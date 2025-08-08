You are Here
শীর্ষ মোদী উপদেষ্টা রাশিয়ান ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছেন – আরটি ইন্ডিয়া

অজিত দোভাল এবং ডেনিস মন্টুরভ কৌশলগত খাতে সামরিক সহযোগিতা এবং যৌথ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন

রাশিয়ার সরকার শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতীয় জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল মস্কোতে রাশিয়ার উপ -প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্টুরভের সাথে আলোচনা করেছেন।

এটি রাশিয়ার রাজধানীতে দু’দিনের মধ্যে ডোভালের তৃতীয় উচ্চ-স্তরের সভা ছিল। বৃহস্পতিবার তিনি রাশিয়ান সুরক্ষা কাউন্সিলের সচিব সের্গেই শয়েগুর সাথে আলোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ের ইন্দো-রাশিয়ান আন্তঃসরকারী কমিশনের শেষ অধিবেশনটির সহ-সভাপতি ছিলেন মান্টুরভ শুক্রবার দোভালের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

“পক্ষগুলি রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়গুলির পাশাপাশি নাগরিক বিমান, ধাতুবিদ্যা এবং রাসায়নিক শিল্প সহ অন্যান্য কৌশলগত খাতে যৌথ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছে,” রাশিয়ান সরকার মো।

ডোভালের পরিকল্পিত মস্কোতে ভ্রমণ ভারত-মার্কিন সম্পর্কের তীব্র অবনতির সাথে মিলে যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান তেলের ক্রমাগত ক্রয়ের বিষয়ে ভারতীয় আমদানিতে ২৫% শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

দু’টি দেশ বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় ওয়াশিংটন ইতিমধ্যে চাপিয়ে দেওয়া 25% ছাড়াও এটি ছিল।


ট্রাম্প ভারতের বিরুদ্ধে 'অনেক বেশি' নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্রত করেছেন

দোভালের সফরের সময়, পক্ষগুলি এই বছরের বার্ষিক দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের জন্য পুতিনের ভারত ভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা করেছিল। বৃহস্পতিবার ভারতীয় জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন যে বার্ষিক সভা “সবসময় জলাবদ্ধ মুহুর্ত ছিল,” যোগ: “তারা ধারাবাহিকভাবে আমাদের সম্পর্কের জন্য একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে।”

শুক্রবার, পুতিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে ফোনে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং ইউক্রেনের সংঘাত সমাধানের প্রচেষ্টায় তাকে আপডেট করেছিলেন। “আমরা আমাদের দ্বিপক্ষীয় এজেন্ডায় অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেছি এবং ভারত-রাশিয়ার বিশেষ এবং সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছি,” মোদী এক্সে ড।

ভ্লাদিমির পুতিন মোদীর সাথে বার্ষিক দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের জন্য এই বছরের শেষে নয়াদিল্লি সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

