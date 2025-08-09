শেডিউর স্যান্ডার্স ব্রাউনসের কিউবি প্রতিযোগিতায় প্রথম শক্তিশালী ছাপ ফেলেছে

ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস কোয়ার্টারব্যাক শেদিউর স্যান্ডার্সের চেয়ে এই পূর্বসূরিতে এনএফএল-তে খেলতে আরও আকর্ষণীয় পঞ্চম রাউন্ডের খসড়া বাছাই নেই। তিনি শুক্রবার রাতে ব্রাউনদের হয়ে ক্যারোলিনা প্যান্থার্সের বিপক্ষে তাদের প্রিসন ওপেনারের হয়ে প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন এবং একটি দুর্দান্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছিলেন যা তাকে দলের কোয়ার্টারব্যাক প্রতিযোগিতায় একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ এগিয়ে দিতে পারে।
স্যান্ডার্স প্যান্থারদের বিপক্ষে ব্রাউনদের বেশিরভাগ 30-10 জিতে খেলেছে, 138 গজ, দুটি টাচডাউন, শূন্য ইন্টারসেপশন এবং চারটি ক্যারিতে 19 গজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে 14-অফ -23 পাস শেষ করেছে।
কেনি পিকেট এবং ডিলন গ্যাব্রিয়েলকে আঘাতের কারণে তিনি শুক্রবারের বেশিরভাগ খেলা খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।
এটি কোনও উপায়ে নিখুঁত পারফরম্যান্স ছিল না, এবং স্যান্ডার্সের সাথে বিদ্যমান প্রাক-খসড়া উদ্বেগগুলির মধ্যে কিছু শুক্রবারে একেবারে দীর্ঘ সময় ধরে রাখার প্রবণতা সহ প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি যখন কেবল দুটি বস্তা নিয়েছিলেন, সেখানে মুষ্টিমেয় নাটক ছিল যেখানে তিনি ব্যাকফিল্ডে চারপাশে ছুটে এসেছিলেন কিছু বিকাশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এটি একটি ক্যারোলিনা প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে এই খেলায় তাকে ক্ষতি করতে পারেনি যা এক বছর আগে এনএফএল এর অন্যতম খারাপ ছিল এবং সিরিজের চেয়ে বেশি সময় ধরে তার শুরুতে খেলেনি। এই ধরণের নাটকটি আরও ভাল প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে ভাল কাজ করতে পারে না, এবং অবশ্যই ক্যালিবার খেলোয়াড়দের শুরু করে না।
তবে সেগুলি হ’ল ক্রমবর্ধমান ব্যথা এবং শেখার অভিজ্ঞতা যা একটি রুকি কোয়ার্টারব্যাকের জন্য আসতে চলেছে। এবং শুক্রবার রাতে তার খেলায় নেতিবাচক চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক ছিল।
ব্রাউনরা তাকে একটি টন করতে বলেনি, এবং তাকে প্রচুর নিরাপদ ছোঁড়া দিয়েছে, তবে তিনি দৃ strong ় নির্ভুলতা (কলেজের অন্যতম বৃহত্তম শক্তি) প্রদর্শন করেছিলেন এবং খেলা ছাড়ার আগে একাধিক স্কোরিং ড্রাইভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
তিনি যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা করেছিলেন এবং তিনি এটি মোটামুটিভাবে করেছেন।
স্যান্ডার্সের খেলা এবং বিকাশ এই পূর্বসূরী এবং নিয়মিত মরসুমে উভয়ই এনএফএল -তে অনুসরণ করার জন্য সবচেয়ে বড় গল্পের একটি হতে চলেছে।
তিনি ক্লাসের অন্যতম শীর্ষ কোয়ার্টারব্যাক সম্ভাবনা হিসাবে 2025 এনএফএল খসড়া প্রক্রিয়াতে প্রবেশ করেছিলেন এবং প্রথম রাউন্ডের কোথাও যাওয়ার জন্য একটি লকের মতো মনে হয়েছিল। তিনি কেবল প্রথম রাউন্ডে যাননি, তবে তিনি পঞ্চম রাউন্ডেও পড়েছিলেন এবং ব্রাউনদের দ্বারা নির্বাচিত প্রথম কোয়ার্টারব্যাকও ছিলেন না (তারা গ্যাব্রিয়েলকে তাঁর সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন)।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি পঞ্চম রাউন্ডের রুকি একটি দলের কোয়ার্টারব্যাক প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবে একটি চিন্তাভাবনা হবে। তবে এটি কোনও সাধারণ পরিস্থিতি নয়। ব্রাউনদের ভেটেরান্স জো ফ্লাকো এবং পিকেট সহ দুটি রোকি সহ খারাপ কোয়ার্টারব্যাক বিকল্পগুলিতে পূর্ণ একটি রোস্টার রয়েছে। এমনকি এই মৌসুমে খেলতে পারলে তিনি যদি কখনও সুস্থ থাকেন তবে এটি দেশহান ওয়াটসন যে জগাখিচুড়িও নেয় না। এটি এনএফএল-তে যেমন থাকতে পারে তেমন প্রশস্ত ওপেন কোয়ার্টারব্যাক প্রতিযোগিতা। পিকেট এবং গ্যাব্রিয়েলের চোটগুলি স্যান্ডার্সের সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আরও একটি দরজা খুলেছিল।
শুক্রবার, তিনি তার দিকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করার জন্য তার অংশটি করেছিলেন।
এখনও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে, তবে এটি কমপক্ষে তার জন্য উত্সাহজনক ছিল। পাশাপাশি ব্রাউনস।