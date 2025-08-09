গত মৌসুমে, ডেট্রয়েট টাইগার্সের এসি তারিক স্কুবাল একটি বিরল পিচিং ট্রিপল মুকুটকে ঘিরে আল সি ইয়ং অ্যাওয়ার্ডটি দুর্দান্তভাবে জিতেছে। এই বছর, প্রতিযোগিতাটি কিছুটা শক্ত।
এখন, 2025 এমএলবি মরসুমের বাড়ির প্রান্তে, এখানে তিনটি আল সি ইয়ং প্রতিযোগী রয়েছেন যা বাকী অংশের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিটি পোস্টসেশন ছবির মধ্যে একটি দলের জন্য ভাল করে। আজ যেমন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে সাই ইয়ং রেসটি বিভক্ত চুলের বিষয়টিতে নেমে আসতে পারে, তবে প্রায় দুই মাসের বেসবল খেলতে বাকি রয়েছে, এখনও একটি ঝাঁকুনির জন্য সময় আছে।
রাজত্বকারী সি ইয়ং কি বিজয়ী হবে বা আগত-আগত তারকাদের একটিকে পথ দেবে? এভাবেই আল সি ইয়ং রেসটি বর্তমানে শীর্ষ তিনে রূপ নিচ্ছে।
এলএইচপি গ্যারেট ক্রোশেট, বোস্টন রেড সোক্স
বোস্টন রেড সোক্সের সাথে তাঁর প্রথম বছরে, ক্রোশেট উচ্চ-সম্ভাব্য স্ট্রাইকআউট শিল্পী থেকে সাই ইয়ং ফ্রন্ট-রানার পর্যন্ত চলে গেছে। এটি গত মৌসুমে যখন রাইজিং সাউথপাও 146 ইনিংসে 209 স্ট্রাইকআউট সহ একটি 3.58 ইআরএ পোস্ট করেছিল, হোয়াইট সক্সের সাথে 32 টি শুরু করে, যদিও তিনি এর আগে কখনও বড়-লিগের খেলা শুরু করেননি।
এখন, সক্সের দ্রুত পরিবর্তনের পরে, ক্রোশেট বেসবলের অন্যতম প্রভাবশালী সূচনা হয়ে উঠেছে। তিনি বর্তমানে 183 স্ট্রাইকআউট সহ একটি 2.24 ইআরএর মালিক, প্রতিপক্ষের ব্যাটিং গড় .218 এবং 148.2 ইনিংসে 13 টি জয়। শনিবার প্রবেশ করে, তার যুগে আল (এমএলবিতে দ্বিতীয়) নেতৃত্ব দেয় যখন তার ইনিংস গণনা করে এবং টোটাল (টাই) জিতেছে এমএলবিতে নেতৃত্ব দেয়।
এলএইচপি তারিক স্কুবাল, ডেট্রয়েট টাইগারস
স্কুবাল, গত বছরের আল সি ইয়ং এবং ট্রিপল ক্রাউন বিজয়ী, এবার ক্রোশেটকে পিছিয়ে রেখেছে, তবে খুব বেশি নয়। টাইগারদের টেক্কা 187 স্ট্রাইকআউট সহ একটি 2.35 ইআরএর মালিক, একটি প্রতিপক্ষের ব্যাটিং গড় .198 এবং 145.1 ইনিংসে 11 টি জয়।
তার স্ট্রাইকআউট মোট, প্রতি নয় হারে (1.30) এবং কে/বিবি রেট (8.90) এমএলবি নেতৃত্ব দেয়, যখন তার নয় হারের স্ট্রাইকআউট (11.58) আ.লীগকে নেতৃত্ব দেয়। মৌসুমে তার 3 টি ক্ষতি ক্রিস্টোফার সানচেজের সাথে সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন স্টার্টারদের মধ্যে কমপক্ষে আবদ্ধ।
এটি লক্ষণীয় বিষয় যে সাই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড সর্বদা সর্বনিম্ন যুগের সাথে কলসিতে যায় না স্কুবালকে আজ ভোটদান শুরু করলে বাইরের শট দেয়, তবে জয়ের কলাম এবং ইনিংসের মোটামুটি এখনও ক্রোকেটের পক্ষে। তবুও, এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর সময় বাকি রয়েছে।
আরএইচপি হান্টার ব্রাউন, হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস
শীর্ষ তিনটি গোলাকার হ’ল ব্রাউন, হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসের ব্রেকআউট টেক্কা। ব্রাউন গত মৌসুমে মেজরদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তার ছদ্মবেশী বছর ধরে লড়াই করার পরে একটি 3.49 যুগে ছুঁড়েছিলেন।
এখন, ব্রাউন গেমের শীর্ষ অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি, এটি 160 স্ট্রাইকআউট সহ 2.51 এর ইআরএ বজায় রেখেছে, প্রতিপক্ষের ব্যাটিং গড় .195 এবং 136.1 ইনিংসে নয়টি জয়, তার প্রথম অল স্টার নোড অর্জন করেছে। ব্যাটের বাইরে, কেবলমাত্র তাকে অন্য দুটি এসেস থেকে আলাদা করে তুলেছে তার .195 প্রতিপক্ষের ব্যাটিং গড়, যা খেলায় সর্বনিম্ন নাও হতে পারে, তবে ক্রোশেট এবং স্কুবাল উভয়ের চেয়ে এখনও কম।
ব্রাউন আল সি ইয়ং পুরষ্কারের জন্য আরও দীর্ঘস্থায়ী; তবে তিনি এখনও দৌড়ের বাইরে নেই। এটি অবর্ণনীয় বলে মনে হচ্ছে, তবে এই মাসে এবং এরপরে একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাকে শীর্ষে ঠেলে দিতে পারে।