শেপ () ব্যবহার করে আরও ভাল সিএসএস আকারগুলি – অংশ 4: বন্ধ এবং সরানো

এটি নতুন সিএসএস সম্পর্কে একটি সিরিজের চতুর্থ পোস্ট shape() ফাংশন। এখনও অবধি, আমরা লাইন, আরকস এবং বক্ররেখা সহ বিভিন্ন আকার আঁকতে আপনি সর্বাধিক সাধারণ কমান্ডগুলি কভার করেছি। এবার, আমি আপনাকে আরও দুটি কমান্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই: close এবং move । তারা অনুশীলনে মোটামুটি সহজ, এবং আমি মনে করি আপনি এগুলি খুব কমই ব্যবহার করবেন তবে আপনার যখন প্রয়োজন হয় তখন তারা অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর।

দ্য close কমান্ড

মধ্যে প্রথম অংশআমরা এটা বলেছি shape() সর্বদা একটি দিয়ে শুরু হয় from প্রথম সূচনা পয়েন্টটি সংজ্ঞায়িত করার কমান্ড তবে শেষের কী? এটি একটি দিয়ে শেষ করা উচিত close কমান্ড।

তবে আপনি কখনও কোনও ব্যবহার করেন নি close পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে কমান্ড!?

এটা সত্য। আমি কখনই করি নি কারণ আমি নিজেই আকারটি “বন্ধ” করি বা আমার জন্য এটি “বন্ধ” করতে ব্রাউজারের উপর নির্ভর করি। এরকম বলেছিলেন, এটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, তবে আসুন আরও ভালভাবে বুঝতে একটি সাধারণ উদাহরণ নেওয়া যাক:

clip-path: shape(from 0 0, line to 100% 0, line to 100% 100%)

আপনি যদি এই কোডটি ব্যবহার করে থাকেন তবে আপনি একটি ত্রিভুজ আকার পাবেন তবে আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে তাকান তবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের কেবল দুটি লাইন কমান্ড রয়েছে যেখানে ত্রিভুজ আঁকতে আমাদের মোট তিনটি লাইন প্রয়োজন। মধ্যে শেষ লাইন 100% 100% এবং 0 0 অন্তর্নিহিত, এবং এটি সেই অংশ যেখানে ব্রাউজারটি স্পষ্টভাবে ব্যবহার না করে আমার জন্য আকারটি বন্ধ করে দিচ্ছে close কমান্ড।

আমি নিম্নলিখিত লিখতে পারে:

clip-path: shape(from 0 0, line to 100% 0, line to 100% 100%, close)

বা পরিবর্তে, আমার দ্বারা শেষ লাইনটি সংজ্ঞায়িত করুন:

clip-path: shape(from 0 0, line to 100% 0, line to 100% 100%, line to 0 0)

তবে যেহেতু ব্রাউজারটি একা আকৃতিটি বন্ধ করতে সক্ষম, তাই শেষটি যুক্ত করার দরকার নেই line কমান্ড বা আমাদের স্পষ্টভাবে যুক্ত করার দরকার নেই close কমান্ড।

এটি আপনাকে ভাবতে পরিচালিত করতে পারে close কমান্ড অকেজো, তাই না? এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য (সর্বোপরি, আমি তিনটি নিবন্ধ লিখেছি shape() এটি ব্যবহার না করে) তবে এটি এবং এটি কী করে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হতে পারে, বিশেষত যদি কোনও আকারের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়।

এই উদাহরণে, আমার প্রারম্ভিক পয়েন্টটি কেন্দ্র এবং আকারের যুক্তিটি চারটি ত্রিভুজ আঁকতে। প্রক্রিয়াটিতে, আমাকে প্রতিবার কেন্দ্রে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং, লেখার পরিবর্তে line to center আমি কেবল লিখি close এবং ব্রাউজারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাথমিক পয়েন্টে ফিরে আসবে!

স্বজ্ঞাতভাবে, আমাদের নিম্নলিখিতগুলি লিখতে হবে:

clip-path: shape( from center, line to 20% 0, hline by 60%, line to center, /* triangle 1 */ line to 100% 20%, vline by 60%, line to center, /* triangle 2 */ line to 20% 100%, hline by 60%, line to center, /* triangle 3 */ line to 0 20%, vline by 60% /* triangle 4 */ )

তবে আমরা এটিকে কিছুটা অনুকূল করতে পারি এবং পরিবর্তে কেবল এটি করতে পারি:

clip-path: shape( from center, line to 20% 0, hline by 60%, close, line to 100% 20%, vline by 60%, close, line to 20% 100%, hline by 60%, close, line to 0 20%, vline by 60% )

আমরা কম কোড লিখি, অবশ্যই, তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল আমি যদি আপডেট করি center অন্য অবস্থানের সাথে মান, দ্য close কমান্ড সেই অবস্থান অনুসরণ করবে।

এই কৌশলটি ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে কম কোড লিখে প্রচুর আকার অনুকূল করতে সহায়তা করতে পারে।

দ্য move কমান্ড

আসুন অন্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি shape() কমান্ড আপনি খুব কমই ব্যবহার করতে পারেন তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর হতে পারে: দ্য move কমান্ড।

বেশিরভাগ সময় যখন আমাদের কোনও আকার আঁকতে হবে, এটি আসলে একটি অবিচ্ছিন্ন আকার। তবে এটি ঘটতে পারে যে আমাদের আকারটি বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত যা একসাথে সংযুক্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে, move কমান্ড আপনার যা প্রয়োজন তা হ’ল।

আগেরটির মতোই একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, তবে এবার ত্রিভুজগুলি একে অপরকে স্পর্শ করে না:

স্বজ্ঞাতভাবে, আমরা ভাবতে পারি আমাদের নিজস্ব সহ চারটি পৃথক উপাদান প্রয়োজন shape() সংজ্ঞা। তবে সেই উদাহরণটি একক আকার!

কৌশলটি হ’ল প্রথম ত্রিভুজটি আঁকতে, তারপরে পরেরটি আঁকতে অন্য কোথাও “সরান” এবং আরও অনেক কিছু। দ্য move কমান্ড অনুরূপ from কমান্ড তবে আমরা এটি মাঝখানে ব্যবহার করি shape() ।

clip-path: shape( from 50% 40%, line to 20% 0, hline by 60%, close, /* triangle 1 */ move to 60% 50%, line to 100% 20%, vline by 60%, close, /* triangle 2 */ move to 50% 60%, line to 20% 100%, hline by 60%, close, /* triangle 3 */ move to 40% 50%, line to 0 20%, vline by 60% /* triangle 4 */ )

প্রথম ত্রিভুজটি আঁকার পরে, আমরা এটি “বন্ধ” করি এবং পরবর্তী ত্রিভুজটি আঁকতে একটি নতুন পয়েন্টে “সরান”। আমাদের একক ব্যবহার করে একাধিক আকার থাকতে পারে shape() সংজ্ঞা। আরও একটি জেনেরিক কোড নীচের মতো দেখাবে:

clip-path: shape( from X1 Y1, ..., close, /* shape 1 */ move to X2 Y2, ..., close, /* shape 2 */ ... move to Xn Yn, ... /* shape N */ )

দ্য close কমান্ড আগে move কমান্ডগুলি বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং কোডটি এটিতে সরল করা যেতে পারে:

clip-path: shape( from X1 Y1, ..., /* shape 1 */ move to X2 Y2, ..., /* shape 2 */ ... move to Xn Yn, ... /* shape N */ )

আসুন কয়েকটি আকর্ষণীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখুন যেখানে এই কৌশলটি সহায়ক হতে পারে।

পূর্বে, আমি একটি কৌশল ভাগ করে নিয়েছি কীভাবে কাট-আউট আকার তৈরি করবেন ব্যবহার clip-path: polygon() । যে কোনও ধরণের বহুভুজ থেকে শুরু করে, আমরা এর কাট-আউট সংস্করণটি পেতে সহজেই এটি উল্টাতে পারি:

আমরা ব্যবহার করে একই কাজ করতে পারি shape() । ধারণাটি হ’ল মূল আকার এবং আয়তক্ষেত্র আকারের মধ্যে একটি ছেদ করা যা উপাদান সীমানা ফিট করে। আমাদের দুটি আকার দরকার, তাই এর প্রয়োজন move কমান্ড।

কোডটি নিম্নরূপ:

.shape { clip-path: shape(from ...., move to 0 0, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0); }

আপনি আপনার মূল আকার তৈরি করে শুরু করেন এবং তারপরে আপনি “সরান” 0 0 এবং আপনি আয়তক্ষেত্রের আকার তৈরি করুন (মনে রাখবেন, এটি আমরা তৈরি প্রথম আকার এই সিরিজের প্রথম অংশ)। আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং সাধারণ আকার এবং উল্টানো একটির মধ্যে সহজেই স্যুইচ করতে একটি সিএসএস ভেরিয়েবল প্রবর্তন করতে পারি।

.shape { clip-path: shape(from .... var(--i,)); } .invert { --i:,move to 0 0, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0; }

ডিফল্টরূপে, --i তাই সংজ্ঞায়িত হয় না var(--i,) খালি থাকবে এবং আমরা মূল আকারটি পাব। যদি আমরা আয়তক্ষেত্রের আকারের সাথে ভেরিয়েবলটি সংজ্ঞায়িত করি তবে আমরা উল্টানো সংস্করণটি পাই।

এখানে একটি বৃত্তাকার ষড়ভুজ আকার ব্যবহার করে একটি উদাহরণ রয়েছে:

বাস্তবে, কোডটি নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

.shape { clip-path: shape(evenodd from .... var(--i,)); } .invert { --i:,move to 0 0, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0; }

লক্ষ্য করুন evenodd আমি শুরুতে যোগ করছি shape() । এটি কী করে সে সম্পর্কে আমি আপনাকে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বিরক্ত করব না তবে কিছু ক্ষেত্রে, উল্টানো আকারটি দৃশ্যমান নয় এবং ফিক্সটি যুক্ত করা হয় evenodd শুরুতে। আপনি চেক করতে পারেন আরও তথ্যের জন্য এমডিএন পৃষ্ঠা।

আমরা আর একটি উন্নতি করতে পারি তা হ’ল আকারের চারপাশের স্থানটি নিয়ন্ত্রণ করতে একটি পরিবর্তনশীল যুক্ত করা। ধরা যাক আপনি পূর্ববর্তী উদাহরণের ষড়ভুজ আকারটি আরও ছোট করতে চান। ষড়ভুজের কোডটি আপডেট করা ক্লান্তিকর তবে আয়তক্ষেত্রের আকারের কোডটি আপডেট করা আরও সহজ।

.shape { clip-path: shape(evenodd from ... var(--i,)) content-box; } .invert { --d: 20px; padding: var(--d); --i: ,move to calc(-1*var(--d)) calc(-1*var(--d)), hline to calc(100% + var(--d)), vline to calc(100% + var(--d)), hline to calc(-1*var(--d)); }

আমরা প্রথমে আকারের রেফারেন্স বাক্সটি আপডেট করি content-box । তারপরে আমরা কিছু প্যাডিং যুক্ত করি যা যৌক্তিকভাবে আকারের ক্ষেত্রফলকে হ্রাস করবে কারণ এতে আর প্যাডিং (বা সীমানা) অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। প্যাডিংটি ডিফল্টরূপে বাদ দেওয়া হয় (অদৃশ্য) এবং এখানে কৌশলটি আসে যেখানে আমরা প্যাডিংটিকে পুনরায় অভ্যন্তরীণ করতে আয়তক্ষেত্রের আকারটি আপডেট করি।

এজন্য --i পরিবর্তনশীল তাই ভার্বোজ। এটি আয়তক্ষেত্রের অঞ্চলটি প্রসারিত করতে এবং পুরো উপাদানটিকে এমনভাবে কভার করতে প্যাডিংয়ের মান ব্যবহার করে যেন আমাদের নেই content-box ।

আপনি কেবল কোনও ধরণের আকারকে সহজেই উল্টাতে পারবেন না, তবে আপনি এর চারপাশের স্থানটিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন! পদ্ধতিটি কতটা সহজ তা চিত্রিত করতে সিএসএস-ট্রিক্স লোগো ব্যবহার করে এখানে আরও একটি ডেমো রয়েছে:

এই ঠিক একই উদাহরণ আমার মধ্যে উপলব্ধ এসভিজি-টু-সিএসএস রূপান্তরকারীআপনাকে সরবরাহ করা shape() সমস্ত গণিত না করে কোড।

এর আরও একটি আকর্ষণীয় ব্যবহারের কেস move কমান্ডটি হ’ল যখন আমাদের একাধিকবার একই আকারটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আপনি কি মধ্যে পার্থক্য মনে আছে? by এবং to নির্দেশনা? দ্য by নির্দেশিকা আমাদের পূর্ববর্তী পয়েন্টটি বিবেচনা করে আপেক্ষিক স্থানাঙ্কগুলি সংজ্ঞায়িত করতে দেয়। সুতরাং, যদি আমরা কেবল ব্যবহার করে আমাদের আকার তৈরি করি by আমরা যতবার চাই ততবার একই কোডটি পুনরায় ব্যবহার করতে পারি।

আসুন একটি বৃত্ত আকারের একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক:

clip-path: shape(from X Y, arc by 0 -50px of 1%, arc by 0 50px of 1%)

থেকে শুরু X Y আমি উপরের দিকে সরানো একটি প্রথম তোরণ আঁকছি 50px তারপরে আমি ফিরে আসি X Y একই অফসেট ব্যবহার করে অন্য একটি চাপ দিয়ে তবে নীচের দিকে। আপনি যদি সিনট্যাক্সের সাথে কিছুটা হারিয়ে যান তবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করুন অংশ 1 সম্পর্কে আপনার স্মৃতি রিফ্রেশ করতে arc কমান্ড।

আমি কীভাবে আকৃতি আঁকলাম তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কী গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল মান যাই হোক না কেন X Y হ’ল, আমি সর্বদা একই বৃত্তটি পাব তবে অন্যরকম অবস্থানে। আপনি কি দেখছেন আমি এই ধারণাটি নিয়ে যাচ্ছি? আমি যদি অন্য একটি বৃত্ত যুক্ত করতে চাই তবে আমি কেবল একটি আলাদা সাথে একই কোডটি পুনরাবৃত্তি করি X Y ।

clip-path: shape( from X1 Y1, arc by 0 -50px of 1%, arc by 0 50px of 1%, move to X2 Y2, arc by 0 -50px of 1%, arc by 0 50px of 1% )

এবং যেহেতু কোডটি একই, আমি বৃত্তের আকারটি একটি সিএসএস ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করতে পারি এবং যতগুলি চেনাশোনা চাই তা আঁকতে পারি:

.shape { --sh:, arc by 0 -50px of 1%, arc by 0 50px of 1%; clip-path: shape( from X1 Y1 var(--sh), move to X2 Y2 var(--sh), ... move to Xn Yn var(--sh) ) }

আপনি একটি বৃত্ত চান না? সহজ, আপনি আপডেট করতে পারেন --sh আপনি যে কোনও আকৃতির সাথে পরিবর্তনশীল। এখানে তিনটি পৃথক আকারের উদাহরণ রয়েছে:

এবং অনুমান কি? আপনি শেষে আয়তক্ষেত্রের আকারটি যুক্ত করে কাট-আউট কৌশলটি ব্যবহার করে পুরো জিনিসটি উল্টাতে পারেন:

এই কোডটি একটি নিখুঁত উদাহরণ shape() ফাংশনের শক্তি। আমাদের কোনও কোড সদৃশ নেই এবং আমরা কেবল সিএসএস ভেরিয়েবলের সাথে আকারটি সামঞ্জস্য করতে পারি। এটি এমন কিছু যা আমরা এর সাথে অর্জন করতে অক্ষম path() ফাংশন কারণ এটি ভেরিয়েবলগুলি সমর্থন করে না।

এটিই সিএসএসে আমাদের সিরিজের এই চতুর্থ কিস্তির জন্য shape() ফাংশন! আমরা কোনও সুপার জটিল আকার তৈরি করি নি, তবে আমরা শিখেছি কীভাবে দুটি সাধারণ কমান্ডগুলি ব্যবহার করে কী করা যায় তার প্রচুর সম্ভাবনা খুলতে পারে shape() ।

কেবল মজা করার জন্য, এখানে আরও একটি ডেমো একটি ক্লাসিক পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে থ্রি-ডট লোডার আমরা covered েকে রেখেছি সর্বশেষ কৌশলটি ব্যবহার করে। মিশ্রণে অ্যানিমেশনের মতো জিনিস যুক্ত করে আমরা আরও কতটা যেতে পারি তা লক্ষ্য করুন: