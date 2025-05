শেপ () ব্যবহার করে আরও ভাল সিএসএস আকারগুলি – অংশ 2: আর্কসে আরও বেশি

দ্বিতীয় অংশের জন্য প্রস্তুত? আমরা এখনও অন্বেষণ করছি shape() ফাংশন, এবং আরও স্পষ্টভাবে, আর্ক কমান্ড। আমি আশা করি আপনি হজমে সময় নিয়েছেন প্রথম অংশ কারণ আমরা সরাসরি আরও আকার তৈরিতে লাফিয়ে যাব!

অনুস্মারক হিসাবে, shape() ফাংশনটি কেবল ক্রোম 137+ এবং সাফারি 18.4+ এ সমর্থিত কারণ আমি 2025 সালের মে মাসে এটি লিখছি।

আর একটি ক্লাসিক আকার যা পাই-এর মতো চার্টগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এটি ইতিমধ্যে পরিষ্কার যে আমাদের একটি চাপ রয়েছে। পয়েন্টগুলি হিসাবে, আমাদের দুটি পয়েন্ট রয়েছে যা সরানো হয় না এবং একটি যা খাতটি কতটা পূরণ করা হয় তার উপর নির্ভর করে চলে।

কোডটি এর মতো দেখাবে:

.sector { --v: 35; /* (0 100)*/ aspect-ratio: 1; clip-path: shape(from top, arc to X Y of R, line to center); }

আমরা এমন একটি পরিবর্তনশীল সংজ্ঞায়িত করি যা খাতটি ফিলিং নিয়ন্ত্রণ করবে। এর মধ্যে একটি মান আছে 0 এবং 100 । আকৃতি আঁকতে, আমরা থেকে শুরু করি top বিন্দু (x, y) অবধি একটি চাপ তৈরি করুন এবং তারপরে আমরা চলে যাই center ।

আমাদের কি কীওয়ার্ড মানগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়? top এবং center ?

হ্যাঁ! ভিন্ন polygon() ফাংশন, আমাদের কাছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন কীওয়ার্ড রয়েছে top , bottom , left ইত্যাদি এটি ঠিক মত background-position সেভাবে। আমি মনে করি না যে এটি তুচ্ছ হিসাবে আমার এই অংশটি বিশদ করা দরকার, তবে এটি জেনে রাখা ভাল কারণ এটি আপনার আকৃতিটি পড়তে কিছুটা সহজ করে তুলতে পারে।

চাপের ব্যাসার্ধের সমান হওয়া উচিত 50% । আমরা একটি বর্গাকার উপাদান এবং খাত, যা একটি বৃত্তের একটি অংশ, পুরো উপাদানটি পূরণ করতে হবে যাতে ব্যাসার্ধটি অর্ধেক প্রস্থের (বা উচ্চতা) সমান হয়।1

বিন্দু হিসাবে, এটি সেই বৃত্তের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং এর অবস্থানটি ভি মানের উপর নির্ভর করে। আপনি বিরক্তিকর গণিতের ব্যাখ্যা চান না, তাই না? এটির দরকার নেই, এখানে x এবং y এর সূত্র:

X = 50% + 50% * sin(V * 3.6deg) Y = 50% - 50% * cos(V * 3.6deg)

আমাদের কোড হয়ে যায়:

.sector { --v: 35; /* (0 100) */ aspect-ratio: 1; clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--v) * 3.6deg)) of 50%, line to center); }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

হুম, ফলাফলটি ভাল নয়, তবে কোডটিতে কোনও ভুল নেই। আমরা কী অনুপস্থিত তা বুঝতে পারবেন?

এটি চাপের আকার এবং দিক!

শেষ নিবন্ধে আমি আপনাকে কী বলেছিলাম তা মনে আছে? তাদের সাথে সর্বদা আপনার সমস্যা হবে তবে আমরা যদি বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি চেষ্টা করি তবে আমরা সহজেই সমস্যাটি সমাধান করতে পারি। আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের ব্যবহার করা দরকার: small cw ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ভাল! আসুন এটি আরও মান দিয়ে চেষ্টা করুন এবং আকারটি কীভাবে আচরণ করে তা দেখুন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

উফ, কিছু মান ভাল, তবে অন্যরা এত বেশি নয়। দিকটি ঘড়ির কাঁটার দিকে হওয়া দরকার তবে সম্ভবত আমাদের ব্যবহার করা উচিত large পরিবর্তে small ? আসুন চেষ্টা করা যাক:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখনও কাজ করছে না। এখানে সমস্যাটি হ’ল আমরা ভি মানের উপর ভিত্তি করে চাপের একটি পয়েন্ট সরিয়ে নিচ্ছি এবং এই আন্দোলনটির জন্য একটি আলাদা কনফিগারেশন তৈরি করে arc কমান্ড।

যা ঘটছে তা আরও ভালভাবে কল্পনা করার জন্য এখানে একটি ইন্টারেক্টিভ ডেমো রয়েছে:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আপনি যখন মান আপডেট করেন, কীভাবে লক্ষ্য করুন large cw সর্বদা পয়েন্টগুলির মধ্যে বৃহত্তম চাপটি অনুসরণ করার চেষ্টা করে, যখন small cw সবচেয়ে ছোটটি অনুসরণ করার চেষ্টা করে। যখন মান চেয়ে ছোট হয় 50 , small cw আমাদের একটি ভাল ফলাফল দেয়। কিন্তু যখন এটি তার চেয়ে বড় 50 দ্য large cw সংমিশ্রণটি ভাল।

আমি জানি, এটি কিছুটা জটিল এবং আমি এই বিশেষ উদাহরণটি অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলাম যে এই সত্যটি জোর দিয়ে যে আমাদের আর্কসের সাথে কাজ করা প্রচুর মাথাব্যথা থাকতে পারে। তবে আমরা যত বেশি সমস্যার মুখোমুখি হই, সেগুলি ঠিক করার ক্ষেত্রে আমরা তত ভাল।

এই ক্ষেত্রে সমাধানটি বেশ সহজ। আমরা ব্যবহার রাখি large cw এবং একটি যোগ করুন border-radius উপাদান। আপনি যদি আগের ডেমোটি পরীক্ষা করেন তবে আপনি খেয়াল করবেন যে এমনকি যদি large cw একটি ভাল ফলাফল উত্পাদন করছে না, এটি আমাদের পছন্দসই অঞ্চলটি পূরণ করছে। আমাদের যা করতে হবে তা হ’ল অতিরিক্ত স্থান এবং একটি সাধারণ ক্লিপ border-radius: 50% কাজ করবে!

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমি রাখছি box-shadow সেখানে যাতে আমরা তোরণটি দেখতে পারি তবে আমরা কীভাবে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি border-radius মূল আকারে একটি পার্থক্য তৈরি করছে।

আমাদের বিবেচনা করা দরকার এখনও একটি প্রান্তের কেস রয়েছে। যখন মান সমান হয় 100 আর্কের উভয় পয়েন্টে একই স্থানাঙ্ক থাকবে, যা সেক্টর পূর্ণ যেহেতু যৌক্তিক এবং আমাদের একটি বৃত্ত রয়েছে। তবে যখন এটি কেস হয়, তখন চাপটি সংজ্ঞা অনুসারে কিছুই করবে না এবং আমরা একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পাব না।

এটি ঠিক করার জন্য, আমরা উদাহরণস্বরূপ, মানটি সীমাবদ্ধ করতে পারি, উদাহরণস্বরূপ, 99.99 পৌঁছানো এড়াতে 100 । এটি এক ধরণের হ্যাকি, তবে এটি কাজটি করে।

.sector { --v: 35; /* (0 100)*/ --_v: min(99.99, var(--v)); aspect-ratio: 1; clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 50% large cw, line to center); border-radius: 50%; }

এখন আমাদের আকৃতি নিখুঁত! এবং ভুলে যাবেন না যে আপনি এটি চিত্রের উপাদানগুলিতে প্রয়োগ করতে পারেন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সেক্টর আকারের অনুরূপ, আমরা একটি চাপ আকারও তৈরি করতে পারি। সর্বোপরি, আমরা সাথে কাজ করছি arc কমান্ড, সুতরাং আমাদের এটি করতে হবে।

আমাদের ইতিমধ্যে অর্ধেক কোড রয়েছে যেহেতু এটি মূলত অভ্যন্তরীণ অংশ ছাড়াই একটি খাতের আকার। অভ্যন্তরীণ অংশটি কাটাতে আমাদের আরও কমান্ড যুক্ত করতে হবে।

.arc { --v: 35; --b: 30px; --_v: min(99.99, var(--v)); aspect-ratio: 1; clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 50% cw large, line to calc(50% + (50% - var(--b)) * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - (50% - var(--b)) * cos(var(--_v) * 3.6deg)), arc to 50% var(--b) of calc(50% - var(--b)) large ); border-radius: 50%; }

সেক্টর আকার থেকে, আমরা অপসারণ line to center টুকরা এবং এটি অন্য একটি সঙ্গে প্রতিস্থাপন line কমান্ড যা অভ্যন্তরীণ বৃত্তে স্থাপন করা বিন্দুতে চলে যায়। আপনি যদি এর স্থানাঙ্কগুলি পূর্ববর্তী পয়েন্টের সাথে তুলনা করেন তবে আপনি একটি অফসেট সমান দেখতে পাবেন --b যা একটি পরিবর্তনশীল যা চাপের বেধকে সংজ্ঞায়িত করে। তারপরে আমরা বিপরীত দিকে একটি চাপ আঁকছি ( ccw ) বিন্দু পর্যন্ত 50% var(--b) যা সমান অফসেট সহ একটি বিন্দু --b শীর্ষ থেকে।

আমি দ্বিতীয় তোরণটির দিকটি সংজ্ঞায়িত করছি না, যেহেতু ডিফল্টরূপে ব্রাউজারটি ব্যবহার করবে ccw ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আহা, আমরা সেক্টরের আকৃতির সাথে একই সমস্যাটি আবার আঘাত করছি! আমরা আগে যে একই যুক্তি দেখেছি তার কারণে সমস্ত মানগুলি ভাল ফলাফল দিচ্ছে না এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন, border-radius এটি ঠিক করছে না। এবার, আমাদের মানটির ভিত্তিতে চাপের আকার পরিবর্তন করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এটা হওয়া উচিত large যখন ভি এর চেয়ে বড় হয় 50 এবং small অন্যথায়।

সিএসএসে শর্ত? হ্যাঁ, এটা সম্ভব! প্রথমত, আসুন এর মতো ভি মানটি রূপান্তর করা যাক:

--_f: round(down, var(--_v), 50)

মানটি সীমার মধ্যে রয়েছে (0 99.99) (ভুলে যাবেন না যে আমরা 100 মান পৌঁছাতে চাই না)। আমরা ব্যবহার করি round() এটি নিশ্চিত করার জন্য এটি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট মানের একাধিক সমান, যা 50 আমাদের ক্ষেত্রে। মান যদি চেয়ে ছোট হয় 50 ফলাফল হয় 0 অন্যথায় এটি 50 ।

কেবলমাত্র দুটি সম্ভাব্য মান রয়েছে, তাই আমরা সহজেই একটি শর্ত যুক্ত করতে পারি। যদি --_f সমান 0 আমরা ছোট ব্যবহার করি; অন্যথায়, আমরা বড় ব্যবহার করি:

.arc { --v: 35; --b: 30px; --_v: min(99.99, var(--v)); --_f: round(down,var(--_v), 50); --_c: if(style(--_f: 0): small; else: large); clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 50% cw var(--_c), line to calc(50% + (50% - var(--b)) * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - (50% - var(--b)) * cos(var(--_v) * 3.6deg)), arc to 50% var(--b) of calc(50% - var(--b)) var(--_c) ); }

আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি, তবে আমি আপনাকে বলি যে উপরের কোডটি বৈধ। আপনি সম্ভবত এটি এখনও জানেন না, তবে সিএসএস সম্প্রতি চালু করেছে একটি ব্যবহার করে ইনলাইন শর্তাবলী if() সিনট্যাক্স। এটির সাথে খেলতে এখনও তাড়াতাড়ি, তবে আমরা এটির জন্য একটি নিখুঁত ব্যবহারের কেস পেয়েছি। এখানে এমন একটি ডেমো রয়েছে যা আপনি ক্রোম ক্যানারি ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে পারেন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

শর্ত প্রকাশের আরেকটি উপায় হ’ল নির্ভর করা স্টাইল প্রশ্ন যে আরও ভাল সমর্থন আছে:

.arc { --v: 35; --b: 30px; --_v: min(99.99, var(--v)); --_f: round(down, var(--_v), 50); aspect-ratio: 1; container-name: arc; } .arc:before { content: ""; clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 50% cw var(--_c, large), line to calc(50% + (50% - var(--b)) * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - (50% - var(--b)) * cos(var(--_v) * 3.6deg)), arc to 50% var(--b) of calc(50% - var(--b)) var(--_c, large) ); @container style(--_f: 0) { --_c: small } }

যুক্তিটি একই তবে, এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য একটি পিতা-মাতার সন্তানের সম্পর্ক প্রয়োজন, এ কারণেই আমি সিউডো-উপাদান ব্যবহার করছি। ডিফল্টরূপে, আকার হবে large এবং যদি এর মান --_f সমান 0 আমরা স্যুইচ small ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

নোট করুন যে আমাদের ভেরিয়েবলটি নিবন্ধন করতে হবে --_f ব্যবহার @property হয় ব্যবহার করতে সক্ষম হতে if() ফাংশন বা স্টাইল প্রশ্ন।

আপনি কি আকারে তৈরি করেছি এমন আরও একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? আমি সরিয়েছি border-radius এবং আমি প্রথম চাপে শর্তসাপেক্ষ যুক্তি প্রয়োগ করেছি। দুজনেরই একই সমস্যা রয়েছে, তবে border-radius শর্তসাপেক্ষ যুক্তি উভয়ই ঠিক করতে পারে এমন সময় তাদের মধ্যে কেবল একটি ঠিক করতে পারে, যাতে আমরা কোডটিকে কিছুটা অনুকূল করতে পারি।

বৃত্তাকার প্রান্ত সহ আর্ক আকৃতি

আমাদের চাপে বৃত্তাকার প্রান্ত যুক্ত করার বিষয়ে কী? এটা ভাল, তাই না?

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এটি কীভাবে হয়েছে? এটিকে একটি ছোট অনুশীলন হিসাবে নিন এবং সেই বৃত্তাকার প্রান্তগুলি যুক্ত করতে পূর্ববর্তী উদাহরণগুলি থেকে কোডটি আপডেট করুন। আমি আশা করি আপনি এটি নিজেই খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন কারণ পরিবর্তনগুলি বেশ সোজা – আমরা একটি আপডেট করি line একটি সঙ্গে কমান্ড arc কমান্ড এবং আমরা অন্য একটি যুক্ত arc শেষে কমান্ড।

clip-path: shape(from top, arc to calc(50% + 50% * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - 50% * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 50% cw var(--_c, large), arc to calc(50% + (50% - var(--b)) * sin(var(--_v) * 3.6deg)) calc(50% - (50% - var(--b)) * cos(var(--_v) * 3.6deg)) of 1% cw, arc to 50% var(--b) of calc(50% - var(--b)) var(--_c, large), arc to top of 1% cw );

আপনি যদি পরিবর্তনগুলি বুঝতে না পারেন তবে একটি কলম এবং কাগজ বের করুন, তবে আমরা যে চারটি আর্কগুলি আঁকছি তা আরও ভালভাবে দেখতে আকারটি আঁকুন। পূর্বে, আমাদের দুটি আরক এবং দুটি লাইন ছিল, তবে এখন আমরা লাইনের পরিবর্তে আরকসের সাথে কাজ করছি।

এবং আপনি একটি ব্যবহার করার কৌশল মনে আছে 1% ব্যাসার্ধের জন্য মান? নতুন আর্কগুলি অর্ধেক চেনাশোনা, তাই আমরা সেই কৌশলটির উপর নির্ভর করতে পারি যেখানে আপনি একটি ক্ষুদ্র ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট করেন এবং ব্রাউজারটি আপনার জন্য কাজটি করবে এবং সঠিক মানটি খুঁজে পাবে!

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমরা সম্পন্ন করেছি – সম্পর্কে যথেষ্ট arc কমান্ড! আমাকে দুটি নিবন্ধ লিখতে হয়েছিল যা এই কমান্ডটিতে ফোকাস করে কারণ এটি সবচেয়ে জটিল, তবে আমি আশা করি এটি এখন কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন এবং কীভাবে দিকনির্দেশ এবং আকারের জিনিসটি পরিচালনা করবেন তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, কারণ এটি সম্ভবত বেশিরভাগ মাথাব্যথার উত্স।

যাইহোক, আমি কেবল বৃত্তাকার আর্কগুলির ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করেছি কারণ বাস্তবে আমরা দুটি রেডিয়াই নির্দিষ্ট করতে পারি এবং উপবৃত্তাকারগুলি আঁকতে পারি, যা আরও জটিল। যদি না আপনি একটি হতে চান shape() মাস্টার, আপনার খুব কমই উপবৃত্তাকার আর্কগুলির প্রয়োজন হবে, তাই তাদের সাথে নিজেকে বিরক্ত করবেন না।

পরবর্তী নিবন্ধ পর্যন্ত, আমি ফ্রন্টএন্ড মাস্টার্সের জন্য একটি নিবন্ধ লিখেছি যেখানে আপনি ব্যবহার করে আরও অভিনব আকার তৈরি করতে পারেন arc কমান্ড যা এটির জন্য একটি ভাল ফলোআপ।