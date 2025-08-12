শীর্ষ 10 সাই-ফাই এখন নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম করতে শো

কিছু ক্লাসিক যখন সাই-ফাই ট্রপগুলি একটি কারণে জনপ্রিয়, জেনারটি গত দুই দশক ধরে একটি ওভারহল অর্জন করেছে, নতুন শোগুলি আরও সৃজনশীল হয়ে উঠেছে। সর্বকালের সেরা সাই-ফাই শোগুলির মধ্যে অনেকগুলি এলিয়েন এবং মহাকাশ ভ্রমণের মতো জনপ্রিয় স্ট্যাপলগুলিকে জড়িত করে না, তবে বিরক্তিকরভাবে পরিচিত ডাইস্টোপিয়ান ধারণাগুলি বা স্ব-সচেতন কৌতুকের দিকে ঝুঁকছে।
তবুও, সিরিজটি যতই ভাল হোক না কেন, এটি কখনই গ্যারান্টিযুক্ত নয় যে এটি আগত কয়েক বছর ধরে চলবে। নেটফ্লিক্স প্রায়শই খুব শীঘ্রই শো করে এবং সাই-ফাই জেনারে টিভি শোগুলি সর্বদা স্লিপার হিট হওয়ার সুযোগ পায় না। সাই-ফাই শোগুলি খুব স্বল্পস্থায়ী হতে পারে তবে নেটফ্লিক্স বর্তমানে জেনারটিতে সেরা কিছু স্ট্রিম করছে।
10
বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস
জাপানি সাই-ফাই থ্রিলারটি তাত্ক্ষণিক হিট ছিল
বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস প্রায়শই তুলনা করা হয় স্কুইড গেমযেহেতু দুটি শোতে একই রকম বিষয় রয়েছে, উভয়ই মরিয়া মানুষকে দুঃখজনক গেমস খেলতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবে, তবে স্কুইড গেম আরও ভিত্তিযুক্ত, যখন বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস ধারণাটির সাই-ফাই সম্ভাবনার দিকে ঝুঁকছে। অ-ইংরাজী ভাষার সিরিজ নেটফ্লিক্সে সর্বদা দুর্দান্ত পারফর্মার নয়, তবে বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস হিট হয়ে গেছে।
বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস সমান্তরাল এবং ডাইস্টোপিয়ান টোকিওতে স্থানান্তরিত তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের একটি গ্রুপের কেন্দ্রগুলি বর্ডারল্যান্ড হিসাবে পরিচিত, যেখানে তাদের অবশ্যই বেঁচে থাকার জন্য মারাত্মক গেমগুলিতে প্রতিযোগিতা করতে হবে। শোটি কেবল সাই-ফাই নয় এবং ফ্যান্টাসি সহ একাধিক ঘরানার দিকে ঝুঁকছে, দর্শকদের মোড় এবং মোড়ের ধ্রুবক প্রবাহ দেয়। এটি তার আসন্ন তৃতীয় মরসুমে চালিয়ে যেতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।
9
সেনস 8
শোটি ম্যাট্রিক্সের নির্মাতাদের কাছ থেকে এসেছে
সেনস 8 নেটফ্লিক্সের একটি লুকানো রত্ন, এটি ওয়াচোভস্কি বোনদের দ্বারা পরিচালিত, লিখিত এবং পরিচালিত, যিনিও তৈরি করেছেন ম্যাট্রিক্স। শো একই স্বতন্ত্র সিনেমাটোগ্রাফি ভাগ করে না ম্যাট্রিক্সতবে এটির একই থিম রয়েছে। সেনস 8 এটি মানুষ হতে কী তা আবিষ্কার করেএবং আমরা কীভাবে একটি সম্প্রদায় হিসাবে বন্ধন করি। শোটি আট জনকে অনুসরণ করে যারা আবিষ্কার করে যে তারা একটি অনন্য মানসিক সংযোগ ভাগ করে।
সেনস 8 বিভিন্ন জীবনের অভিজ্ঞতার উদযাপনএবং যে দৃশ্যে চরিত্রগুলি বন্ডগুলি শোটি সংজ্ঞায়িত করতে এসেছে। এটি বলেছিল, এটি মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক ভয়াবহতা এবং রহস্যের দিকে ঝুঁকছে, “সংবেদনশীল“একটি রহস্যময় সরকারী সংস্থা পালিয়ে যান। শোটি কেবল নেটফ্লিক্সে নয়, সর্বকালের সৃজনশীল এবং জীবন-সাই-ফাই শোগুলির মধ্যে একটি।
8
কালো আয়না
ডাইস্টোপিয়ান সিরিজ সর্বকালের অন্যতম অন্ধকার
ব্রিটিশ সাই-ফাই টিভি শো কালো আয়না এআই এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো বিদ্যমান ধারণাগুলি গ্রহণ করে এবং তাদের আরও ধাক্কা দেয়বিভিন্ন সম্ভাব্য ফিউচারে একটি ভয়াবহ ঝলক তৈরি করা। এই কারণে, এটি এই তালিকার অন্যতম বাস্তবসম্মত সাই-ফাই শো এবং অন্ধকারও। এর পর্বগুলি কালো আয়না গুণমানের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে তবে প্রতিটি মরসুমে কমপক্ষে দুটি স্ট্যান্ডআউট থাকে।
যদিও শোটি অত্যন্ত বিরক্তিকর হিসাবে পরিচিত, এর অন্যতম সেরা পর্ব কালো আয়না এটি “সান জুনিপেরো”, যার সময় চরিত্রগুলি তাদের চেতনাটিকে একটি ছুটির বিশ্বে আপলোড করতে পারে। এটি বিরল একটি কালো আয়না একটি সুখী সমাপ্তি সঙ্গে এপিসোডঅন্যরা নেটফ্লিক্সকে বন্ধ করে দেওয়ার পরে আপনার মনে দীর্ঘ সময় থাকবে।
7
ভালবাসা। মৃত্যু, এবং রোবট
একটি সাইবারপঙ্ক অ্যান্টোলজি আপনি একদিনে দ্বিখণ্ডিত করতে পারেন
বেশিরভাগ পর্ব প্রেম, মৃত্যু এবং রোবট 15 মিনিটের দীর্ঘ হয়সিরিজটিকে একটি দুর্দান্ত সাই-ফাই সিরিজ তৈরি করা যা আপনি কোনও দিনে দ্বিখণ্ডিত করতে পারেন। এটি নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সাই-ফাই শোগুলির মধ্যে একটি, তবে এটি আরও বেশি মেরুকরণের মধ্যে একটি, কারণ বিভিন্ন এপিসোড বিভিন্ন দর্শকদের কাছে আবেদন করবে। প্রতিটি পর্ব একটি অনন্য অ্যানিমেশন কৌশল এবং গল্প প্রদর্শন করে।
প্রেম, মৃত্যু এবং রোবট পর্ব থেকে পর্বে এর সুরটি মারাত্মকভাবে পরিবর্তন করেকিছু আলিঙ্গন স্পেস হরর সহ, কুখ্যাতভাবে বিরক্তিকর “স্পাইডার রোজ” এর মতো। অন্যরা হাসিখুশি, “নাইট অফ দ্য মিনি ডেড” এর মতো, যা একটি স্পিড-আপ জম্বি অ্যাপোক্যালাইপস দেখায়। সাইবারপঙ্ক অ্যান্টোলজিতে প্রত্যেকের জন্য কিছু রয়েছে, আপনি যে ধরণের সাই-ফাই পছন্দ করেন না কেন, এটি এটিকে সবচেয়ে উদ্ভাবনী নেটফ্লিক্স সাই-ফাই শোগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।
6
এতিম কালো
টাটিয়ানা মাসলানি এই সাই-ফাই থ্রিলারে 17 টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন
তাতিয়ানা মাসলানি একটি আন্ডাররেটেড সাই-ফাই আইকন সিরিজে তার ভূমিকা জন্য এতিম কালো। শোটি এমন এক ঝামেলাযুক্ত মহিলার সম্পর্কে যিনি এমন কাউকে দেখেন যিনি ট্রেনের সামনে তাঁর হাঁটার মতো দেখতে চান এবং তার পরিচয় চুরি করার সিদ্ধান্ত নেন। এতিম কালো একটি গোপন সরকারী ক্লোনিং পরীক্ষা সম্পর্কে, মাসলানি পুরো সিরিজ জুড়ে 17 টি বিভিন্ন চরিত্র খেলছেন।
প্রতিটি এতিম কালোএর ক্লোনগুলি আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেএবং শোটি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বেশ কয়েকটি একে অপরকে হওয়ার ভান করে, মাসলানির জন্য একটি অবিশ্বাস্য অভিনয় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। শোটি পাঁচটি মরসুমে স্থায়ী হয় এবং নেটফ্লিক্সের অনেকগুলি সিরিজের বিপরীতে যা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়, এতিম কালো সত্যিকারের সমাপ্তি সহ একটি সাই-ফাই মাস্টারপিস।
5
আবাসিক এলিয়েন
অ্যালান টুডিক অফবিট কমেডিতে জ্বলজ্বল করে
আবাসিক এলিয়েন অ্যালান টুডিক অভিনীত একটি সাই-ফাই কমেডি সিরিজ হ্যারি ভ্যান্ডারস্পেইগল হিসাবে, একজন এলিয়েন যিনি একটি ছোট শহরের চিকিত্সকের পরিচয় গ্রহণ করেন এবং নিজেকে একটি হত্যার তদন্তের মাঝামাঝি সময়ে খুঁজে পান। শোটিতে বেশ কয়েকটি সাই-ফাই আইকন রয়েছে টার্মিনেটরএর লিন্ডা হ্যামিল্টন, টুডিক এর ফায়ারফ্লাই সহ-তারকা নাথান ফিলিয়ন, এবং তাত্ক্ষণিকভাবে স্বীকৃত ভয়েস ক্যামিও থেকে স্টার ট্রেকএর জর্জ টেকি।
শ্রোতাদের কাছ থেকে দুর্দান্ত পর্যালোচনা এবং পচা টমেটো সম্পর্কে 98% ইতিবাচক সমালোচকদের পর্যালোচনা সত্ত্বেও, আবাসিক এলিয়েন 4 মরসুমের পথে এখন বাতিল করা হয়েছে। নেটফ্লিক্স নিয়মিতভাবে এক বা দুটি মরসুমের পরে সায়েন্স-ফাই শো বাতিল করে দেয়, এটি প্রদর্শিত হয় আবাসিক এলিয়েন একটি সঠিক সমাপ্তি সঙ্গে মোড়ানো অনুমতি দেওয়া হতে পারে চিত্রগ্রহণের পরে 2025 এপ্রিল শেষ হয়েছিল।
4
পরিবর্তিত কার্বন
প্রতিশোধ এবং অধিকার সম্পর্কে একটি সাইবারপঙ্ক গল্প
পরিবর্তিত কার্বন চরিত্রগুলির ফর্ম পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে বলে সেখানে সর্বাধিক মন-বাঁকানো সাই-ফাই টিভি শোগুলির মধ্যে একটি। গল্পটি একটি ডাইস্টোপিয়ান সাইবারপঙ্ক ভবিষ্যতে স্থান নেয় যার মধ্যে লোকেরা একটি চিপ রোপন করে যা তাদের চেতনা ধারণ করে। এর অর্থ হ’ল চিপটি অক্ষত থাকায় অনেক লোক তাদের শারীরিক রূপকে সাজসজ্জার মতো আচরণ করতে পারে।
ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবর্তিত কার্বন কার্যত অমরএবং গল্পটি তাকেশি কোভাকসকে অনুসরণ করেছে, যাকে নিজের হত্যার সমাধানের জন্য একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক (জেমস পিওরফয়) কারাদণ্ড থেকে বের করে আনা হয়েছিল। সিরিজটিতে কিছু অবিশ্বাস্যরকম বিরক্তিকর মুহুর্ত রয়েছে তবে এটি প্রতিশোধ সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত গল্প যেখানে বেশিরভাগ খারাপ চরিত্রগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, অন্যদিকে অন্যায় করা চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব ন্যায়বিচার খুঁজে পায়।
3
অপরিচিত জিনিস
80 এর দশকের সংস্কৃতি এবং স্টিফেন কিং এর ভয়াবহতার প্রতি শ্রদ্ধা
অপরিচিত জিনিস যুক্তিযুক্তভাবে সর্বকালের অন্যতম সফল নেটফ্লিক্স শোএবং কিশোরদের জন্য একটি দুর্দান্ত সাই-ফাই শো। 1980 এর দশকের সেটিংটি এমন সমস্যাগুলি এড়ানোর একটি সঠিক উপায় যা সেল ফোন এবং ইন্টারনেটের মতো একটি আধুনিক পটভূমির সাথে অনেকগুলি সাই-ফাই শোকে জর্জরিত করে। অপরিচিত জিনিস দানবদের বিরুদ্ধে iting ক্যবদ্ধ শিশুদের প্রধান দল সহ স্টিফেন কিংয়ের হরর গল্পগুলির সাথে অনেক মিল রয়েছে।
এটি কেবল নস্টালজিয়া এবং সত্যই ভয়ঙ্কর দানব নয় যা তৈরি করে অপরিচিত জিনিস নেটফ্লিক্সে সেরা সাই-ফাই শোগুলির মধ্যে একটি। হৃদয় অপরিচিত জিনিস বিকশিত সম্পর্ক মূল চরিত্রগুলির মধ্যে। প্রতিটি মরসুম শেষের চেয়ে গা er ়, এবং শোটি শোক এবং ট্রমা জাতীয় বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত, যা দানবগুলির চেয়ে খারাপ।
2
ওএ
সর্বাধিক মন-বাঁকানো সাই-ফাই সেখানে দেখায়
সমস্ত নেটফ্লিক্সের আকস্মিক এবং হতাশাজনক বাতিলকরণগুলির মধ্যে, ওএ প্রায় অবশ্যই এটি সবচেয়ে বেশি শোক করা হয় এর দর্শকদের দ্বারা এবং কাস্ট দ্বারা। ওএ প্রাইরি হিসাবে ব্রিট মারলিং, একজন অন্ধ মহিলা যিনি অদৃশ্য হয়ে যান, তারপরে তার দর্শন এবং একটি নতুন নাম নিয়ে ফিরে আসেন: ওএ, যা মনে হয় “আসল দেবদূত। “শোটি দুটি মরসুমের জন্য স্থায়ী হয়েছিল তবে একটি মেটা ক্লিফহ্যাঞ্জারে শেষ হয়েছিল।
ওএ দর্শকদের মতো একই বিশ্বে এর দ্বিতীয় মরসুমটি শেষ হয়েছেঅভিনেতারা তাদের আসল নাম ব্যবহার করে। এটি ছিল টিভি ইতিহাসের অন্যতম মন-উজ্জীবিত ক্লিফহ্যাঞ্জার এবং কাস্ট অফ কাস্ট ওএ শো শেষ করতে এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওএ সাই-ফাই জেনারে কিছু অনন্য ধারণা নিয়ে এসেছিল এবং এটি অমীমাংসিত শেষ হওয়া সত্ত্বেও এটি অবশ্যই একটি নজরদারি করা উচিত।
1
আর্কেন
লিগ অফ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে একটি অ্যানিমেটেড সাই-ফাই
দ্য কিংবদন্তি লীগ-অনুপ্রাণিত টিভি শো আর্কেন একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে “নেটফ্লিক্সের দশকের সেরা শো। “মাত্র দুটি মরসুম এবং 18 টি পর্বের সাথে এটি দ্রুত বিঞ্জ করা যায়। আর্কেন ভিডিও গেম থেকে চরিত্রগুলি নেয় কিংবদন্তি লীগ এবং তাদের ব্যাকস্টোরিগুলি অন্বেষণ করেতবে এটি দেখতে এবং উপভোগ করা সম্ভব আর্কেন গেমের সাথে পরিচিত না হয়ে।
আর্কেন একটি অ্যানিমেটেড শো হয়ে লাইভ-অ্যাকশন রিমেকের সাগরে দাঁড়িয়ে আছে যা তার সংবেদনশীল গভীরতা বজায় রেখে দেখতে সুন্দর। শোটি সহ সমস্ত ধরণের শ্রোতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে উইচারহেনরি ক্যাভিল। কয়েকজন যখন সাই-ফাই সমালোচকরা দিয়েছেন, পচা টমেটোতে পুরো চিহ্নগুলি পাওয়া যায় আর্কেন একটি 100% ইতিবাচক স্কোর।