শেপ () ব্যবহার করে আরও ভাল সিএসএস আকার – অংশ 3: বক্ররেখা

আপনি যদি অনুসরণ করে থাকেন তবে এটি নতুন সিএসএস সম্পর্কে একটি সিরিজের তৃতীয় পোস্ট shape() ফাংশন। আমরা কীভাবে লাইন এবং আর্কগুলি আঁকতে শিখেছি এবং এই তৃতীয় অংশে, আমি এটি প্রবর্তন করব curve কমান্ড – নিখোঁজ কমান্ডটি আপনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে আপনার জানতে হবে shape() ফাংশন। বাস্তবে, আরও কমান্ড রয়েছে তবে আপনার খুব কমই তাদের প্রয়োজন হবে এবং ডকুমেন্টেশনটি পরীক্ষা করে আপনি সহজেই সেগুলি সম্পর্কে শিখতে পারেন।

দ্য curve কমান্ড

এই কমান্ডটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টগুলি নির্দিষ্ট করে দুটি পয়েন্টের মধ্যে একটি বুজিয়ার বক্ররেখা যুক্ত করে। আমরা হয় একটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট থাকতে পারি এবং একটি চতুর্ভুজ বক্ররেখা বা দুটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট তৈরি করতে পারি এবং একটি ঘন বক্ররেখা তৈরি করতে পারি।

বুজিয়ার, চতুর্ভুজ, ঘনক, নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট? কি?!

আপনার অনেকের জন্য, সেই সংজ্ঞাটি কেবল অস্পষ্ট বা এমনকি অকেজো! আপনি বুজিয়ার বক্ররেখা সম্পর্কে পড়তে কয়েক মিনিট ব্যয় করতে পারেন তবে এটি কি সত্যিই মূল্যবান? সম্ভবত না, যদি না আপনার কাজটি সারা দিন আকার তৈরি করা হয় এবং আপনার জ্যামিতিতে একটি শক্ত পটভূমি রয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যে আছে cubic-bezier() অ্যানিমেশনগুলির জন্য একটি সহজ ফাংশন হিসাবে তবে সত্যই, এটি কীভাবে কাজ করে তা সত্যই কে বুঝতে পারে? কোডটি পেতে আমরা হয় জেনারেটরের উপর নির্ভর করি বা আমরা একটি “বিরক্তিকর” ব্যাখ্যাটি পড়ি যা আমরা দুই মিনিটের মধ্যে ভুলে যাই। (আমার এখানে একটি ঠিক আছে!)

চিন্তা করবেন না, এই নিবন্ধটি বিরক্তিকর হবে না কারণ আমি বেশিরভাগ ব্যবহারিক উদাহরণগুলিতে মনোনিবেশ করব এবং আরও স্পষ্টভাবে অনিয়মিত আকারের কোণগুলিকে গোল করার ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বুজিয়ার বক্ররেখার কয়েকটি উদাহরণ চিত্রিত করার জন্য এখানে একটি চিত্র রয়েছে।

নীল বিন্দুগুলি শুরু এবং শেষ পয়েন্টগুলি (আসুন তাদের এ এবং বি বলি) এবং কালো বিন্দুগুলি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট। এবং লক্ষ্য করুন যে কীভাবে বক্ররেখা লাল বর্ণিত ড্যাশযুক্ত রেখাগুলির স্পর্শক।

এই নিবন্ধে, আমি কেবল একটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট বিবেচনা করব। সিনট্যাক্সটি এই প্যাটার্নটি অনুসরণ করবে:

clip-path: shape( from Xa Ya, curve to Xb Yb with Xc Yc );

arc কমান্ড বনাম curve কমান্ড

আমরা ইতিমধ্যে অংশ 1 এবং অংশ 2 এ দেখেছি arc কমান্ডটি বৃত্তাকার প্রান্ত এবং কোণগুলি প্রতিষ্ঠা করা দরকারী, তবে এটি সমস্ত ক্ষেত্রে কভার করবে না। এজন্য আপনার প্রয়োজন হবে curve কমান্ড। জটিল অংশটি হ’ল কখন প্রত্যেকটি ব্যবহার করবেন এবং উত্তরটি হ’ল “এটি নির্ভর করে।” কোনও জেনেরিক নিয়ম নেই তবে আমার পরামর্শটি প্রথমে এটি সম্ভব (এবং সহজ) ব্যবহার করে কিনা তা দেখতে হবে arc । যদি তা না হয় তবে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে curve ।

কিছু আকারের জন্য, উভয় কমান্ড ব্যবহার করে আমরা একই ফলাফল পেতে পারি এবং এটি আমাদের বোঝার জন্য এটি একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট curve কমান্ড এবং এর সাথে তুলনা করুন arc ।

নিম্নলিখিত উদাহরণটি নিন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি প্রথম আকারের কোড:

.shape { clip-path: shape(from 0 0, arc to 100% 100% of 100% cw, line to 0 100%) }

এবং দ্বিতীয়টির জন্য, আমাদের এটি আছে:

.shape { clip-path: shape(from 0 0, curve to 100% 100% with 100% 0, line to 0 100%) }

দ্য arc কমান্ডের একটি ব্যাসার্ধ প্রয়োজন ( 100% এই ক্ষেত্রে), কিন্তু curve কমান্ডের একটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট প্রয়োজন (যা হয় 100% 0 এই উদাহরণে)।

এখন, আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে তাকান তবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে উভয় ফলাফল ঠিক একই নয়। ব্যবহার করে প্রথম আকার arc কমান্ড একটি বৃত্তের এক চতুর্থাংশ তৈরি করছে, যেখানে আকারটি ব্যবহার করে curve কমান্ড কিছুটা আলাদা। আপনি যদি উভয়কে একে অপরের উপরে রাখেন তবে আপনি স্পষ্টভাবে পার্থক্যটি দেখতে পাবেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি আকর্ষণীয় কারণ এর অর্থ আমরা একটি ব্যবহার করে কিছু কোণকে গোল করতে পারি arc বা ক curve তবে কিছুটা আলাদা ফলাফল সহ। কোনটি ভাল, আপনি জিজ্ঞাসা? আমি বলব এটি আপনার ভিজ্যুয়াল পছন্দ এবং আপনি যে আকারের তৈরি করছেন তার উপর নির্ভর করে।

মধ্যে অংশ 1আমরা ব্যবহার করে গোলাকার ট্যাব তৈরি করেছি arc কমান্ড, তবে আমরা সেগুলি দিয়ে তৈরি করতে পারি curve ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আপনি কি পার্থক্য খুঁজে পেতে পারেন? এটি সবে দৃশ্যমান তবে এটি সেখানে।

আমি কীভাবে ব্যবহার করছি তা লক্ষ্য করুন by আমি যেভাবে করছি ঠিক একই নির্দেশনা arc তবে এবার আমাদের নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট রয়েছে, যা আপেক্ষিকও। এই অংশটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তাই এই পরবর্তী বিটটিতে গভীর মনোযোগ দিন।

নিম্নলিখিতগুলি বিবেচনা করুন:

shape(from Xa Ya, curve by Xb Yb with Xc Yc)

এর অর্থ উভয়ই (Xb,Yb) এবং (Xc,Yc) প্রারম্ভিক পয়েন্টের স্থানাঙ্ক থেকে গণনা করা আপেক্ষিক স্থানাঙ্ক। উপরের সমতুল্য একটি ব্যবহার করে to নির্দেশনা এটি:

shape(from Xa Ya, curve to (Xa + Xb) (Ya + Yb) with (Xa + Xc) (Yb + Yc))

আমরা একটি যুক্ত করে নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টের রেফারেন্স পরিবর্তন করতে পারি from নির্দেশ। আমরা হয় ব্যবহার করতে পারি start (ডিফল্ট মান), end বা origin ।

shape(from Xa Ya, curve by Xb Yb with Xc Yc from end)

উপরের অর্থ হ’ল নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টটি এখন প্রারম্ভিক বিন্দুর পরিবর্তে শেষ পয়েন্টটি বিবেচনা করবে। ফলাফল অনুরূপ:

shape(from Xa Ya, curve to (Xa + Xb) (Ya + Yb) with (Xa + Xb + Xc) (Ya + Yb + Yc))

আপনি যদি ব্যবহার করেন origin রেফারেন্সটি উত্স হবে, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ বিন্দুর সমন্বয়টি আত্মীয়ের পরিবর্তে পরম হয়ে যায়।

দ্য from নির্দেশিকা কোড এবং গণনায় কিছু জটিলতা যুক্ত করতে পারে, তাই এটি দিয়ে নিজেকে বিরক্ত করবেন না। আপনি যদি এটির মুখোমুখি হন তবে কেবল এটি উপস্থিত রয়েছে তবে ডিফল্ট মানটি ব্যবহার করে চালিয়ে যান।

আমি মনে করি এটি আপনার প্রথম হোমওয়ার্কের জন্য সময়! বৃত্তাকার ট্যাব অনুশীলনের অনুরূপ, তৈরি করার চেষ্টা করুন উল্টানো ব্যাসার্ধের আকারটি আমরা অংশ 1 এ আচ্ছাদিত ব্যবহার curve পরিবর্তে arc । আপনার রেফারেন্স করার জন্য এখানে উভয় সংস্করণ রয়েছে, তবে আপনি যদি পারেন তবে প্রথমে উঁকি না দিয়ে এটি করার চেষ্টা করুন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আসুন আরও আকার আঁকুন!

এখন আমাদের একটি ভাল ওভারভিউ আছে curve কমান্ড, আসুন যেখানে আরও জটিল আকারগুলি বিবেচনা করা যাক arc আমাদের কোণগুলির চারপাশে সহায়তা করবে না এবং এর পরিবর্তে কেবল সমাধান হ’ল পরিবর্তে বক্ররেখা আঁকানো। প্রতিটি আকৃতি অনন্য বলে বিবেচনা করে, তাই আমি নিজেই কোডের চেয়ে কৌশলটিতে ফোকাস করব।

আসুন একটি স্লান্টড প্রান্ত সহ একটি আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতি দিয়ে শুরু করা যাক।

বাম দিকে আকারটি পাওয়া বেশ সহজ, তবে ডানদিকে আকারটি কিছুটা জটিল। আমরা একটি সাধারণ দিয়ে দুটি কোণকে গোল করতে পারি border-radius তবে তির্যক প্রান্তের জন্য, আমরা ব্যবহার করব shape() এবং দুটি curve কমান্ড

প্রথম পদক্ষেপটি গোলাকার কোণগুলি ছাড়াই আকারের কোডটি লিখুন (বাম দিকটি) যা বেশ সোজা, যেহেতু আমরা কেবল সাথেই কাজ করছি line কমান্ড:

.shape { --s: 90px; /* slant size */ clip-path: shape(from 0 0, line to calc(100% - var(--s)) 0, line to 100% 100%, line to 0 100% ); }

তারপরে আমরা প্রতিটি কোণে নিয়ে যাই এবং কোডটি সংশোধন করে এটিকে গোল করার চেষ্টা করি। আমি প্রতিটি কোণার জন্য যে কৌশলটি ব্যবহার করতে যাচ্ছি তা চিত্রিত করার জন্য এখানে একটি চিত্র রয়েছে।

আমরা একটি দূরত্ব সংজ্ঞায়িত করি, R এটি ব্যাসার্ধ নিয়ন্ত্রণ করে। কোণার পয়েন্টের প্রতিটি দিক থেকে, আমি সেই দূরত্বে দুটি নতুন পয়েন্ট তৈরি করতে চলেছি, যা উপরে লাল বর্ণিত। তারপরে, আমি আমার আঁকছি curve নতুন পয়েন্টগুলি শুরু এবং শেষ পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে। কর্নার পয়েন্টটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট হবে।

কোডটি হয়ে যায়:

.shape { --s: 90px; /* slant size */ clip-path: shape(from 0 0, Line to Xa Ya, curve to Xb Yb with calc(100% - var(--s)) 0, line to 100% 100%, line to 0 100% ); }

কিভাবে লক্ষ্য করুন curve কোণার পয়েন্টের স্থানাঙ্কগুলি ব্যবহার করছে with নির্দেশিকা, এবং আমাদের দুটি নতুন পয়েন্ট, এ এবং বি রয়েছে

এখন অবধি কৌশলটি এত জটিল নয়। প্রতিটি কোণার পয়েন্টের জন্য, আপনি প্রতিস্থাপন করুন line সাথে কমান্ড line + curve কমান্ড যেখানে curve কমান্ড তার পুরানো পয়েন্টটি পুনরায় ব্যবহার করে with নির্দেশ।

আমরা যদি অন্য কোণে একই যুক্তি প্রয়োগ করি তবে আমরা নিম্নলিখিতগুলি পাই:

.shape { --s: 90px; /* slant size */ clip-path: shape(from 0 0, line to Xa Ya, curve to Xb Yb with calc(100% - var(--s)) 0, line to Xc Yc, curve to Xd Yd with 100% 100%, line to 0 100% ); }

এখন আমাদের নতুন পয়েন্টগুলির স্থানাঙ্ক গণনা করতে হবে। এবং এখানে জটিল অংশটি আসে কারণ এটি সর্বদা সহজ নয় এবং এটির জন্য কিছু জটিল গণনার প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি যদি আমি এই কেসটি বিশদভাবে বর্ণনা করি তবে আমরা যে অন্যান্য আকারগুলি তৈরি করছি তার জন্য যুক্তিটি এক হবে না, তাই আমি গণিতের অংশটি এড়িয়ে যাব এবং আপনাকে চূড়ান্ত কোডটি দেব:

.box { --h: 200px; /* element height */ --s: 90px; /* slant size */ --r: 20px; /* radius */ height: var(--h); border-radius: var(--r) 0 0 var(--r); --_a: atan2(var(--s), var(--h)); clip-path: shape(from 0 0, line to calc(100% - var(--s) - var(--r)) 0, curve by calc(var(--r) * (1 + sin(var(--_a)))) calc(var(--r) * cos(var(--_a))) with var(--r) 0, line to calc(100% - var(--r) * sin(var(--_a))) calc(100% - var(--r) * cos(var(--_a))), curve to calc(100% - var(--r)) 100% with 100% 100%, line to 0 100% ); }

আমি জানি কোডটি কিছুটা ভীতিজনক দেখাচ্ছে, তবে সুসংবাদটি হ’ল কোডটি সিএসএস ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ। সুতরাং, গণিতটি উপলব্ধি করা সহজ না হলেও, আপনাকে এটি মোকাবেলা করতে হবে না। এটি লক্ষ করা উচিত যে স্থানাঙ্কগুলি গণনা করতে সক্ষম হতে আমার উচ্চতাটি জানতে হবে যার অর্থ সমাধানটি নিখুঁত নয় কারণ উচ্চতা একটি নির্দিষ্ট মান।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখানে একটি অনুরূপ আকার, তবে এবার আমাদের তিনটি কোণ ব্যবহার করে রয়েছে curve কমান্ড।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

চূড়ান্ত কোডটি এখনও জটিল তবে আমি একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেছি। আমি এটি দিয়ে শুরু করেছি:

.shape { --s: 90px; clip-path: shape(from 0 0, /* corner #1 */ line to calc(100% - var(--s)) 0, /* corner #2 */ line to 100% 50%, /* corner #3 */ line to calc(100% - var(--s)) 100%, line to 0 100% ); }

তারপরে, আমি এটিতে এটি পরিবর্তন করেছি:

.shape { --s: 90px; clip-path: shape(from 0 0, /* corner #1 */ line to Xa Ya curve to Xb Yb with calc(100% - var(--s)) 0, /* corner #2 */ line to Xa Ya curve to Xb Yb with 100% 50%, /* corner #3 */ line to Xa Yb curve to Xb Yb with calc(100% - var(--s)) 100%, line to 0 100% ); }

শেষ অবধি, আমি সমস্ত গণনা করতে একটি কলম এবং কাগজ ব্যবহার করি।

আপনি কি মনে করতে পারেন যে আপনি যদি গণিত এবং জ্যামিতির সাথে ভাল না হন তবে এই কৌশলটি অকেজো, তাই না? আসলেই নয়, কারণ আপনি এখনও কোডটি ধরতে পারেন এবং এটি সহজেই ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু এটি সিএসএস ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করে অনুকূলিত হয়েছে। এছাড়াও, আপনি সুপার নির্ভুল এবং সুনির্দিষ্ট হতে বাধ্য নন। আপনি উপরের কৌশলটির উপর নির্ভর করতে পারেন এবং স্থানাঙ্কগুলি আনুমানিক করতে পরীক্ষা এবং ত্রুটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি সম্ভবত সমস্ত গণিত করার চেয়ে কম সময় নেবে।

আমি জানি আপনি এই জন্য অপেক্ষা করছেন, তাই না? নতুন ধন্যবাদ shape() এবং curve কমান্ড, আমরা এখন থাকতে পারি গোলাকার বহুভুজ আকারআর!

এসএএসএস ব্যবহার করে এখানে আমার বাস্তবায়ন যেখানে আপনি ব্যাসার্ধ, পক্ষের সংখ্যা এবং আকারের ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

যদি আমরা জটিল জ্যামিতির অংশটি বাদ দিই তবে লুপটি বেশ সহজ কারণ এটি একটি দিয়ে একই কৌশলটির উপর নির্ভর করে line + curve প্রতি কোণে।

$n: 9; /* number of sides*/ $r: .2; /* control the radius (0 1) */ $a: 15deg; /* control the rotation */ .poly { aspect-ratio: 1; $m: (); @for $i from 0 through ($n - 1) { $m: append($m, line to Xai Yai, comma); $m: append($m, curve to Xbi Ybi with Xci Yci, comma); } clip-path: shape(#{$m}); }

এখানে আরও একটি বাস্তবায়ন রয়েছে যেখানে আমি সাসের পরিবর্তে সিএসএসে ভেরিয়েবলগুলি সংজ্ঞায়িত করি:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সিএসএসে ভেরিয়েবলগুলি থাকা বেশ কার্যকর, বিশেষত যদি আপনি কিছু অ্যানিমেশন রাখতে চান। হেক্সাগন আকারগুলিতে প্রয়োগ করা শীতল হোভার এফেক্টের উদাহরণ এখানে:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমিও আপডেট করেছি আমার অনলাইন জেনারেটর ব্যাসার্ধের প্যারামিটার যুক্ত করতে। আপনি যদি সাসের সাথে পরিচিত না হন তবে আপনি সহজেই সেখান থেকে সিএসএস কোডটি অনুলিপি করতে পারেন। আপনি কেবল সীমানা এবং কাট-আউট সংস্করণগুলিও পাবেন!

আমরা কি দিয়ে শেষ করি? curve কমান্ড? সম্ভবত না, তবে এর সম্ভাবনা এবং আমরা এটির সাথে তৈরি করতে পারি এমন সমস্ত জটিল আকার সম্পর্কে আমাদের একটি ভাল ওভারভিউ রয়েছে। কোড হিসাবে, আমি জানি যে আমরা এমন একটি স্তরে পৌঁছেছি যা সবার পক্ষে সহজ নয়। আমি স্পষ্টভাবে গণিতটি ভেঙে দিয়ে ব্যাখ্যাটি বাড়িয়ে দিতে পারতাম, তবে তারপরে এই নিবন্ধটি অত্যধিক জটিল হবে এবং এটিকে ব্যবহার করার মতো মনে হচ্ছে shape() এর চেয়ে শক্ত।

এটি বলেছে, আমি কোডগুলির বেশিরভাগ আকারে উপলব্ধ আমার অনলাইন সংগ্রহ যে আমি ক্রমাগত আপডেট এবং অপ্টিমাইজ করি যাতে আপনি সহজেই যে কোনও আকারের কোডটি ধরতে পারেন!