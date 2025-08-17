You are Here
শুল্কমুক্ত দোকানগুলি ‘পূর্ণ-বিকাশ সংকট’ এর মুখোমুখি কোনও স্বস্তি নেই

কানাডিয়ান প্রেস

ড্যানিয়েল জনসন

17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত4 মিনিট পড়া

শুল্কমুক্ত দোকানগুলি এমন পণ্য বহন করে যা কর এবং শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ছবি প্রাইয়ানওয়াং /গেটি ইমেজ/ইসটকফোটো

জন স্লিপ ১৯৯৪ সালে তার বাবার শুল্কমুক্ত দোকানটি গ্রহণ করেছিলেন, যা এক দশকেরও বেশি আগে শুরু হয়েছিল।

এই মাসে, তিনি উডস্টক ডিউটি ফ্রি শপ ইনক। বন্ধ করে দিয়েছেন যেহেতু মার্কিন-কানাডা সীমান্তে কম ট্র্যাফিক কোভিড -19 মহামারী দ্বারা ইতিমধ্যে দুর্বল একটি ব্যবসায়ের চূড়ান্ত আঘাতের বিষয়টি মোকাবেলা করেছে। এখন, 59 -এ, স্লিপ বলেছেন যে তাকে আয়ের আরও একটি উত্স খুঁজে পেতে হবে এবং তার মতো স্টোরগুলির জন্য আরও সরকারী সহায়তার পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কানাডার সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে খুব কম কানাডিয়ান দক্ষিণে যাচ্ছেন, দেশকে সংযুক্ত করার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এবং সীমান্তে চিকিত্সা সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের মধ্যে ভয়ের কারণে। শুল্কমুক্ত শিল্পে, স্লিপ বলেছিলেন যে কম সীমান্ত ট্র্যাফিক সরাসরি কম বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত।

স্লিপ বলেছিলেন, “এটি খুব কঠিন ছিল। ব্যবসায়ের অনেক ভাল বছর ছিল। আমি অবশ্যই কোনও ব্যবসায়িক কেরিয়ারের অবসান ঘটাতে, ছেড়ে দেওয়া, এটিকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার প্রয়াত বাবার দিক থেকে ছাড়ার ডাক দিয়েছি,” স্লিপ বলেছিলেন।

2000 এর দশকের গোড়ার দিকে স্টোরের শীর্ষে, স্লিপ জানান, সেখানে প্রায় 15 জন কর্মী ছিলেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে তিনি বলেছিলেন যে তিনি চার জনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং দু’জন কর্মচারীর সাথে মহামারী পরে আবার চালু করেছিলেন।

২০২১ সালের গ্রীষ্মের শেষের দিকে, স্লিপ বলেছিলেন যে শুল্কমুক্ত স্টোরগুলি “সমস্ত শূন্য থেকে আবার পুনর্নির্মাণের জন্য শুরু হয়েছিল।” 2024 এর শেষের দিকে, তার ব্যবসা এখনও 2019 সালে যেখানে ছিল সেখান থেকে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নিচে ছিল।

তারপরে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন। এই বছরের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত, স্লিপের স্টোরের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিক্রয় এবং ট্র্যাফিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

“কেবলমাত্র বুঝতে পেরেছি যে মার্কিন প্রশাসন রাস্তায় পরিবর্তিত হওয়ার পরেও, আমাদের শিল্পে আমরা আশা করি না যে এর ফলস্বরূপ সীমান্তের ট্র্যাফিক রাতারাতি পরিবর্তিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে এটি কয়েক বছর সময় নেবে,” তিনি বলেছিলেন।

পরিসংখ্যান কানাডার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি উল্লেখ করেছে যে কানাডিয়ানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে রিটার্ন ট্রিপগুলি আবার হ্রাস পেয়েছে

জুলাই মাসে বার্ষিক ভিত্তিতে অটোমোবাইল দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা কানাডিয়ান বাসিন্দাদের সংখ্যা 36.9 শতাংশ কমে গিয়েছিল, বছরের পর বছর ধরে বছরের পর পর সপ্তম মাসের অবনতি চিহ্নিত করে।

ফ্রন্টিয়ার ডিউটি ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বারবারা ব্যারেট বলেছেন, তার সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী স্টোরগুলি কয়েক মাস ধরে ট্র্যাফিক হ্রাস অনুভব করছে।

“আমি আমাদের শিল্পকে একটি সম্পূর্ণ বিকাশযুক্ত সংকটে দেখছি, এবং আমরা এখন বেশ কয়েক মাস ধরে বলছি,” তিনি বলেছিলেন।

শুল্কমুক্ত স্টোরগুলিতে বিক্রয় জানুয়ারীর শেষের দিক থেকে সারা দেশে বছরের পর বছর ধরে 40 থেকে 50 শতাংশের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে, কিছু দূরবর্তী ক্রসিং বার্ষিক হ্রাসের প্রতিবেদন করে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত, সমিতি জানিয়েছে।

ব্যারেট যোগ করেছেন যে শুল্কমুক্ত স্টোরগুলি প্রায়শই সীমান্তে যা ঘটছে তার একটি মাইক্রোকোজম।

“এটি গ্রীষ্মের সময় আমাদের ব্যস্ত মরসুম হওয়া উচিত, তবে এটি নয়; এটি পার্কিং লটে মহামারী-স্তরের ট্র্যাফিক এবং এটি পূর্বে একটি স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ভয় পাচ্ছি যে গ্রীষ্মের শেষের দিকে আমরা আরও বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আরও বন্ধ হতে দেখব।”

বিমানবন্দর স্টোরগুলির বিপরীতে, যা প্রায়শই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মালিকানাধীন, ব্যারেট উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত স্থল সীমান্তের দোকানগুলি স্বাধীনভাবে মালিকানাধীন এবং প্রায়শই পরিবার পরিচালিত ব্যবসা হয়।

কানাডিয়ানরা যখন আমাদের ভ্রমণ থেকে বিরত রাখে, ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ ক্লেয়ার নেওয়েল বলেছিলেন যে অনেকে ঘরোয়া এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গন্তব্যগুলির পক্ষে বেছে নিচ্ছেন।

তিনি বলেন, “আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে দেশীয়ভাবে ভ্রমণ করা এখনও খুব ব্যয়বহুল।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি কানাডিয়ানরা তাদের ভ্রমণের অভ্যাসগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তন করতে দেখছেন না যতক্ষণ না কোনও বাণিজ্য চুক্তি না হয় “যা ন্যায্য বোধ করে।”

নিম্ন সীমান্তের ট্র্যাফিক যেমন শিল্পের উপর নির্ভর করে, ব্যারেট বলেছিলেন যে তিনি “ছোট নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনগুলির” পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, “আমাদের পণ্যগুলিতে আমাদের কিছু কর রয়েছে যা আমাদের মার্কিন প্রতিযোগীদের নেই এমন একটি কর- এবং শুল্কমুক্ত শিল্পে বিশ্বাস করুন বা না করুন। সুতরাং আমরা তাদের পরিবর্তন করার জন্য বলছি যাতে আমরা আরও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।

“এছাড়াও, আমরা মজুরি ভর্তুকি বা ভাড়া ভর্তুকি সহ মহামারী চলাকালীন তারা কী করেছিলেন তার লাইনে এই শুল্ক ত্রাণ কর্মসূচির কয়েকটি বা মহামারী-স্তরের সহায়তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে বলছি।”

ব্যারেট বলেছিলেন যে সরকার অনেক শুল্কমুক্ত স্টোরের বাড়িওয়ালা এবং বলেছে যে ভাড়া স্থগিত বা ভর্তুকি ভ্রমণের ধরণগুলি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শিল্পকে সহায়তা করবে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর সংস্থা এবং প্রবীণ সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছে।

ব্যারেট বলেছিলেন যে এই কর্মকর্তারা সম্মত হন যে সমিতিটি শিল্পকে সমর্থন করার জন্য “ছোট জিজ্ঞাসা” এগিয়ে দিচ্ছে।

আগস্ট 2 উডস্টক ডিউটি ফ্রি শপের বন্ধের ঘোষণা দিয়ে প্রকাশের উল্লেখ করা হয়েছে যে ফেডারেল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি বাণিজ্য উত্তেজনার দ্বারা প্রভাবিত ব্যবসায়গুলিকে সহায়তা করার জন্য শুল্ক ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

স্লিপ বলেছিলেন, “উভয় স্তরের সরকার যখন এই ঘোষণাগুলি করেছিল তখন আমি তাদের নিয়ে প্রচুর আশা প্রকাশ করেছি। আমাকে মহামারী সমর্থন কর্মসূচির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল,” স্লিপ বলেছিলেন, তাঁর ব্যবসা এই জাতীয় কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে।

ফেডারেল সরকার বা সেতু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমি ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি শুল্কমুক্ত স্টোরগুলির জন্য loan ণ কর্মসূচির জন্য শুল্কমুক্ত দোকানগুলির জন্য ভাড়া স্থগিত কর্মসূচির পক্ষে এখন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

তিনি যখন শিল্পের ভবিষ্যতের দিকে তাকান, তখন তিনি বলেছিলেন যে সম্ভাবনাগুলি “উজ্জ্বল নয়।”

স্লিপ বলেছেন, “আমি আমার ব্যবসায়ের ক্ষতির শোক করছি, তবে আমি ব্যবসায়ের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে এমন বাস্তবতাও গ্রহণ করছি এবং কৌশলগুলির ব্যাগে এমন কিছুই নেই যা এই শিল্পে স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদে ইতিবাচক পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়,” স্লিপ বলেছেন।

“আমি খারাপ বোধ করছি যে আমি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারিনি এবং আমার বাবা এবং আমি এত বছর এত বছর ধরে এত বছর ধরে ব্যয় করেছি এবং এই ব্যবসায়টি বিশ্রাম নিতে আমার থাকতে হবে।”

