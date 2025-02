শীর্ষ পাঁচটি কারণ কেন শেঠ রোলিন্স ডাব্লুডাব্লুইই এলিমিনেশন চেম্বার 2025 ম্যাচ জিততে হবে না

শেঠ রোলিন্স এই বছর পুরুষদের এলিমিনেশন চেম্বারের ম্যাচের ছয় প্রতিযোগীর মধ্যে একজন।

ডাব্লুডব্লিউই এলিমিনেশন চেম্বার 2025 কানাডার টরন্টোর রজার্স সেন্টারে স্থান গ্রহণ থেকে কয়েক দিন দূরে। শোয়ের বিশিষ্ট হাইলাইটগুলি হ’ল দুটি এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ। পুরুষদের চেম্বারের ম্যাচে শেঠ রোলিন্স প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানীয় তারকাগুলির মধ্যে একটি।

ভিডব্লিউই এলিমিনেশন চেম্বারের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য রানের দর্শনীয় ম্যাচে ভিশনারি ফিন বালোরকে পরাজিত করেছিল। রোলিনস চেম্বার জিতে এবং রেসলম্যানিয়া ৪১-তে বিশ্ব শিরোনামের সুযোগ অর্জনে লেজার-কেন্দ্রিক। তবে, রোলিন্স এই পাঁচটি কারণে বিজয়ী চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না:

5। শেঠ রোলিন্স অন্য শীর্ষ তারার বিপক্ষে মেগা ম্যাচের পক্ষে পছন্দসই

ডাব্লুডব্লিউই ইতিমধ্যে শো, রেসলম্যানিয়া ৪১ -এর শোতে শেঠ রোলিন্সের জন্য আলাদা পরিকল্পনা টিজ করেছে। ২০২৫ সালের রয়্যাল রাম্বল প্লাইতে এটি ঘটেছিল যখন তিনি এবং রোমান রেইনস সিনেমাটিক বিভেদে জড়িত ছিলেন এবং রোলিন্স রিংয়ের বাইরে তাঁর উপর একটি বিশাল মারধর করেছিলেন। সেই রাত থেকেই, ভক্তরা আশা করছেন যে রাজত্বগুলি তার প্রাক্তন শিল্ড ভাইয়ের সাথে একটি উত্তপ্ত গল্পের লাইনে ফিরে আসবে এবং এই বছর রেসলম্যানিয়ায় একটি ম্যাচে শেষ হবে।

4। ভক্তরা বিশ্ব শিরোনামের ছবিতে রোলিন্স দেখতে আগ্রহী নন

ডাব্লুডব্লিউই ইউনিভার্স এই বছর তারা দেখতে চায় এমন বিশ্ব শিরোনাম চিত্র সম্পর্কে খুব সোচ্চার হয়েছে। একজনকে সেট করা হয়েছে কারণ জে ইউএসওর রয়্যাল রাম্বল উইন তাকে গুন্থারের বিপক্ষে একটি বিশ্ব শিরোপা ম্যাচ অর্জন করেছে এবং ডাব্লুডাব্লুইয়ের কোডি রোডসের প্রতিপক্ষের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। এই প্রতিবেদনগুলি বেশিরভাগ ভক্তদের দ্বারা ভালভাবে সমর্থিত হয়েছে, কার্যকরভাবে শেঠ রোলিন্সের ক্ষয়ক্ষতিটি এলিমিনেশন চেম্বারের ইভেন্টে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

3। ট্রিপল হুমকি ম্যাচের পরিকল্পনা রিপোর্ট

যদিও ডাব্লুডব্লিউই ভক্তরা রেসলম্যানিয়া ৪১ -এ শেঠ রোলিন্স বনাম রোমান রেইনস ম্যাচটি দেখতে পছন্দ করবে, তবে রিপোর্ট করা পরিকল্পনাটি অন্য পরিস্থিতিতে ইঙ্গিত করেছে। ডাব্লুডব্লিউই রোলিনস, রেইনস এবং সিএম পাঙ্কের মধ্যে একটি ট্রিপল হুমকি ম্যাচের পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে, যখন তিনজনকে রয়্যাল রাম্বল ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তখন টিজড হয়েছিল। এটি একটি দুর্দান্ত স্টার-স্টাড ম্যাচ হতে পারে তবে এর অর্থ হ’ল রোলিন্স এলিমিনেশন চেম্বারে হেরে যাবে।

2। ম্যাচের ক্ষতি হিল টার্নের পথ সুগম করবে

শেঠ রোলিন্সকে সোমবার নাইট রাতে বেবিফেস তারকা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। যাইহোক, ভক্তরা তাদের আর্চ-প্রতিদ্বন্দ্বী, সিএম পাঙ্ককে ভারীভাবে উত্সাহিত করেছিল, তাদের উত্তপ্ত বিরোধের সময় যা একটি ব্লকবাস্টার ম্যাচে শেষ হয়েছিল। Moreover, the fans still prefer to cheer Punk over Rollins, and the same could happen inside the Elimination Chamber. রোলিন্স তারপরে ম্যাচটি হারাতে পারে এবং এটি তার হিল টার্নের জন্য রেসলম্যানিয়া 41 রোডে তার কেরিয়ারে একটি নতুন সৃজনশীল দিকনির্দেশনা দেওয়ার পথ সুগম করতে পারে।

1। জন সিনা জয়ের জন্য ভারী প্রিয়

২০২৫ সালে পুরুষদের রয়্যাল রাম্বল ম্যাচে তার পরাজয়ের পর থেকে ভক্তরা জন সিনা এলিমিনেশন চেম্বারে জিতবেন বলে আশা করছেন। তদুপরি, ডেভ মেল্টজারের একটি প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে ম্যাচটি জয়ের জন্য অক্টোবরের প্রথম দিকে বা 2024 সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে চেনা জয়ের জন্য লক হয়ে গেছে। চেনা উইনকে দেখার জন্য ভক্তদের সহায়তার সাথে এই সত্যের ইঙ্গিত দেওয়ার অনেক প্রতিবেদনের সাথে, শেঠ রোলিন্স চেম্বারটি বিজয়ী হিসাবে ছাড়ার সম্ভাবনা কম।

