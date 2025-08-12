শেঠ রোলিন্স অ্যান্ড কো। এর আরেকটি দুষ্ট বিটডাউন; মারাত্মক চার দিকের প্যারিসে সংঘর্ষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু

ডোমিনিক মিস্টেরিও দল এল গ্র্যান্ডে আমেরিকানো, সোলো সিকোয়ার এমএফটি আক্রমণ সামি জায়ন এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে!
প্যারিসে 2025 ইঞ্চি কাছাকাছি সংঘর্ষের সাথে সাথে, স্টোরিলাইন এবং ম্যাচগুলি ম্যাচগুলি আকার নিতে থাকে। গত সপ্তাহে কাঁচা এবং স্ম্যাকডাউন উভয়ের ফলআউট শো সরবরাহ করার পরে, ডাব্লুডাব্লুইই আজ রাতের ডাব্লুডব্লিউই কাঁচায় ফ্রান্সের আসন্ন পিএলইয়ের দিকে বিল্ডটি আরও তীব্র করে তুলেছিল।
আজ রাতের সোমবার নাইট কাঁচের পর্বটি কানাডার কুইবেকের কুইবেক সিটির সেন্টার ভিডিওট্রন অ্যারেনা থেকে সরাসরি প্রচারিত। প্রচারটি মহিলাদের ওয়ার্ল্ড শিরোনাম ম্যাচ এবং দুটি একক ম্যাচ সহ শোটির জন্য বেশ কয়েকটি ম্যাচ এবং বিভাগগুলি ঘোষণা করেছিল।
এই সোমবার কী ঘটেছে তা জানতে পারেন, যেহেতু আমাদের কাছে ডাব্লুডব্লিউই কাঁচের 08/11 পর্বের সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার, হাইলাইটস, ফলাফল, গ্রেড এবং বিজয়ীদের তালিকা রয়েছে।
ডাব্লুডাব্লুই কাঁচা সংক্ষিপ্তসার এবং হাইলাইটস
সিএম পাঙ্ক অ্যাকশনটি বন্ধ করে দেয়
দ্বিতীয় সিটি সেন্ট উচ্চস্বরে “সিএম পাঙ্ক” জপের মধ্যে শোটি শুরু করার জন্য রিংয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং মাইকটি তুলেছিলেন। পাঙ্ক জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোমরের চারপাশে স্বর্ণ থাকা উচিত, তিনি চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত, তবে তিনি ‘শেঠ রোলিন্সের সমস্যা’ হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন না।
দ্বিতীয় সিটি সেন্ট বলেছেন যে রোলিন্স সিএম পাঙ্ক হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং সামারস্লামে 12 বছর পরে কীভাবে তিনি বিশ্ব খেতাব অর্জন করেছিলেন তা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, তবে চ্যাম্পিয়ন না হওয়ায় সবাইকে নামিয়ে দিন। যদিও তিনি নিরলস ছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি শিরোনাম ফিরে পাবেন। পাঙ্ক আবারও রোলিন্সের প্রতি তার বিদ্বেষের কথা জানিয়েছিল, তাকে আঘাতের জন্য ডেকে আনে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে তার কাছ থেকে খেতাব নেবে এবং তার পা ভেঙে দেবে।
লা নাইটের সংগীত হিট করেছে, এবং মেগাস্টার উপস্থিত হয়েছিল, পাঙ্ককে বাধা দিচ্ছে। নাইট একটি হ্যান্ডশেক অফার করেছিল, এবং দুটি তারা আলিঙ্গন করে কয়েকটি শব্দ ভাগ করে নিয়েছিল। নাইট তখন মাইকটি তুলে নিয়ে বলেছিল যে পাঙ্ক সামারস্লামে ছিনতাই করা হয়েছিল এবং তার পুনরায় ম্যাচের প্রাপ্য। তবে গত সপ্তাহে, নাইট রোলিন্সের বিপক্ষে তার শিরোপা ম্যাচ করছিলেন, রোলিন্সের উপর পাঙ্কের আক্রমণে তিনি সুযোগটি হেরেছিলেন।
নাইট অবিরত বললেন যে তাদের কোনও সমস্যা নেই এবং তিনি সেভাবে রাখতে পছন্দ করেছেন। যদি পাঙ্ক রোলিন্সকে হুইপ করতে চায় তবে তার বেলের পরে এটি করা উচিত। পাঙ্ক ফিরিয়ে দিয়ে নাইটকে তাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছিল, কারণ তিনি কেবল তাকে রোলিন্সের কংক্রিটের কংক্রিটের দুষ্ট স্টম্প থেকে রক্ষা করেছিলেন।
পাঙ্ক নাইটকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে তিনি একজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, নাইট কিছু দাবি করতে পারেননি, এবং বলেছিলেন যে নাইটকে লাইনের পিছনে পৌঁছানো উচিত। নাইট পাঙ্ককে লাইনের উপর দিয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি রোলিন্সকে পরাজিত করবেন এবং ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হবেন। যদি এটি ঘটে থাকে তবে পাঙ্ক তার প্রথম প্রতিরক্ষা হবে। যদি পাঙ্ক রাজি হয় তবে তাদের কোনও সমস্যা হবে না।
পাঙ্ক জানিয়েছেন যে দুজনের শেঠ রোলিন্সের সমস্যা ছিল। পল হেইম্যান তখন ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রোনসন রিডের পাশাপাশি উপস্থিত হয়ে দু’জনকে কেটে ফেললেন। হেইম্যান কুইবেকের ভিড়ের মধ্যে চলে গেলেন এবং তারপরে নাইটকে সিএম পাঙ্কের সাথে অনুগ্রহের ব্যবসায় না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ এটি তার জীবনের সমস্ত কিছুর জন্য ব্যয় করবে।
পাঙ্ক তাকে কেটে ফেলল, বলেছিল যে হেইম্যান যদি তার উভয় চিবুক বা দুটি ব্রোনদের উপর হাত রাখতে চান তবে তাদের রিংয়ে পা রাখা উচিত। হেইম্যান রাজি হয়ে ঘোষণা করলেন যে এটি আজ রাতে ঘটবে: সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইট বনাম ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রন ব্রেককার।
নাইট জানিয়েছেন যে তারা এখানে দুজনের জন্য ছিলেন না, তবে ম্যাচটি গ্রহণ করে পাঙ্ক তাকে কেটে ফেলেছিল। নাইট তখন জানিয়েছিল যে পাঙ্ক তার পক্ষে কথা বলেনি এবং ম্যাচটি নিজেই গ্রহণ করেছে। ব্রেকার রিংয়ের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করায় হেইম্যান এবং রিড চলে যেতে গেল। হেইম্যান এবং রিড ব্যাকস্টেজে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রেকারকে থামিয়ে দিয়েছিল।
গ্রেড: খ
এজে স্টাইলস এবং ড্রাগন লি বনাম ডোমিনিক মিস্টেরিও এবং এল গ্র্যান্ডে আমেরিকো – ট্যাগ দলের ম্যাচ
শোয়ের প্রথম ম্যাচে এজে স্টাইলস ড্রাগন লির সাথে এল গ্র্যান্ডে আমেরিকানো এবং ডোমিনিক মিস্টেরিওর দলের সাথে লড়াই করতে জুটি বেঁধেছিলেন। তাদের গত সপ্তাহের মুখোমুখি হওয়ার পরে ম্যাচটি স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে আমেরিকার লির সহায়তায় মিস্টেরিওর আক্রমণ, যিনি ম্যাচের পরে লি আক্রমণ চালিয়ে যান এবং স্টাইলস দ্বারা সহায়তা করেছিলেন।
চারজন পুরুষ একটি ভাল ম্যাচটি রেখেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত, আমেরিকানো এবং মিস্টেরিও উভয়ই তাদের মুখোশগুলিতে একটি ধাতব প্লেট রেখেছিল এবং মিস্টেরিও হেডব্যাটেড স্টাইল হিসাবে জয় পেতে এটি ব্যবহার করেছিল, আমেরিকানোকে স্টাইলগুলি পিন করতে এবং একটি জয় নিবন্ধন করতে দেয়।
বিজয়ী: ডোমিনিক মিস্টেরিও এবং এল গ্র্যান্ডে আমেরিকা
গ্রেড: বি+
শীর্ষ মুহুর্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি::
- এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ, অ্যাকশন-প্যাকড ম্যাচ ছিল যা বেশ কয়েকটি চলমান গল্পের লাইনগুলি প্রদর্শন করেছিল এবং কিছু চমত্কার ইন-রিং অ্যাকশন সরবরাহ করেছিল।
- একটি ব্যাকস্টেজ বিভাগে সামি জায়ন জিএম অ্যাডাম পিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্যারিসে সংঘর্ষের জন্য বিশ্ব শিরোনামের ছবিটি কোনও পরিষ্কার কিনা। পিয়ার্স তাকে প্রথমে রুসেভের বিপক্ষে ম্যাচটি জিততে বলেছিল এবং তারপরে তারা শিরোনাম শট নিয়ে আলোচনা করবে। সামি তার কাছে ম্যাচে হস্তক্ষেপ না করার জন্য অনুরোধ করায় শিমাসও জিএম এর অফিসে পা রেখেছিলেন, এটি তার পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা তুলে ধরে। শিমাস ম্যাচের সময় রুসেভকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
সামি জায়ন বনাম রুসেভ
শিরোপা শট পাওয়ার আশায় সামি জায়ন রুসেভকে নিয়ে যায় এবং কুইবেকের ভিড় তাকে আবারও ভালবাসায় ফেলেছিল। ম্যাচটি রুসেভকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে শুরু হয়েছিল, ভিড়কে ঠাট্টা করে যখন জায়ন দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং একটি জয় রেজিস্ট্রেশন করতে চলেছে কারণ তিনি হেলুভা কিক সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন, সোলো সিকো এবং তার এমএফটিএস (জেসি মাতেও, টালা টঙ্গা এবং টঙ্গা লোএ) এসেছিলেন, জায়নকে আক্রমণ করেছিলেন, টাল্লা তাকে একটি বড় বুট দিয়ে নামিয়ে নিয়ে।
রুসেভ রিংয়ের ওপারে তাঁর পায়ে ফিরে আসার সাথে সাথে সুরক্ষা এবং কর্মকর্তারা তাদের আলাদা করেছিলেন। এরপরে শিমাস ভিতরে এসে রুসেভকে আক্রমণ করে দু’জন ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঝগড়া করল।
বিজয়ী: সামি জায়ন হয়ে ডিকিউ
গ্রেড: খ
শীর্ষ মুহুর্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি::
- এর আগে একটি ব্যাকস্টেজ সেগমেন্টে, আইও স্কাই জিএম অ্যাডাম পিয়ার্সের মুখোমুখি হয়েছিল, প্রতিশ্রুতি অনুসারে শিরোনাম ম্যাচটি চেয়েছিল। পিয়ার্স বলেছেন যে তিনি আরও জানার সাথে সাথেই শটটি পাবেন, রোকসান পেরেজ এবং রাকেল রদ্রিগেজ পদত্যাগ করেছিলেন, তাকে বিদ্রূপ করেছিলেন, যার ফলে আইও এবং পেরেজের মধ্যে একক ম্যাচের ঘোষণার দিকে পরিচালিত হয়।
- সামি জায়ন কিউবেকের একটি আইকন, এবং আজ রাতে ভিড়ের প্রতিক্রিয়া ছিল আরও একটি উদাহরণ।
- সামি আবারও ব্লাডলাইন ঘূর্ণিতে রয়েছে। আসুন দেখি কীভাবে এই গল্পটি অগ্রসর হয়।
আইও স্কাই বনাম রোকসান পেরেজ
এর আগে দ্বন্দ্বের পরে, আইও স্কাই রোকসান পেরেজকে একক ম্যাচে লড়াই করেছিল। রাকেল রদ্রিগেজ কর্নার পেরেজের কাছে রিং-সাইড ছিলেন, যখন স্কাই কাবুকি ওয়ারিয়র্স (অসুকা এবং কেইরি সানে) অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উভয় মহিলা একটি আশ্চর্যজনক ম্যাচ বিতরণ।
যাইহোক, চূড়ান্ত মুহুর্তগুলিতে, অসুকা এবং সানে স্কাইকে সহায়তা করতে ছুটে এসেছিল কিন্তু পেরেজ আইয়োকে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের ব্যয় শেষ হয়েছিল, যিনি অসুকা এবং সানে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। পেরেজ তারপরে একটি পিনের জন্য আকাশকে ঘুরিয়ে দিয়ে একটি জয় নিবন্ধন করলেন।
বিজয়ী: রোকসান পেরেজ
গ্রেড: বি+
শীর্ষ মুহুর্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি::
- কাবুকি ওয়ারিয়র্স (অসুকা এবং কায়রি সানে) সম্ভবত আইও আকাশ চালু করতে চলেছে।
- ডাব্লুডব্লিউই এখনও নাওমির পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব বেশি স্পষ্টতা দেয়নি; তবুও, আইও এবং রোকসানের মধ্যে ম্যাচটি স্কাইয়ের সাথে আবারও তার আশ্চর্যজনক ইন-রিং দক্ষতা প্রদর্শন করে আশ্চর্যজনক ছিল।
- আইয়ো স্কাই তার ম্যাচে জড়িত থাকার জন্য তাদের সাথে ক্রুদ্ধ হয়ে কাবুকি ওয়ারিয়র্স ব্যাকস্টেজের মুখোমুখি হয়েছিল। অসুকা দূরে যাওয়ার আগে আইও আকাশকে সরিয়ে দিলেন, কায়রি সানে তার পিছনে তাড়া করার আগে এক মুহুর্তের জন্য দ্বিধায় পড়েছিলেন।
বেকি লিঞ্চ (সি) বনাম ম্যাক্সেক্সাইন ডুপ্রি – মহিলাদের আন্তঃমহাদেশীয় শিরোনাম ম্যাচ
শোয়ের সহ-মূল ইভেন্টে ম্যাক্সেক্সাইন ডুপ্রির বিপক্ষে মহিলাদের আন্তঃমহাদেশীয় শিরোপা রক্ষা করেছিলেন বেকি লিঞ্চ। পুরো ম্যাচ জুড়ে, লিঞ্চ প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় ডুপ্রিকে উপহাস ও কটূক্তি করছিল। ডিউপ্রি কিছু অপরাধে অবতরণ করতে সক্ষম হন তবে চ্যাম্পিয়নকে শিকার করেছিলেন যিনি নিরস্ত্র-তারকে লক করেছিলেন ডুপ্রিকে ট্যাগ করতে এবং শিরোপা ধরে রাখতে বাধ্য করেছিলেন।
বিজয়ী: বেকি লিঞ্চ
গ্রেড: গ
শীর্ষ মুহুর্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি::
- লিঞ্চ একটি কৌতুকপূর্ণ এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হিল হিসাবে তার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন, তাকে মারধর করার সময় ডুপ্রি এবং ফ্লান্টিংকে উপহাস করেছিলেন।
- লিঞ্চও বড় বুটের সাথে ম্যাচের পরে নাটালিয়াকে বের করে নিয়েছিল যখন দ্বিতীয়টি ডিউপ্রিতে চেক করছিল।
- একটি ব্যাকস্টেজ বিভাগে, শেঠ রোলিন্স বাকি ভিশন (রিড, হেইম্যান এবং ব্রেককার) এর সাথে উদযাপন করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে তাদের পক্ষে জিনিসগুলি আরও ভাল হতে পারে না, বিশেষত সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইটের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। রোলিন্স তখন উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি রাতের জন্য চলে যাচ্ছিলেন।
ব্যাকস্টেজ
আমরা একটি দু: খিত এবং প্রতিফলিত বেলে থেকে একটি প্রচার পেয়েছি, যিনি তার ক্যারিয়ারের দিকনির্দেশ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কীভাবে রোল মডেল জিমিক প্রাকৃতিকভাবে একত্রিত হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়েছিল, তবে এখন তিনি নিজেকে একা খুঁজে পেয়েছেন, মনে হচ্ছে এটি সমস্ত তার কোথাও নেতৃত্ব দিয়েছে।
শেষে, একটি ক্যামেরা এফেক্ট ফ্রেমটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, যখন বেইলি তার কান আঁকড়ে ধরেছিল এবং উদ্বেগজনক হাসি বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। পরে, লিরা ভালকিরিয়াকে জ্যাকি রেডমন্ডের ব্যাকস্টেজের সাক্ষাত্কার দেওয়া হয়েছিল এবং বেইলির বর্তমান অবস্থার জন্য কোনও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করেছিলেন।
আইও স্কাই স্টেফানি ভ্যাকের ব্যাকস্টেজে ছুটে এসেছিল, যিনি বলেছিলেন যে স্কাইই একমাত্র শিরোনামের ম্যাচের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। রিয়া রিপলি আসার সাথে সাথে ভ্যাকুয়ার চলে গেলেন, উল্লেখ করে তিনি শিরোনামের জন্য নওমির সাথে লড়াই করে আইয়োর অপেক্ষায় ছিলেন।
আইয়ো জবাব দিয়েছিল যে রোকসানকে তাকে পরাজিত করা উচিত ছিল না, তবে রিপলি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে অসুকা এবং কায়রি সানে তার ম্যাচটি ব্যয় করেছিল। আকাশ তার শান্ত হারিয়েছে এবং রিপলিকে এ থেকে দূরে থাকতে বলেছিল
সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইট বনাম ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রোনসন রিড – ট্যাগ টিম ম্যাচ
শোয়ের মূল ইভেন্টে সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইট ব্যাটেল ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রোনসন রিডে জুটি বেঁধেছিলেন। ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিক সংগ্রামের পরে, রিড এবং ব্রেকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল এবং নাইটকে শাস্তি দেওয়া শুরু করে যারা পাঙ্কে ট্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় সিটি সেন্ট, ব্রোনের শীর্ষ দড়ি থেকে একটি উড়ন্ত কনুই পৌঁছে দেওয়ার পরে এবং জিটিএসের সন্ধান করছিলেন যখন শেঠ রোলিন্স উপস্থিত হয়ে তাকে আক্রমণ করেছিলেন।
রোলিনস এবং সংস্থাটি পাঙ্ক এবং নাইটকে মারধর শুরু করে যখন জে উসো সেভ করার জন্য স্টিলের চেয়ার নিয়ে ছুটে আসে। এরপরে জেনারেল ম্যানেজার অ্যাডাম পিয়ার্স প্যারিসে সংঘর্ষের জন্য মারাত্মক চার-মুখী ম্যাচের ঘোষণায় এসেছেন, যেখানে রোলিন্স জে, নাইট এবং পাঙ্কের বিপক্ষে বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপা রক্ষা করবে।
পাঙ্ক এবং নাইট ব্রাওলিং শুরু করার সাথে সাথে জি দু’জনকে আলাদা করার চেষ্টা করে, কেওস ভেঙে যায় এবং রোলিন্স ব্রেকারকে বর্শার সাথে পাঙ্ক বের করে নিয়ে যায়, তারপরে জে -তে রিডের একটি সুনামির পরে। রোলিন্স তারপরে তিনজনকে একে একে সারিবদ্ধ করে এবং শো শেষ করতে তাদেরকে দুষ্ট স্টম্পসের সাথে নিয়ে যায়।
বিজয়ী: সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইটের মাধ্যমে ডিকিউ
গ্রেড: খ
শীর্ষ মুহুর্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি::
- ম্যাচটি নিজেই ভাল ছিল, তবে ফলাফলটি ছিল ভয়াবহ এবং অনুমানযোগ্য। বিরোধীরা এভাবে মারধর করা কেবল মারাত্মক চার দিকের ম্যাচের জন্য হাইপকে মেরে ফেলবে।
- রোমান রেইনসকে পরের দুই সপ্তাহের কাঁচা প্যারিসে সংঘর্ষের আগে এবং আজ রাতে ব্রোনসন রিডের প্রচারের সাথে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, মনে হচ্ছে দু’জনেই এই লড়াইয়ে লড়াই করবে। – উপজাতি চিফ বনাম উপজাতি চোর!
ডাব্লুডব্লিউই কাঁচা ফলাফল
- ডোমিনিক মিস্টেরিও এবং এল গ্র্যান্ডে আমেরিকো এজে স্টাইলস এবং ড্রাগন লি – ট্যাগ দলের ম্যাচকে পরাজিত করেছে
- সামি জায়ন বনাম রুসেভ একক সিকোয়া এবং এমএফটিএস আক্রমণ করার কারণে ডিকিউতে শেষ হয়েছিল
- রোকসান পেরেজ আইও আকাশকে পিন করেছেন
- বেকি লিঞ্চ (সি) ম্যাক্সেক্সাইন ডুপ্রিকে পরাজিত করেছে – মহিলাদের আন্তঃমহাদেশীয় শিরোনাম ম্যাচ
- সিএম রোলিন্স আক্রমণ করার সাথে সাথে সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইট বনাম ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রোনসন রিড – ট্যাগ টিম ম্যাচটি ডিকিউতে শেষ হয়েছিল
আজ রাতে ডাব্লুডব্লিউই কাঁচের মূল ইভেন্টে কে জিতেছে?
শেঠ রোলিন্স পাঙ্ক আক্রমণ করার সাথে সাথে সিএম পাঙ্ক এবং লা নাইট ডিকিউর মাধ্যমে ব্রোন ব্রেককার এবং ব্রোনসন রিডের বিপক্ষে মূল ইভেন্ট ট্যাগ দলের ম্যাচে জিতেছিলেন।
নওমি এবং আইও স্কাইয়ের মধ্যে মহিলা বিশ্ব শিরোপা সংঘর্ষে কে বিজয়ী হয়ে উঠেছে?
মহিলা ওয়ার্ল্ড শিরোনাম ম্যাচটি বাতিল করা হয়েছিল কারণ নাওমিকে প্রতিযোগিতায় মেডিক্যালি সাফ করা হয়নি।
2025 সালে কখন এবং কোথায় সংঘর্ষ হবে?
প্যারিসে সংঘর্ষটি রবিবার, 31 আগস্ট, 2025, ফ্রান্সের ন্যান্টেরেরে প্যারিস লা ড্যাফেন্স অ্যারেনায় সেট করা হয়েছে।
