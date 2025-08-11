শেইনবাউম গুয়াতেমালা এবং বেলিজ নেতাদের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পরিকল্পনা করেছে: সোমবারের মেনেরা পুনরুদ্ধার করেছে

তার সোমবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম মেক্সিকান সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও সামরিক আক্রমণকে আবারও তার বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে ছয়টি এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন সরকার কর্তৃক বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।
তিনি ফ্লোরিডায় অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিতে আটককৃত মেক্সিকানদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি আপডেটও সরবরাহ করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই শুক্রবার একটি সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করবেন।
শেইনবাউম: মার্কিন সেনাবাহিনীকে মেক্সিকান মাটিতে পা রাখার ‘আমরা কখনই অনুমতি দেব না’
মেক্সিকান অঞ্চল জুড়ে সিআইএ ড্রোন ফ্লাইট সম্পর্কে জানতে চাইলে শেইনবাউম বলেছিলেন যে বর্তমানে কেউই ঘটছে না। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মেক্সিকোয় ইউএস ড্রোনগুলির ফ্লাইটগুলি কেবল মেক্সিকান তদারকির অধীনে এবং মেক্সিকান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ঘটতে পারে।
“এটি সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে থাকতে হবে,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
“এটি সমস্ত মেক্সিকানদের কাছে খুব স্পষ্ট করতে হবে … (এটি) আমরা কখনই আমাদের সার্বভৌমত্বকে ঝুঁকিতে ফেলব না, কখনই করব না,” তিনি বলেছিলেন।
শেইনবাউম বলেছিলেন, “আমরা কখনই মেক্সিকোয়ের স্বাধীনতা ঝুঁকিতে ফেলব না। মেক্সিকো একটি নিখরচায়, সার্বভৌম, স্বাধীন দেশ,”
“আমরা সহযোগিতা করি, আমরা সুরক্ষা বিষয় এবং অন্যান্য ইস্যুতে সমন্বয় সাধন করি, তবে আমরা কখনই নিজেকে অধীনস্থ করি। এবং আমরা কখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে মেক্সিকান অঞ্চলে পা রাখার অনুমতি দেব না,” তিনি বলেছিলেন।
‘আক্রমণ হবে না’: ট্রাম্প মার্কিন সামরিক বাহিনীকে কার্টেলকে টার্গেট করার নির্দেশ দেওয়ার পরে শেইনবাউম ডি-এসকেলেটস
রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার তিন দিন পরে এই মন্তব্যটি এসেছিল যে মেক্সিকোয়ের কোনও মার্কিন সামরিক “আক্রমণ” থাকবে না এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “কিছু লাতিন আমেরিকান ড্রাগ ড্রাগের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার শুরু করার জন্য পেন্টাগনের গোপনে একটি নির্দেশনা স্বাক্ষর করেছিলেন।”
গত মঙ্গলবার মেক্সিকোতে অপরাধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, শেইনবাউম সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এর আগে মার্কিন সেনাবাহিনীকে মেক্সিকোতে প্রেরণের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“তারা আবার জোর দিতে পারে, তবে এই বিষয়টি টেবিলে নেই,” মেক্সিকোয়ের সার্বভৌমত্বের কট্টর ডিফেন্ডার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, যা উনিশ শতকে তার অঞ্চলের একটি বিশাল অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হারিয়েছিল।
মেক্সিকোতে আন্দ্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোরের 2018-24 প্রেসিডেন্সি চলাকালীন মেক্সিকোতে বিদেশী এজেন্টদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন অনুমোদিত আইনগুলি তাদের কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা সরিয়ে দেয় এবং দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করার অনুমতি দেয়। আইনটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এজেন্টদের লক্ষ্য হিসাবে দেখা হয়েছিল যারা দীর্ঘদিন ধরে মেক্সিকোতে পরিচালিত হয়েছে।
মার্কিন সেনারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতেও মেক্সিকোতে এসেছেন, তবে কেবল মেক্সিকান সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ অভিযান চালানোর জন্য।
শেইনবাউম: 81 মেক্সিকানকে অ্যালিগেটর আলকাট্রাজে আটক করা হয়েছে
শেইনবাউম সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে মেক্সিকান কনস্যুলেটে কর্মকর্তারা “সানশাইন স্টেটের” এভারগ্র্লেডস অঞ্চলে অবস্থিত অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে আটক 81 মেক্সিকানদের সাথে বৈঠক করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে মায়ামিতে মেক্সিকো কনসাল জেনারেল, চিয়াপাসের প্রাক্তন গভর্নর রুটিলিও এস্কান্দন এই সুবিধাটিতে নিয়মিত পরিদর্শন করছেন “সেখানে মেক্সিকানদের কারাবন্দী করা দরকার তা দেখার জন্য।”
শেইনবাউম বলেছিলেন যে তাঁর সরকার তাদের উত্স দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক মেক্সিকানদের তাত্ক্ষণিক নির্বাসনকে সমর্থন করার জন্য একটি “কূটনৈতিক স্তরে” কাজ করছে।
তিনি বলেননি যে রাজ্য পরিচালিত সুবিধার আনুষ্ঠানিক নাম অ্যালিগেটর আলকাট্রাজে আটক হওয়ার পরে কতজন মেক্সিকান মেক্সিকোয় ফিরে এসেছেন।
শেইনবাউম বলেছিলেন যে আটক কয়েকজনকেই তাদের মামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতে নিয়ে যেতে চাইলে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে মেক্সিকোতে প্রেরণ করতে চায় না।
তিনি বলেছিলেন যে ফ্লোরিডা এভারগ্র্লেডসে সরীসৃপের উপস্থিতির কারণে অ্যালিগেটর আলকাট্রাজে অনুষ্ঠিত মেক্সিকানদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
“স্পষ্টতই আমরা এই ধরণের কারাবাসের সাথে একমত নই,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
শেইনবাউম গুয়াতেমালায় রাষ্ট্রপতি আরাভালোর সাথে দেখা করবেন
শেইনবাউম বলেছিলেন যে তিনি এই শুক্রবার মধ্য আমেরিকার দেশে গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতি বার্নার্ডো আরাভালোর সাথে সাক্ষাত করবেন।
রাষ্ট্রপতি, যিনি গত বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে তিনি মেক্সিকোয়ের দক্ষিণ -পূর্বে কোথাও আরাভালোর সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি গুয়াতেমালায় কোথায় তাঁর সমকক্ষের সাথে দেখা করবেন তা নির্দিষ্ট করেননি।
তবে শেইনবাউম বলেছিলেন যে তিনি তাকে ধরে রাখবেন মানেরেরা শুক্রবার কুইন্টানা রু রাজ্যের রাজধানী চেতুমালে। চেতুমাল থেকে তিনি দেখা করতে গুয়াতেমালা ভ্রমণ করবেন আরাভালো2024 সালের প্রথম থেকে রাষ্ট্রপতি।
শেইনবাউম বলেছিলেন যে তিনি শুক্রবার গুয়াতেমালান রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে তিনি তাকে গুয়াতেমালায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
“এবং হ্যাঁ, আমরা কয়েক ঘন্টা গুয়াতেমালায় যাব,” তিনি বলেছিলেন।
“… আমরা গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আরাভালোকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি, তাই আমরা কয়েক ঘন্টা গুয়াতেমালায় যাব,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
গুয়াতেমালার সীমান্ত থেকে মাত্র 35 কিলোমিটার দূরে ক্যাম্পেচের প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “আমরা ক্যালাকমুলে ফিরে আসার পরে।”
শেইনবাউম বলেছিলেন, “আমরা সেখানে বেলিজের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছি,” উল্লেখ করে যে, আরাভালো বেলিজিয়ান প্রধানমন্ত্রী জনি ব্রাইসোয়ের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য ক্যালাকমুলের ভ্রমণও করবেন।
তিনি বলেছিলেন যে দুটি কেন্দ্রীয় আমেরিকান নেতার সাথে আলোচনা করার জন্য “খুব আকর্ষণীয় বিষয়” থাকবে, তবে তারা কী হবে তা প্রকাশ করেনি।
শেইনবাউম বলেছিলেন, “তারা সেদিনের জন্য একটি নিবন্ধ হতে পারে।
“আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের দেশগুলির সাথে আমরা অনেক চুক্তি করেছি, যার সাথে আমাদের একটি দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা শুক্রবার তাদের ঘোষণা করতে যাচ্ছি,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
গুয়াতেমালায় মায়া ট্রেন রেলপথ বাড়ানোর পরিকল্পনা (বা আশা) মেক্সিকোয়ের রাষ্ট্রপতি এবং দুই কেন্দ্রীয় আমেরিকান নেতার মধ্যে আলোচনার অংশ হতে পারে।
