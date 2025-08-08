শুক্রবার/ লরিজনি ইমামের অবস্থান থেকে সিদ্দিকী প্রত্যাহারের বিষয়ে হাগিগতপুরের বিশ্লেষণ বৃহত ক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত, যদিও তার রাষ্ট্রদ্রোহী প্রবাহকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল!

অনলাইনে সংবাদ সংস্থা অনুসারে, মনসুর হাগিঘাটপুরতিনি বলেন, “কট্টরপন্থীদের স্পিকার নিতে হবে এবং এই স্পিকারগুলির মধ্যে একটি হ’ল আইআরআইবি,” তিনি বলেছিলেন।
জামরানের মতে, মনসুর হাগিগতপুর সুপ্রিম জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসাবে লরিজানিকে পুনরায় নিয়োগের বিষয়ে বলেছিলেন: “6 -দিনের যুদ্ধের ঘটনাগুলি আমাদের কিছু শব্দ সরিয়ে নিতে এবং এমনকি পরিবর্তন করতে দেয়। আমি মনে করি যে এই বিজয়ের তিনটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে: একটি সমাবেশের সমাবেশ রয়েছে, অন্যটি ফোর্স, অন্যদিকে রয়েছে, অন্যদের মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে, এবং পিপলস গার্ড, শত্রুদের অজ্ঞতা এবং ভুল ধারণা নিয়ে, দুটি প্রধান স্তম্ভ, নেতৃত্ব এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত, এবং আমাদের সরকারের সাথে সম্মতি জানানো হয়েছে।
বিধিগুলি খাঁটি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখুন
জনগণের বর্তমান অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন: প্রাক -যুদ্ধের লোকদের আমাদের সংজ্ঞা কী ছিল? আমরা বলতাম যে লোকেরা সার্বভৌমত্ব থেকে ব্যাহত হয়েছিল এবং তাদের মাঝে মাঝে ধর্ম ও ধর্ম থেকে বিদায় নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন আমাদের একটি নতুন সংজ্ঞা রয়েছে যার জন্য নতুন ক্রিয়াও প্রয়োজন। যখন আমরা বলি যে লোকেরা দৃশ্যমান এবং উদ্যোগী, তখন আমাদের অবশ্যই তাদেরকে এক ধরণের এবং মর্যাদার সাথে দেখতে হবে। সার্বভৌমত্বকে অবশ্যই জনগণকে প্রিয় করে তুলতে হবে এবং তাদের অপমানিত হতে দেয় না। “প্রিয়” অর্থ অবিচ্ছিন্ন। লোকেরা এমন আয়নার মতো হওয়া উচিত নয় যা ভেঙে যায়; বরং এগুলি নদীর জল হিসাবে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হওয়া উচিত এবং এটি একেবারেই ভেঙে ফেলা উচিত নয়। এর জন্য আমরা মানুষকে সার্বভৌমত্বের অংশ হিসাবে বিবেচনা করি এবং আইনগুলি খাঁটি কোষ এবং প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখি।
লোকেরা প্রিয় এবং করিমের ভিত্তি এবং তাদের অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা উচিত
হাগিঘাটপুর সার্বভৌমত্বের জনগণের মর্যাদা ও মর্যাদাকে সম্বোধন করে বলেছিল: এই জাতীয় মনোভাব কি মানুষকে মর্যাদাবোধ করতে পারে? আমরা কি মর্যাদার লোকদের দিকে তাকাব বা আমরা কেবল তাদেরই জানি? কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন মানুষ কে! ধর্ম এবং শরীয়া সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ; আমরা বলি যে লোকেরা প্রিয় এবং করিমের ভিত্তি এবং তাদের অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা উচিত।
“এই দুই বা তিন দিনের মধ্যে এই সংস্কারগুলি জনগণের মর্যাদার প্রতিক্রিয়া,” তিনি বলেছিলেন। শুক্রবার ইমাম রাখার সিদ্ধান্তের মতো কাজগুলি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিফলিত করে। আলী লারিজানিকেও মাঠে আসতে বলা হয়েছিল; কারণ আপনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি বড় স্কোয়ারের জন্য উপযুক্ত, যদিও আপনি অযোগ্য ঘোষণা করেছেন! এই জোর তার মূল্য এবং সক্ষমতা উপর।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “ফিল্টারিং, সতীত্ব এবং হিজাবের মধ্যে সংস্কারগুলি স্পষ্টভাবে দেখানো উচিত।” এমন কিছু মামলা রয়েছে যেখানে সার্বভৌমত্বের স্তরে পরিষ্কার কোণগুলি দৃশ্যমান এবং আমাদের বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা উদযাপন করতে হবে যা দেশকে এই পদে নিয়ে যায়।
একটি কঠোর স্ট্রিম সমাজের অনেক স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না
আলী লরিজানির পুনরাবৃত্তি অযোগ্যতার জবাবে এমপি যোগ করেছেন: “সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, যে দেশে যে কেউ অযোগ্য ঘোষণা করতে চেয়েছিল সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহ হয়েছে। আপনি কেবল আলী লরিজনিকে বলছেন, তবে আমি মো -এর প্রায় 2 থেকে 5 জন লোককে জানে যে সোসাইটি -এর লারিদের অনেকটা সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। আশা করি তারাও আলোকিত করবে এবং God’s শ্বরের আনন্দের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে যাতে এই ধরণের ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তি না হয়।
নতুন পরিচালনা এবং কর্মীদের সাথে একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করছেন
হাগিঘাটপুর বলেছেন: “কট্টরপন্থীদের বক্তারা নিতে হবে এবং এই স্পিকারগুলির মধ্যে একটি হ’ল আইরিব।” আমি বহুবার বলেছি যে যদিও আমাদের মাঝারি এবং নিম্ন স্তরে খুব ভাল বাহিনী রয়েছে, আমাদের এটি পুনর্নির্মাণ এবং নতুন বীজ রোপণ করতে হবে। ভয়েস এবং সম্প্রচার অবশ্যই অপসারণ করতে হবে কারণ এটি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্পিকার। God শ্বরের ধন্যবাদ যে এই গোষ্ঠীর হাতে থাকা কিছু সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান এখন তাদের থেকে পৃথক হয়েছে। সংসদে কয়েক জন লোক রয়েছে, তবে তাদের কণ্ঠস্বর কোথাও পাওয়া যায়নি। অতএব, আমাদের সকলের নতুন পরিচালনা এবং কর্মীদের সাথে একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত।
কোনও ডিপোল নেই এবং এটি একটি পুনর্জন্মের রিং
সম্প্রদায়ের জায়গাতে একটি রাজনৈতিক দ্বিপদী তৈরির শেষে তিনি বলেছিলেন: “এই মুহুর্তে কোনও দ্বিপদী পরিবেশ নেই; বরং এটি একটি আংটি যা একটি আংটি। কোনও মেরু নেই, এবং বিপ্লবের সুপ্রিম নেতার পিছনে থাকা সমস্ত লোক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী একটি একক মেরু। যে কোনও কিছু যে বিপ্লবের সুপ্রিম লিডারকে একই রকমের দিকে এগিয়ে যেতে চাইবে।
তিনি লরিজনির উপ -ডেপুটি হবেন কিনা তার গুজবগুলি শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত হাগিঘাটপুর। তিনি বলেছিলেন, “আমি কোনও সংবাদকে নিশ্চিত বা অস্বীকার করি না।”
