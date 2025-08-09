শেডিউর স্যান্ডার্স ব্রাউনসের পূর্বসূরী অভিষেকের ক্ষেত্রে 2 টি টাচডাউন পাস ছুড়ে ফেলেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস কোয়ার্টারব্যাক শেডিউর স্যান্ডার্স শুক্রবার রাতে তার প্রথম এনএফএল প্রিসন খেলায় দুটি টাচডাউন পাস ছুঁড়েছিল, তার এনএফএল ক্যারিয়ারের অবিচল শুরু হওয়ার পরে অনেক ভক্তকে হতবাক করে।
স্যান্ডার্সের অভিনয় এমনকি এনবিএ তারকা লেব্রন জেমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
জেমস লিখেছেন, “সেই যুবক (মানুষ) সেখানে ভাল লাগছে।” “উপরে যেতে থাকুন !!! গ্রাইন্ডের দিকে মাথা নিচু করুন এবং শীর্ষে শীর্ষে যান” “
জেমস পরে অন্য পোস্ট যুক্ত, “এবং আমি শুনতে চাই না যে” এটি কেবল পূর্বসূরী “বিএস। কারণ যদি তিনি বাইরে না থাকতেন তবে আপনি তার (বাট) এ থাকতেন না! সুতরাং ক্রেডিট এবং গ্রেস ল্যাম্প দিন।”
স্যান্ডার্সের বাবা ডিওন স্যান্ডার্স এক্স -এর একাধিক পোস্টে তার ছেলের সফল প্রথম প্রিসন গেমটি উদযাপন করেছেন।
“হ্যাঁ আইন! হ্যাঁ @শেজারস্যান্ডারস,” ডিওন এক্স পোস্ট প্রথম টাচডাউন পরে।
দ্বিতীয় টাচডাউনের পরে, এল্ডার স্যান্ডার্স পোস্ট করেছেন “ওহ হ্যাঁ এখন!” এবং “God শ্বর এত ভাল!”
প্রো হিসাবে প্রথম কয়েক মাস গোলমাল সত্ত্বেও কোয়ার্টারব্যাক কেনি পিকেট এবং ডিলন গ্যাব্রিয়েলের আঘাতের কারণে ব্রাউনদের প্রথম প্রিসন গেমের জন্য রুকি শুরু করেছিলেন।
স্কাউটস চরিত্রের উদ্বেগ উত্থাপনের পরে এই বসন্তে এনএফএল খসড়ায় স্যান্ডার্স 144 তম পিকটিতে পড়েছিল। তাকে আগে প্রথম সামগ্রিক বাছাইয়ের প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল তবে এনএফএল ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মাহত খসড়া স্লাইডগুলির মধ্যে একটিতে প্রথম চার রাউন্ডের পাশ দিয়ে পিছলে গিয়েছিলেন, অনেক এনএফএল ভক্তদের বিভ্রান্তি ও বিতর্ককে উত্সাহিত করেছিলেন।
ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের মালিক জিমি হাসলাম এমনকি গত মাসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিতর্কিত কোয়ার্টারব্যাকের পরে দলটির স্যান্ডার্স খসড়া তৈরির কোনও ইচ্ছা নেই হতবাকভাবে পড়ে গেল তৃতীয় রাউন্ডের বাইরে 25 এপ্রিল।
“আপনি যদি আমাকে শুক্রবার রাতে (এনএফএল খসড়ার দ্বিতীয় দিন) আমাকে বলেছিলেন, ‘আপনি সবই শেডারকে বেছে নেবেন,’ আমি বলতাম, ‘এটি ঘটছে না,'” হাসলাম মঙ্গলবার বলেছিলেন। “তবে সেদিন সকালে (৩ য় দিন) আমাদের কথোপকথন হয়েছিল এবং সেদিনের পরে আমাদের একটি কথোপকথন হয়েছিল এবং আমাদের সেই কথোপকথনে সঠিক লোকেরা জড়িত ছিল।”
ব্রাউনদের সাথে স্যান্ডার্সের সময় ইতিমধ্যে বিতর্ককে জড়িত করেছে যখন তাকে দ্রুত গতির জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল।
স্যান্ডার্সকে প্রথমে 65 মাইল জোনে 91 মাইল প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালানোর অভিযোগে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। দুই সপ্তাহ পরে, তিনি 60 মাইল জোনে 101 মাইল প্রতি ঘন্টা আঘাত করেছিলেন এবং অভিযোগ করেছেন আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ।
রুকি কোয়ার্টারব্যাক গত মাসে সতীর্থ ডেভিড এনজোকুর চ্যারিটি সফটবল খেলায় উপস্থিত হয়ে সেই ট্র্যাফিক টিকিটগুলিকে সম্বোধন করেছিল।
“আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু ভুল পছন্দ করেছি এবং আমি তাদের মালিক হতে পারি,” স্যান্ডার্স ড। “আমি কিছু তৈরি করেছি, আপনি জানেন, দুর্দান্ত পছন্দ নয় … আমি শিখেছি।”
ব্রাউনসের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু বেরি গত মাসে এই ঘটনার জন্য স্যান্ডার্সের সমালোচনা করেছিলেন।
“স্মার্ট নয়। শুধু স্মার্ট নয়,” বেরি এই সপ্তাহে সাংবাদিকদের টিকিট সম্পর্কে বলেছেন। “এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা তাঁর সাথে সম্বোধন করেছি। দেখুন, তিনি এর প্রভাবগুলি বুঝতে পারেন। তিনি পরিণতিগুলি বুঝতে পারেন It’s এটি কেবল নিজের সম্পর্কে নয় It’s এটি কেবল একটি জয়রাইড থাকার বিষয়ে নয়, আপনি অন্য লোককে আহত করতে পারেন।… আপনার সামনে একটি হরিণ বা কিছু কাটা, আপনার প্রতিক্রিয়া সময়, এটি কেবল বিপজ্জনক।”
তার চিত্তাকর্ষক পূর্বসূরী আত্মপ্রকাশের পরে, স্যান্ডার্স হলেন লিগের আলাপ।
