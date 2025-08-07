শেইনবাউম পাঠ্যপুস্তকের লরেঞ্জো কর্ডোভা থেকে বর্ণবাদী অভিব্যক্তি দূর করার জন্য আদালত দাবি করেছেন – এল ফিনান্সিয়েরো

রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম তিনি ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন কাউন্সেলর সভাপতি (আইএনই) এর প্রাক্তন কাউন্সেলর সভাপতি লরেঞ্জো কর্ডোভা’র সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় চেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত সুরক্ষা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে জনশিক্ষা মন্ত্রক একটি বর্ণবাদী অভিব্যক্তি থেকে তার নামটি সরিয়ে দেয় যে তিনি যখন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন তখন তিনি করেছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেল রাষ্ট্রপতি অডিও পুনরুত্পাদন করতে বলেছিলেন “ভুলে যাবেন না”কারণ কোনও সরকারী কর্মকর্তা মেক্সিকোয়ের স্থানীয় মানুষের মানুষের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী অভিব্যক্তি তৈরি করতে পারবেন না।
শেইনবাউম গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকের ঘোষণা দিয়েছেন
রাষ্ট্রপতি পরের সপ্তাহে ভাগ করে নিলেন গুয়াতেমালার সভাপতি বার্নার্ডো আরাভালোর সাথে জড়ো হবেযদিও সভার তারিখ এবং স্থানটি সংজ্ঞায়িত হতে চলেছে। এমনকি তিনি বেলিজের প্রধানমন্ত্রী জনি ব্রাইসো অংশ নেওয়ার সম্ভাবনাও উল্লেখ করেছিলেন।
একই সময়ে, তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী, মার্ক কার্নিতার সাথে দেখা করতে মেক্সিকোয় আসবে।
শেইনবাউম ইউরোপ ভ্রমণের জন্য লেদা সানসোরের সমালোচনা করা এড়িয়ে চলে: ‘প্রত্যেকের অবকাশের অধিকার রয়েছে’
রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম ক্যাম্পেচের গভর্নর লেদা সানসোরসের ভ্রমণকে আরও গভীর করতে অস্বীকার করেছিলেন ইউরোপা এটি এই আগস্ট 7 এর 80 তম জন্মদিনের সাথে মিলে যায়।
ইউরোপ ও জাপানের দেশগুলিতে অন্যান্য মোরেনিস্তা কর্মকর্তাদের ছুটিতে যাওয়ার পরে গভর্নরের এই ভ্রমণটি সমালোচনার এক তরঙ্গের মাঝামাঝি সময়ে ঘটে।
“আমরা ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি, আমি ইতিমধ্যে আমার মতামত দিয়েছি। লোকেরাও ছুটিতে যাওয়ার অধিকার রাখে। বিশেষত আমার মতামত: জনসেবা অনুশীলনে নম্রতা, “তিনি ভাগ করেছেন।
শেইনবাউম মনরিলের বিরোধিতা করে: তিনি প্লুরিনোমিনালগুলি দূর করতে কোনও সমস্যা দেখতে পান না
রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম রিকার্ডো মনরিয়ালের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করেছেকে এই ঝুঁকিগুলি সতর্ক করেছিলেন যা প্লুরিনোমিনাল সিনেটর এবং ডেপুটিদের তালিকা অপসারণ করতে পারে।
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে আন্দোলনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে একটি বিরোধ আছে এই প্রার্থীদের অপসারণ করা হলেও, বর্তমান আসনের একটি অংশ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করে আগত প্রার্থীদের দ্বারা দখল করা সত্ত্বেও।
“আন্দোলনটি নিখরচায় যে মতামত রয়েছে, এর জন্য একটি টেবিল মতামত গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে। প্লুরিনোমিনাল তালিকাগুলি অনুসরণ করতে পারে না”তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
শেইনবাউম সালা দে লা কোর্টের সমালোচনা করেছেন লরেনজো কর্ডোভাকে আম্পারো দেওয়ার জন্য
রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম তিনি সমালোচনা করেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস অফ নেশন (এসসিজেএন) এর দ্বিতীয় চেম্বারের শেষ অধিবেশনে বর্ণবাদ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে তাঁর নামটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য লরেঞ্জো কর্ডোভা একটি আম্পারো মঞ্জুর করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি তিরস্কার করেছিলেন যে আদালত তার চক্রকে একটি দিয়ে বন্ধ করে দেয় “এমন ক্রিয়া যা তার মতে বর্ণবাদকে উত্সাহ দেয়“তারপরে তিনি তাঁর সাথে দেখা হওয়া স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে লোকদের মজা করেছিলেন।
“গতকাল তারা পাঠ্যপুস্তকগুলি থেকে সরে আসার সংকল্প করেছিল যা লরেঞ্জো কর্ডোভা একটি আহ্বানে বলেছিলেন। এই কলটি একটি মাধ্যমের মধ্যে ফিল্টার করা হয়েছে, কেউ এটিকে অস্বীকার করেনি, অর্থাৎ এটি ঘটেছে। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই আদালত আইনী শক্তি এবং দখলদারিত্বের জন্য অপরাধীদের মুক্তি দিয়ে চিহ্নিত করা হবে, বর্ণবাদ সঙ্গে এর চক্র বন্ধ করুন। বর্ণবাদকে উত্সাহ দেয় এমন একটি পদক্ষেপ নিয়ে, ”ক্লোদিয়া শেইনবাউম বলেছিলেন।
তিনি সম্মেলনের সময় রেকর্ডিং পুনরুত্পাদন করতে বলেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে কর্মকর্তাদের জনসংখ্যা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত নয়।
সিনপোলিসের মালিক মেক্সিকোতে বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন: এটি কী?
মিকোয়াকান গভর্নর, আলফ্রেডো রামরেজ বেদোলাতিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মোরেলিয়ার জিনাপেকুয়ারোতে একটি কূপের মেরু নির্মাণ শুরু করেছিলেন।
শিল্প পার্কের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে সাইটেলসংগঠন রামরেজ, যিনি সিনপোলিসের মালিক। এটি ফেডারেল সরকার ইতিমধ্যে যে 13 বিলিয়ন ঘোষণা করেছে তাতে এক বিলিয়ন পেসো যুক্ত করেছে।
গভর্নর জোর দিয়েছিলেন যে তার কাছ থেকে রেলের মাধ্যমে একটি রসদ এবং সংযোগ রয়েছে পুয়ের্তো দে লাজারো কর্ডেনাস এবং পশ্চিমের মহাসড়কের মধ্য দিয়ে যা গুয়াদালাজারার সাথে মেক্সিকো সিটির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এছাড়াও, আপনি মোরেলিয়া শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পাঁচ মিনিট দূরে থাকবেন।
ফার্মাসিউটিক্যালস মেক্সিকোতে 12 হাজার এমডিপি বিনিয়োগ করবে: তারা কী?
মেক্সিকো সরকার বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে 12 বিলিয়ন পেসো চারটি প্রকল্পে যা জাতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলিকে প্রচার করে।
“এই প্রকল্পগুলির সাথে, উদ্ভাবন প্রচার করা হয়, উত্পাদন শিল্পকে শক্তিশালী করেএর সক্ষমতা ক্লিনিকাল গবেষণা এবং প্রক্রিয়াগুলির ডিজিটালাইজেশন এবং সর্বোপরি নতুন উচ্চ বিশেষায়িত কাজ তৈরি করা হয়, “তিনি বলেছিলেন ডেভিড কার্সেনোবিচস্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রধান।
এটি অনুমান করা হয় যে চারটি প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, 3 হাজারেরও বেশি উচ্চতর বিশেষায়িত প্রত্যক্ষ চাকরি এবং দেশের 20,000 এরও বেশি অপ্রত্যক্ষ অঞ্চল উত্পন্ন হয়েছে।
যে সংস্থাগুলি বিনিয়োগ প্রকল্পের ঘোষণা করেছে তারা হ’ল:
- ক্যানিফর্মাম।
- বোহরিঞ্জার ইনগেলহিম: এটি জোচিমিলকোতে এর উদ্ভিদটি প্রসারিত করতে 3,500 মিলিয়ন পেসো বিনিয়োগ করবে।
- কার্নট ল্যাবরেটরিজ: এটি হিডালগো, ভিলা ডি টেজন্টেপেকের একটি উদ্ভিদ নির্মাণের জন্য 3,500 মিলিয়ন পেসো বিতরণ করবে।
- বায়ার মেক্সিকো: এটি সংস্থাটি ইতিমধ্যে পরিচালিত দেশে 14 টি সাইটে 3 বিলিয়ন পেসো বিনিয়োগ করবে।
- অ্যাজট্রাজেনেকা: এটি ক্লিনিকাল গবেষণা এবং গ্লোবাল ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টারের সম্প্রসারণের বিকাশের জন্য 2 হাজার 250 মিলিয়ন পেসো বরাদ্দ করবে।
August আগস্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সকালের সম্মেলনে কী হয়েছিল?
বুধবার সম্মেলনে ফেডারেল রাষ্ট্রপতি জনপ্রিয় আগ্রহের বিভিন্ন বিষয়কে উল্লেখ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ফেডারেল সরকারের মেক্সিকান ক্যাপোস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই, ঘোষণা করার পরে যে সে দেশের মামলা -মোকদ্দমা ইসমাইল ‘এল মায়ো’ জাম্বাদা, রাফায়েল ক্যারো কুইন্টেরো, ‘দ্য নার্কো ডি নারকোস’ এবং এর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের জন্য অনুরোধ করবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ভিসেন্টে ক্যারিলো ফুয়েন্তেস, ‘এল ভাইসরয়’।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মেক্সিকো সরকার অপরাধ নির্বিশেষে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে।
এছাড়াও, সম্মেলনের সময়, জানা গিয়েছিল যে জুন মাসে তারা নিবন্ধিত হয়েছিল এক মিলিয়ন 291 হাজার 365 জবসংস্কার চালু হওয়ার পরে যাতে ভ্রমণ ও বিতরণকারীদের অংশীদারদের মেক্সিকান সামাজিক সুরক্ষা ইনস্টিটিউটে (আইএমএসএস) নিবন্ধিত করা হয়।