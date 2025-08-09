শুজা আবাদ: পিতা 27 বছর বয়সী কন্যা, 2 নাভাস এবং 1 ভাগ্নে একটি পুত্রের উপর একটি কুড়াল দিয়ে হত্যা করেছেন।

মুলতান:
পিতা, কন্যা, ডোকিমসন এবং নাসাস শুজা আবাদের বাস্তি মালোক এলাকার এলাকায় দীর্ঘকালীন অভিযানে একটি কন্যা ডোকিমন নাস এবং নাসি হত্যা করেছিলেন।
পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত মেয়ের বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি চক ১৪ ফয়েজে সংঘটিত হয়েছিল, খুনিদের চিহ্নিত করা হয়েছিল ২ 27 বছর বয়সী কন্যা আরশাদ বিবি, ৩ -বছর বয়সী নওয়াজ আলী, ২ -বছর বয়সী আহমেদ আলী এবং নওয়াসি মেহেনাজ।
পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত উত্তরাধিকারী তার মেয়ের বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার ছেলের সাথে একটি পুরানো শোক করেছিলেন – ভুক্তভোগী, ইরশাদ বিবি কিছু সময়ের জন্য রেগে গিয়েছিলেন এবং স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তবে তার বাবা তাকে ফেরত পাঠানোর পক্ষে ছিলেন না।
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত মোহাম্মদ ওয়ারিসকে গ্রেপ্তার করেছে।