শুকনো আবহাওয়ার সময় মানুষকে কাঠ থেকে নিষিদ্ধ করে নোভা স্কটিয়া কি খুব বেশি এগিয়ে চলেছে? কেউ কেউ তাই ভাবেন
নোভা স্কটিয়ার খরা-চালিত উডস নিষেধাজ্ঞার সমালোচকরা বলেছেন যে এটি সরকারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ।

প্রাদেশিক আধিকারিকরা বলছেন যে নিষেধাজ্ঞা – যা মঙ্গলবার কার্যকর হয়েছিল এবং বনে ভ্রমণ ও শিবির নিষিদ্ধ করেছে – এটি প্রদেশ জুড়ে গরম, শুকনো পরিস্থিতি এবং দাবানলের ঝুঁকিগুলির তীব্র ঝুঁকি দেওয়া প্রয়োজনীয়।

“আমি মনে করি না যে মানুষকে মোটেও বনে যেতে বাধা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

“আপনি জানেন, কারও পক্ষে বাইরে গিয়ে একটি সিগারেট জ্বালানো এবং মাটিতে একটি বাট নিক্ষেপ করা এক জিনিস। কারও পক্ষে বনের মধ্যে ভাড়া বাড়ানো অন্য জিনিস।”

স্টুয়ার্ট মনে করেন যে নিষেধাজ্ঞাগুলি কানাডার অধিকার ও স্বাধীনতার সনদকে লঙ্ঘন করেছে। চার্টার চ্যালেঞ্জ বা সাংবিধানিক প্রশ্ন শুরু করার জন্য কে এই বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে আসতে তাকে সমর্থন করতে আগ্রহী হতে পারে তা দেখার জন্য তিনি একটি পাবলিক কল টু অ্যাকশন শুরু করেছেন।

একটি গা dark ় কমলা ব্লেজারে লম্বা, হালকা বাদামী চুলযুক্ত মহিলা
জুলিসা স্টুয়ার্ট বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন নোভা স্কটিয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি মানুষকে বনে যেতে বাধা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞাগুলি অযৌক্তিক। চার্টার চ্যালেঞ্জ বা সাংবিধানিক প্রশ্ন শুরু করার জন্য কে এই বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে আসতে তাকে সমর্থন করতে আগ্রহী হতে পারে তা দেখার জন্য তিনি একটি পাবলিক কল টু অ্যাকশন শুরু করেছেন। (সিবিসি)

তিনি সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং কানাডিয়ান সংবিধান ফাউন্ডেশনের জন্য জাস্টিস সেন্টারও পৌঁছেছেন। পরেরটি নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করার জন্য এবং কাঠগুলি খোলা রাখার জন্য একটি আবেদনের প্রচার করছে।

যেহেতু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে, স্টুয়ার্ট বলেছেন যে তিনি তার কুকুরছানাটিকে তার বাড়ির কাছে একটি ট্রেইলে হাঁটার জন্য নিতে পারবেন না। নোভা স্কটিয়ার উডস নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জরিমানা $ 25,000।

যদিও স্টুয়ার্ট বলেছিলেন যে তিনি শর্তের কারণে আগুনের ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করার বিরোধিতা করছেন না, “আমার কাছে বনের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা, এটি চূড়ান্তভাবে ছাড়িয়ে গেছে I আমি মনে করি এটি গতিশীলতার অধিকারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।”

স্টুয়ার্ট একা নন।

বনাঞ্চলীয় অঞ্চলে মোটামুটি ঘুমন্ত লোকদের জন্য উদ্বেগ

সাম্প্রতিক একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডালহৌসি লিগ্যাল এইড লিখেছেন যে এটি উডস নিষেধাজ্ঞার সাথে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বনাঞ্চলীয় অঞ্চলে মোটামুটি ঘুমিয়ে থাকা লোকদের উপর এর প্রভাব রয়েছে।

এটি প্রদেশ এবং পৌরসভাগুলিকে “যত্নের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের মর্যাদা ও অধিকারকে সমর্থন করার জন্য” অনুরোধ করছে।

এই গোষ্ঠীটি আরও উল্লেখ করেছে যে অতীত আদালতের মামলাগুলি অর্থবহ বিকল্প সরবরাহ না করে স্পেস থেকে লোককে জোর করে অপসারণ করা গুরুতর ক্ষতি করতে পারে এবং সনদের একটি অংশ লঙ্ঘন করতে পারে বলে দেখিয়েছে।

আইন বিশেষজ্ঞ বলেছেন

ওয়েন ম্যাকেয়ে হলেন ডালহৌসির শুলিচ স্কুল অফ ল -এ সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক ইমেরিটাস। তিনি বলেছিলেন যে তিনি অবাক হন না যে কিছু লোক এই প্রদেশের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কথা ভাবছে কারণ এটি মানুষের স্বাধীনতা এবং গতিশীলতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ।

তিনি বলেন, সমস্ত সনদ অধিকার যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষে। এই ক্ষেত্রে, নীতিগত উদ্দেশ্য হ’ল গুরুতর বন আগুনের সংখ্যা প্রতিরোধ বা কমপক্ষে হ্রাস করা।

“এটি একটি দুর্দান্ত আকর্ষণীয় উদ্দেশ্য And এবং তারপরে একমাত্র আসল প্রশ্নটি হয়ে ওঠে, এটি কি আনুপাতিক?

ম্যাকে বলেছেন, “তারা কি সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ করছে? এবং এটি সত্যই এক ধরণের সত্যবাদী বিতর্ক যা আদালতের চ্যালেঞ্জে চলবে,”

“প্রত্যেকে যে ফলাফলগুলি চায় তা অর্জনের জন্য এটি কি এই ধরণের জিনিস যা সত্যিকারের প্রয়োজন, যা বনের আগুনকে তাদের শুরু করার আগে সীমাবদ্ধ বা নির্মূল করা হয় But তবে এটি কি এটি করার প্রয়োজনীয় উপায়, বা এটি করার ক্ষেত্রে এটি খুব বেশি ত্যাগ করে?

“প্রায় অবশ্যই এটিই চার্টার প্রশ্ন হবে যা উত্থাপিত হবে, এবং আদালত এটি দিয়ে কী করবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা সর্বদা কঠিন” “

এটি জুড়ে হলুদ টেপ সহ একটি ট্রেইলে প্রবেশ করুন এবং সাইন ইন করে "ট্রেইল ভ্রমণের জন্য বন্ধ, ফায়ার হ্যাজার্ড।"
সমালোচকরা বলছেন যে নোভা স্কটিয়ার দাবানল প্রশমন প্রশমিতকরণ মানুষকে বনের মধ্যে যেতে নিষেধাজ্ঞার জন্য অনেক বেশি দূরে যায়। (সিবিসি)

বিধিনিষেধগুলি প্রয়োজনের চেয়ে বিস্তৃত হতে পারে

কানাডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে এই বিধিনিষেধগুলি প্রয়োজনের চেয়ে সুযোগের ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত বলে মনে হয়।

“আইনী চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে, প্রদেশের উপর নির্ভর করবে যে তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্বাচিত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনীয় এবং কানাডার অধিকার ও স্বাধীনতা সনদের দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারগুলির উপর যতটা সম্ভব লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই ব্যবস্থাগুলি যে আদালত দ্বারা অবৈধ হবে,” সমিতির আইনজীবি আনসেস ম্যাকনিকলকে বলেছিলেন। “

হিউস্টন উডস নিষিদ্ধ সমালোচনা সাড়া দেয়

শুক্রবার শার্লটটাউনে একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে বক্তব্য রেখে প্রিমিয়ার টিম হিউস্টন সংক্ষেপে উডস নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছিলেন।

হিউস্টন বলেছিলেন, “পরিস্থিতি সত্যিই শুকনো, দৃষ্টিতে বৃষ্টিপাত নেই, নোভা স্কটিয়াতে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।

তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা বিশেষজ্ঞের পরামর্শের ফলস্বরূপ এসেছিল।

তার ডান কাঁধের উপর কানাডিয়ান পতাকা সহ স্যুট ইন ম্যান
শুক্রবার, 8 আগস্ট, 2025 এ শার্লটটাউনে নোভা স্কটিয়া প্রিমিয়ার টিম হিউস্টন। (সিবিসি)

“বিশেষজ্ঞরা আমার কাছে এসে বলেছিলেন যে তাদের সুপারিশটি হ’ল আমাদের ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ করা উচিত এবং লোকদের সুরক্ষিত রাখতে, সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে এবং সত্যই কেবল আমাদের দমকলকর্মী এবং প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের সমর্থন করার জন্য সেখানে কিছু গুরুতর জরিমানা করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।

“সুতরাং বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, আমি এটির সাথে একমত হয়েছি। আমি নিশ্চিত হয়ে খুশি যে আমরা মানুষকে রক্ষা করতে, সম্পত্তি রক্ষা করতে এবং কেবল এই আগুনের মরসুমে যাওয়ার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছি এবং সত্যই কেবল বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছি।”

মানব ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শুরু হওয়া এনএসে প্রায় সমস্ত দাবানল: ডিএনআর

প্রাকৃতিক সম্পদ অধিদফতরের সাথে বন সুরক্ষা ব্যবস্থাপক স্কট টিংলি বলেছিলেন যে শর্তগুলি “আমরা যেমন দেখেছি ততটাই শুকনো” এবং 2023 এর চেয়ে শুষ্ক যখন দুটি বিধ্বংসী দাবানল বন্ধন এবং শেলবার্ন কাউন্টির ব্যারিংটন লেকের কাছে ছড়িয়ে পড়ে।

বজ্রপাতের ফলে আরও আগুন লাগার মতো অন্যান্য প্রদেশের মতো নয়, টিংলি বলেছিলেন যে নোভা স্কটিয়ার প্রায় সমস্ত দাবানল মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল।

“এ কারণেই আমরা মানুষকে বনের মধ্যে থাকার ঝুঁকি চালাতে পারি না, কারণ লোকেরা যখন বনে থাকে, এমনকি যদি তারা ইচ্ছা না করে তবে আমাদের আগুন লাগবে,” টিংলি শুক্রবার বলেছিলেন।

নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি বলেছিলেন যে তার বিভাগ প্রয়োগের সাথে এবং অভিযোগগুলি অনুসরণ করে “খুব, খুব ব্যস্ত” হয়েছে।

চশমাযুক্ত মানুষ বেইজ শার্ট পরেন
স্কট টিংলি নোভা স্কটিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের সাথে বন সুরক্ষার পরিচালক। (সিবিসি)

‘আমাদের সবার মধ্যে পিচ করা দরকার’

টিংলি বলেছিলেন, প্রথম কয়েকদিনে লোকেরা কী করতে পারে এবং কী করতে পারে না তা নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল, তবে “আরও বেশি সংখ্যক লোক” এখন ঝুঁকিগুলি বোঝে এবং নিয়মগুলি অনুসরণ করছে।

যদিও প্রদেশ জুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পৌরসভার ক্রুরা এখনও কাঠের অঞ্চলে আগুন জ্বলতে দেখছে, টিংলি বলেছিলেন যে তিনি আশাবাদী যে আসন্ন দিনগুলিতে এই সংখ্যাটি “শূন্যের দিকে ছাড়বে”।

“স্পষ্টতই আমরা এটি দেখতে চাই,” তিনি বলেছিলেন।

“আমাদের প্রত্যেককে পুরোপুরি পিচ করা দরকার, কারণ আমরা এখনই আছি … এই মুহূর্তে, এই পরিস্থিতিতে, অনিয়ন্ত্রিত আগুনের শুরু হওয়ার খুব উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে।”

দেখুন | এটা কত শুকনো আছে? খুব, আবহাওয়াবিদ রায়ান স্নোডডনের মতে:

নোভা স্কটিয়াতে এটি কতটা শুকনো? আবহাওয়াবিদ রায়ান স্নোডডন ব্যাখ্যা করেছেন

শেষবারের মতো নোভা স্কটিয়া প্রদেশ জুড়ে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছিল জুনের শুরুতে। সিবিসির আবহাওয়াবিদ রায়ান স্নোডডন বলেছেন যে আমাদের পরবর্তী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সম্ভবত আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে আসবে না।

