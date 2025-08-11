শেটিমা আইবিএএসকে রিভারস নিউট্রিশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে উদ্বোধন করেছেন

রিভারস স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ভাইস অ্যাডমিরাল (আরটিডি) ইবোক-এট একওয়ে আইবাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশিম শেটিতেটিমা দ্বারা পুষ্টি সম্পর্কিত রিভারস স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার পোর্ট হারকোর্টের সরকারী হাউসে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয় প্রেসিডেন্সির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সিনিয়র বিশেষ সহকারী মিসেস উজু রোচাস-আনওয়ুকাহ দ্বারা আরও দশ জন কাউন্সিলের শপথ গ্রহণের বিষয়টিও দেখেছিল।
বক্তব্য রাখেন, ভাইস অ্যাডমিরাল আইবিএএস বলেছে যে তাঁর প্রশাসন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়, এটি প্রকাশ করে যে রাজ্যের ২০২৫ সালের বাজেটের ১০.৮ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই আর্থিক প্রতিশ্রুতি নদী রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে গুণমান, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং টেকসই স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সরবরাহের সরকারের সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।
“আমাদের প্রতিশ্রুতি কেবল আর্থিক নয়-এটি কৌশলগত এবং ক্রিয়া-চালিত,” প্রশাসক ঘোষণা করেছিলেন।
“এই প্রশাসন উত্সর্গীকৃত পুষ্টি বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক মন্ত্রকগুলিতে একটি পুষ্টি বাজেটের লাইন তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে পুষ্টিটি খাতগুলিতে মূলধারার করা হয়েছে এবং এর প্রাপ্য আর্থিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।”
বাস্তবায়নকে আরও জোরদার করার জন্য, ভাইস অ্যাডমিরাল আইবিএএস প্রকাশ করেছে যে তিনি মূল মন্ত্রণালয়ে নিবেদিত পুষ্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দিয়েছেন, বাজেটের বিধান এবং কর্মসূচির কার্যকরকরণের সাথে কার্যকর প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করেছেন।
আইবিএএস, হেক্টর ইগবিকিওউবোকে মিডিয়া সম্পর্কিত বিশেষ উপদেষ্টার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ বাড়ানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, নদী রাজ্য সরকার সমালোচনামূলক স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের (পিপিপি) প্রবেশ করেছে, সহ:
“নামী সংস্থাগুলির সাথে এই অংশীদারিত্বগুলি বিশ্বমানের পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বিশেষ যত্নের অ্যাক্সেস উন্নত করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।