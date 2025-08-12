শূন্যপদগুলি পড়ার সাথে সাথে ইউকে জবসের বাজার শীতল হয়

ব্যবসায় প্রতিবেদক
শূন্যপদ হ্রাস হওয়ায় এবং পে -রোলগুলিতে থাকা লোকের সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে সাথে যুক্তরাজ্যের জবস মার্কেট শীতল হতে চলেছে, সর্বশেষতম সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে।
জাতীয় পরিসংখ্যানের অফিস (ওএনএস) এর মতে, প্রায় সমস্ত শিল্প জুড়ে মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে চাকরির উদ্বোধন 5.8% হ্রাস পেয়ে 718,000 এ দাঁড়িয়েছে।
এটি বলেছে যে কিছু সংস্থাগুলি নতুন কর্মী নিয়োগ বা চলে যাওয়া লোকদের প্রতিস্থাপন না করে প্রমাণ রয়েছে।
যাইহোক, মন্দা এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না যতটা কিছু অর্থনীতিবিদরা প্রত্যাশা করেছিলেন।
ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ইংল্যান্ডের নীতিনির্ধারক অ্যান্ড্রু বাক্য অনুসারে, গড় মজুরির প্রবৃদ্ধি ৫% এ রয়ে গেছে, বেকারত্বের হার ৪.7% ছিল এবং বেতনভিত্তিক লোকদের মধ্যে আনুমানিক হ্রাস ছিল – জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ৮,০০০ এর নিচে – একটি “খুব ধীরে ধীরে শীতল” ইঙ্গিত দিয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে যুক্তরাজ্যে নিয়োগকর্তা পে -রোলগুলিতে 30 মিলিয়নেরও বেশি লোক রয়েছে।
মূলধন অর্থনীতির যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিবিদ অ্যাশলে ওয়েব বলেছেন, পে -রোল ডেটাতে “বিনয়ী পতন” “পরামর্শ দেয় যে ব্যবসায়িক করের বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম মজুরি” থেকে চাকরির বাজারে ফলস্বরূপ “শান্ত হচ্ছে”।
এপ্রিলে, জাতীয় জীবনযাত্রার মজুরি 11.44 ডলার থেকে বেড়ে 12.21 ডলারে দাঁড়িয়েছে।
একই সময়ে, নিয়োগকর্তাদের জাতীয় বীমা অবদান 13.5% থেকে 15% এ বেড়েছে এবং ফার্মের দ্বারা বেতন প্রান্তিক পেমেন্টের ট্রিগার ট্রিগারটি বছরে 9,100 ডলার থেকে কমিয়ে 5000 ডলারে দাঁড়িয়েছে।
২০২১ সালের এপ্রিল থেকে তিন মাস থেকেই চাকরির শূন্যপদগুলি তাদের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল, যখন যুক্তরাজ্য কোভিড মহামারীগুলির প্রভাবগুলি নিয়ে কাজ করছিল।
মহামারীটির বাইরে, শেষবারের মতো শূন্যপদগুলি কম ছিল জানুয়ারী 2015 থেকে তিন মাসের মধ্যে।
তবে, যদিও চাকরির উদ্বোধনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তবে এটি বেকারত্বের হার বাড়তে পারে নি, মিঃ ওয়েব বলেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে জুলাই মাসে অপ্রয়োজনীয়তার নোটিশ দেওয়ার সংস্থাগুলি “তুলনামূলকভাবে পরাধীন” ছিল।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চের সহযোগী অর্থনীতিবিদ মনিকা জর্জ মিচেইল বলেছেন, চাকরির শূন্যপদের পতন মজুরি বৃদ্ধিতে ধীরগতিতে অবদান রাখতে পারে।
এটি একটি অর্থনৈতিক সূচক যা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সুদের হারের পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এটি দেখেন কারণ এটি মুদ্রাস্ফীতির হারকে বাড়িয়ে তুলতে বা শীতল করতে পারে।
ব্যাংকের মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্য 2% তবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দাম বাড়ার গতি বৃদ্ধি পেয়েছেউচ্চ খাদ্য এবং শক্তি ব্যয়ের কারণে।
মিসেস মিচাইল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই বছর ব্যাংকটি আরও একবার সুদের হার হ্রাস করবে, পূর্বাভাস দিয়েছে যে orrow ণ নেওয়ার ব্যয় নভেম্বর মাসে ৪% থেকে ৩.7575% এ নেমে আসবে।