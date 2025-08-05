You are Here
শেইনবাউম তামুলিপাসে এফজিআর প্রতিনিধি হত্যার বিষয়ে কী বলেছিল?
News

শেইনবাউম তামুলিপাসে এফজিআর প্রতিনিধি হত্যার বিষয়ে কী বলেছিল?

রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম পার্দো অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের (এফজিআর) প্রতিনিধিদের রেয়ানোসায়, তামুলিপাসের (এফজিআর), আর্নেস্তো কুইটলহাক ভ্যাস্কেজ রেয়ানা হত্যার প্রতিবেদন করার জন্য সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদ (জিএস) ত্যাগ করেছেন।

মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট পলাসিও ন্যাসিয়ালে তার মানেরা সম্মেলনে শেইনবাউম পার্দো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি গভর্নর আমেরিকো ভিলারিয়ালের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেননি।

“প্রথম মুহূর্ত থেকে সুরক্ষা মন্ত্রিসভা সংস্পর্শে ছিল, পাশাপাশি তেমৌলিপাস রাজ্যের প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের সাথে, যেমন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের সাথে ছিল এবং ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হতে সমর্থন করা হচ্ছে”; রাষ্ট্রপতি মো।

তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তামুলিপাসের গভর্নরের সাথে কথা বলেননি, তবে সুরক্ষার সচিব ওমর গার্সিয়া হারফুচের সংস্পর্শে ছিলেন।

"সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদ এটি রিপোর্ট করবে," তিনি যখন জড়িত অপরাধ গ্রুপের জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং হুয়াচিকোলের সাথে হত্যার কাজ করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন।
রাষ্ট্রপতি তিনি রায় দিয়েছিলেন যে হত্যাকাণ্ড অন্যতম কারণ হতে পারে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারেনতিনি ইতিমধ্যে সেই সময়ে ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তা নিশ্চিত করে।
তদুপরি, রাষ্ট্রপতি দু'দেশের মধ্যে সুরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করা এড়িয়ে গেছেন, যদিও তিনি সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই সপ্তাহে স্বাক্ষরিত হতে পারেন। তিনি সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি, মার্কো রুবিওর ঘোষিত সফরের জন্য একটি তারিখ সংজ্ঞায়িত করাও এড়িয়ে গেছেন।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে প্রায় দুই মিলিয়ন লিটার হুয়াচিকল সুরক্ষিত হয়েছিল।
ন্যাশনাল মিডিয়া জানিয়েছে যে ভ্যাজকেজ রেইনা একটি ক্যাডিল্যাক ব্ল্যাক ক্যাডিল্যাক ট্রাকের উপরে যাত্রা করছিল যখন তাকে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস নিয়ে রেয়ানোসায় আক্রমণ করা হয়েছিল, অভিযোগ করা হয়েছিল যে একটি গ্রেনেড এবং যখন তিনি গাড়িটি শিখায় রেখেছিলেন তখন এটি ফুটপাতে ছিল যখন একটি ট্রাক রাস্তার বিপরীত দিকে পৌঁছে এবং তারপরে এই কর্মকর্তার কাছে গুলি করে।
প্রতিনিধিদের হত্যা করা হামলার কয়েক ঘন্টা পরে গভর্নর আমেরিকো ভিলাররিয়াল সত্যের নিন্দা জানিয়েছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts