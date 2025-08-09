শীর্ষ বিমান সংস্থা বিশেষজ্ঞরা ‘আকাশে সন্ত্রাস’ সৃষ্টি করে এমন নতুন হুমকির উড়োজাহাজ প্রকাশ করেছেন | বিশ্ব | খবর

আধুনিক ডিভাইসগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধারণ টুকরো ফ্লাইটগুলিতে দুর্যোগের বানান করতে পারে, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। এটি সম্ভবত যখনই কেউ আজকাল বিমানের বোর্ড করে তারা সম্ভবত কমপক্ষে একটি মোবাইল ফোন বহন করে, তবে সম্ভবত একটি ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপ, পাশাপাশি অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলির একটি হোস্টও বহন করে।
এই দিনগুলিতে বেশিরভাগ প্রযুক্তি সাধারণ রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয়, যা ডিভাইসগুলিকে বারবার পাওয়ার করা সহজ করে তোলে। তবে এই ব্যাটারিগুলি, লিথিয়াম-আয়ন গঠন করে এমন পদার্থটি যদি ত্রুটিযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে এটি অত্যন্ত অস্থির। যখন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি ভুল হয়ে যায় তখন তারা তাপীয় পলাতক হিসাবে পরিচিত একটি রাজ্যে প্রবেশের পরে বিস্ফোরিত হতে পারে, যার অর্থ তারা 900 সি পৌঁছানোর তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করতে পারে। পাশাপাশি তাপমাত্রা সিয়ারিংয়ের পাশাপাশি, ব্যাটারিগুলিতে ফলস্বরূপ আগুনগুলি গ্যাসের ক্ষতিকারক বিষাক্ত মেঘ তৈরি করতে পারে।
ঘানাতে প্যারিস থেকে আকরা পর্যন্ত এয়ার ফ্রান্সের বিমানের এক ভয়াবহ ঘটনা সহ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বোর্ড বিমানগুলিতে একাধিক ঘটনা ঘটনার পরে বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলি বিদ্যুৎ প্যাকগুলির হুমকির প্রতি ক্রমবর্ধমান সচেতন। ফ্লাইট চলাকালীন ব্যাটারিগুলি দ্বারা জ্বলন্ত একাধিক ব্লেজ অনুসরণ করে, বেশিরভাগ এয়ারলাইনস এখন লিথিয়াম-আয়ন প্যাকগুলি হোল্ড লাগেজ দিয়ে চেক ইন করার অনুমতি দেয় না।
অস্ট্রেলিয়ান কনসালটেন্সি এভিয়েশন প্রকল্পগুলির বস কিথ টনকিন নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, কেবিনে যাত্রীদের সাথে ডিভাইসগুলি বিমানের একটি অংশে সংরক্ষণের পরিবর্তে কেউ পৌঁছাতে পারেনি, তাদের কাছে রাখা ভাল।
তিনি বলেছিলেন: “যদি কোনও আগুন থাকে তবে আপনি এটি চেক করা ব্যাগেজের চেয়ে কেবিনে থাকতেন এবং আপনি বরং এটি ওভারহেড বিনের চেয়ে কোনও ব্যক্তির কাছাকাছি থাকবেন, যেখানে এটি বের করা এবং আগুন পরিচালনা করা আরও কঠিন।”
হংকং এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ওয়ারেন চিম উইং-নিন বলেছিলেন যে এয়ারলাইনস যখন তাদের হোল্ড লাগেজগুলিতে লিথিয়াম-আয়ন পাওয়ার প্যাকগুলি না রাখার জন্য বলেছিল তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীরা নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং তিনি সস্তা সম্ভাব্য কম শক্তিশালী পণ্য কেনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।
“যদি এটি কোনও ভাল পণ্য না হয় তবে ঝুঁকিটি আরও বেশি হবে,” তিনি দক্ষিণ চীন মর্নিং পোস্টকে বলেছেন।
ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, রায়ানায়ার এবং জেট 2 এর ইতিমধ্যে যাত্রীরা কোথায় এবং কীভাবে বিদ্যুৎ ব্যাংক পরিবহন করতে পারে সে সম্পর্কে দৃ firm ় নীতি রয়েছে।
বেশিরভাগ এয়ারলাইনস আগুনের ঝুঁকির কারণে পাওয়ার ব্যাংকগুলি বা অতিরিক্ত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি চেক করা লাগেজে রাখার অনুমতি দেয় না। আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন তাদের 2016 সালে যাত্রীবাহী বিমানগুলিতে কার্গো হোল্ডস থেকে নিষিদ্ধ করেছিল।
ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সমস্ত ব্যাটারি চালিত ডিভাইসকে চেক করা ব্যাগেজে সংরক্ষণ করা থেকে নিষেধ করে এবং যাত্রীদের হাতে লাগেজগুলি বহন করার জন্য প্রয়োজন। বিমান সংস্থাটিও পরামর্শ দেয় যে দুর্ঘটনাজনিত অ্যাক্টিভেশন রোধ করতে ডিভাইসগুলি অবশ্যই প্যাক করা উচিত, যখন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাটারি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
রায়ানায়ার অনুরূপ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে উল্লেখ করে যে পাওয়ার ব্যাংকগুলি অবশ্যই বহন করতে হবে ব্যাগগুলিতে রাখতে হবে। জেট 2 যাত্রীদের পাওয়ার ব্যাংকগুলি সহ 20 টি অতিরিক্ত লিথিয়াম ব্যাটারি বহন করতে দেয় তবে শর্ট সার্কিটগুলি রোধ করতে প্রতিটি ব্যাটারি স্বতন্ত্রভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।