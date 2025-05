শেপ () ব্যবহার করে আরও ভাল সিএসএস আকারগুলি – অংশ 1: ​​লাইন এবং আর্কস

সিএসএস শেপগুলি তৈরি করা একটি ক্লাসিক এবং আমার প্রিয় অনুশীলনগুলির মধ্যে একটি। আসলে, আমি আছে সিএসএস আকারের বৃহত্তম সংগ্রহগুলির একটি যেখান থেকে আপনি সহজেই যে কোনও আকারের কোডটি অনুলিপি করতে পারেন। সেগুলি কীভাবে তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে আমি একটি বিস্তৃত গাইডও লিখেছিলাম: সিএসএস আকার তৈরির জন্য আধুনিক গাইড।

এমনকি যদি আমি বেশিরভাগ আধুনিক কৌশল এবং কৌশলগুলি বিস্তারিত করে থাকি তবে সিএসএস বিকশিত রাখে এবং আমাদের বিকাশকারী জীবনকে সহজ করার জন্য নতুন জিনিস সর্বদা উত্থিত হয়। সম্প্রতি, clip-path একটি নতুন আছে আপগ্রেড করা হয়েছিল shape() মান। একটি বাস্তব গেম চেঞ্জার!

আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, এটি কল করা মূল্যবান shape() ফাংশনটি বর্তমানে কেবল ক্রোম 137+ এবং সাফারি 18.4+ এ সমর্থিত কারণ আমি 2025 সালের মে মাসে এটি লিখছি।

আমাকে থেকে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করুন অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশন::

যখন path() ফাংশনটি এসভিজি পাথ সিনট্যাক্সের পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি দেয় আরও বিশেষায়িত শেপ ফাংশনগুলির দ্বারা অনুমোদিত তুলনায় আরও স্বেচ্ছাসেবী আকারগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য, এটির জন্য একটি একক স্ট্রিং হিসাবে একটি পাথ লেখার প্রয়োজন (যা উদাহরণস্বরূপ, ভিএআর () এর সাথে একটি পথের টুকরো তৈরি করা), এবং এসভিজি থেকে বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, যেমন কেবল পিএক্স ইউনিটকে অনুমতি দেয়। দ্য shape() ফাংশন প্রায় ব্যবহৃত কমান্ডের একটি সেট ব্যবহার করে path() তবে আরও স্ট্যান্ডার্ড সিএসএস সিনট্যাক্সের সাথে এটি করে এবং অতিরিক্ত ইউনিট এবং গণিত ফাংশনগুলির মতো সিএসএস কার্যকারিতার সম্পূর্ণ পরিসীমা মঞ্জুরি দেয়।

অন্য কথায়, আমাদের কাছে সিএসএস পাশে এসভিজি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমরা বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত করতে পারি var() , calc() বিভিন্ন ইউনিট ইত্যাদি এসভিজি ইতিমধ্যে জটিল আকারগুলি আঁকতে ভাল, তাই আরও শক্তিশালী কিছু দিয়ে কী সম্ভব তা কল্পনা করুন।

আপনি যদি স্পেসটি পড়তে থাকেন তবে আপনি পাবেন:

সেই অর্থে, shape() একটি সুপারসেট path() । ক path() সহজেই একটিতে রূপান্তর করা যেতে পারে shape() তবে রূপান্তর করতে shape() ফিরে ক path() বা এসভিজিতে সিএসএস পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজন।

এবং অনুমান কি? আমি ইতিমধ্যে তৈরি এসভিজি থেকে সিএসএসে একটি অনলাইন রূপান্তরকারী। এই সরঞ্জামটি সংরক্ষণ করুন কারণ এটি খুব সহজ হবে। আপনি যদি ইতিমধ্যে এসভিজি আকারগুলি তৈরি করতে ভাল হন বা আপনার বিদ্যমান কোডগুলি রয়েছে তবে চাকাটি পুনরায় উদ্ভাবনের দরকার নেই। আপনি জেনারেটরে আপনার কোডটি আটকান এবং আপনি সিএসএস কোডটি পান যা আপনি সহজেই পরে টুইট করতে পারেন।

আসুন সিএসএস-ট্রিকস লোগো দিয়ে চেষ্টা করি। আমি ওয়েবসাইট থেকে যে এসভিজি বেছে নিয়েছি তা এখানে:

<svg width="35px" height="35px" viewBox="0 0 362.62 388.52" > <path d="M156.58,239l-88.3,64.75c-10.59,7.06-18.84,11.77-29.43,11.77-21.19,0-38.85-18.84-38.85-40C0,257.83,14.13,244.88,27.08,239l103.6-44.74L27.08,148.34C13,142.46,0,129.51,0,111.85,0,90.66,18.84,73,40,73c10.6,0,17.66,3.53,28.25,11.77l88.3,64.75L144.81,44.74C141.28,20,157.76,0,181.31,0s40,18.84,36.5,43.56L206,149.52l88.3-64.75C304.93,76.53,313.17,73,323.77,73a39.2,39.2,0,0,1,38.85,38.85c0,18.84-12.95,30.61-27.08,36.5L231.93,194.26,335.54,239c14.13,5.88,27.08,18.83,27.08,37.67,0,21.19-18.84,38.85-40,38.85-9.42,0-17.66-4.71-28.26-11.77L206,239l11.77,104.78c3.53,24.72-12.95,44.74-36.5,44.74s-40-18.84-36.5-43.56Z"></path> </svg>

আপনি ভিতরে মান গ্রহণ d বৈশিষ্ট্য, এটি রূপান্তরকারী মধ্যে আটকান, এবং বুমআর! আপনার নিম্নলিখিত সিএসএস রয়েছে:

.shape { aspect-ratio: 0.933; clip-path: shape(from 43.18% 61.52%,line by -24.35% 16.67%,curve by -8.12% 3.03% with -2.92% 1.82%/-5.2% 3.03%,curve by -10.71% -10.3% with -5.84% 0%/-10.71% -4.85%,curve to 7.47% 61.52% with 0% 66.36%/3.9% 63.03%,line by 28.57% -11.52%,line to 7.47% 38.18%,curve to 0% 28.79% with 3.59% 36.67%/0% 33.33%,curve to 11.03% 18.79% with 0% 23.33%/5.2% 18.79%,curve by 7.79% 3.03% with 2.92% 0%/4.87% 0.91%,line by 24.35% 16.67%,line to 39.93% 11.52%,curve to 50% 0% with 38.96% 5.15%/43.51% 0%,smooth by 10.07% 11.21% with 11.03% 4.85%,line to 56.81% 38.48%,line by 24.35% -16.67%,curve to 89.29% 18.79% with 84.09% 19.7%/86.36% 18.79%,arc by 10.71% 10% of 10.81% 10.09% small cw,curve by -7.47% 9.39% with 0% 4.85%/-3.57% 7.88%,line to 63.96% 50%,line to 92.53% 61.52%,curve by 7.47% 9.7% with 3.9% 1.51%/7.47% 4.85%,curve by -11.03% 10% with 0% 5.45%/-5.2% 10%,curve by -7.79% -3.03% with -2.6% 0%/-4.87% -1.21%,line to 56.81% 61.52%,line by 3.25% 26.97%,curve by -10.07% 11.52% with 0.97% 6.36%/-3.57% 11.52%,smooth by -10.07% -11.21% with -11.03% -4.85%,close); }

নোট করুন যে আপনার কোনও সরবরাহ করার দরকার নেই viewBox ডেটা। রূপান্তরকারীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আকারের জন্য ক্ষুদ্রতম আয়তক্ষেত্রটি সন্ধান করবে এবং সেই অনুযায়ী পয়েন্টগুলির স্থানাঙ্কগুলি গণনা করবে। আর নেই viewBox মাথাব্যথা এবং ওভারফ্লো বা অতিরিক্ত ব্যবধানের সাথে লড়াই করার দরকার নেই!

এখানে আরও একটি উদাহরণ যেখানে আমি কোনও চিত্রের উপাদানটিতে আকারটি প্রয়োগ করছি। আমি মূল এসভিজি রাখছি যাতে আপনি উভয় আকারের তুলনা করতে পারেন।

কখন ব্যবহার করবেন shape()

আমি “সর্বদা” বলতে প্রলুব্ধ হব কিন্তু বাস্তবে, তা নয়। মধ্যে আমার গাইডআমি দুটি ধরণের আকারের মধ্যে পার্থক্য করি: কেবল সরল রেখাযুক্ত এবং বক্ররেখা সহ। প্রতিটি ধরণের হয় পুনরাবৃত্তি হতে পারে বা না হতে পারে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের চারটি বিভাগের আকার রয়েছে।

যদি আমাদের বক্ররেখা না থাকে এবং আমাদের পুনরাবৃত্তি (সবচেয়ে সহজ কেস) না থাকে তবে তবে clip-path: polygon() কাজ করা উচিত। যদি আমাদের কোনও পুনরাবৃত্তি থাকে (বক্ররেখা সহ বা ছাড়াই), তবে mask যাওয়ার উপায়। সঙ্গে mask আমরা এমন গ্রেডিয়েন্টগুলির উপর নির্ভর করতে পারি যা একটি নির্দিষ্ট আকার এবং পুনরাবৃত্তি করতে পারে তবে clip-path আমাদের এ জাতীয় বিকল্প নেই।

আপনার যদি বক্ররেখা থাকে এবং পুনরাবৃত্তি না থাকে তবে নতুন shape() সেরা বিকল্প। পূর্বে, আমাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল mask যেহেতু clip-path খুব সীমাবদ্ধ, তবে এটি আর হয় না। অবশ্যই, এগুলি সর্বজনীন নিয়ম নয়, তবে কোন বিকল্পটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা সনাক্ত করার জন্য আমার নিজস্ব উপায়। দিনের শেষে, এটি সর্বদা কেস-কেস-কেস ভিত্তিতে যেমন আমাদের অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করতে পারে যেমন কোডের জটিলতা, পদ্ধতির নমনীয়তা, ব্রাউজার সমর্থন ইত্যাদি ইত্যাদি

যথেষ্ট কথা বলা, আসুন আকর্ষণীয় অংশে সরানো যাক: অঙ্কন আকারগুলি। আমি এর “জটিল” সিনট্যাক্সটি ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও টিউটোরিয়াল লিখব না shape() । এটি বিরক্তিকর হবে এবং আকর্ষণীয় হবে না। পরিবর্তে, আমরা কিছু সাধারণ আকার আঁকব এবং অনুশীলন দ্বারা শিখব!

নিম্নলিখিত বহুভুজ নিন:

clip-path: polygon( 0 0, 100% 0, 100% 100%, 0 100% );

প্রযুক্তিগতভাবে, এটি কিছুই করবে না কারণ এটি এমন একটি আয়তক্ষেত্র আঁকবে যা ইতিমধ্যে উপাদান আকারটি অনুসরণ করে যা একটি আয়তক্ষেত্র, তবে এটি এখনও আমাদের জন্য নিখুঁত সূচনা পয়েন্ট।

এখন, এটি ব্যবহার করে এটি লিখি shape() ।

clip-path: shape( from 0 0, line to 100% 0, line to 100% 100%, line to 0 100% );

কোডটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক হওয়া উচিত এবং আমাদের ইতিমধ্যে দুটি কমান্ড রয়েছে। দ্য from কমান্ড সর্বদা প্রথম কমান্ড এবং কেবল একবারই ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল প্রারম্ভিক পয়েন্ট নির্দিষ্ট করে। তাহলে আমরা আছে line কমান্ড যা পরবর্তী পয়েন্টে একটি লাইন আঁকেন। এখন পর্যন্ত জটিল কিছু নয়।

আমরা এখনও এটি নীচের মত আলাদা লিখতে পারি:

clip-path: shape( from 0 0, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0 );

পয়েন্টগুলির মধ্যে 0 0 এবং 100% 0 কেবলমাত্র প্রথম মানটি পরিবর্তিত হচ্ছে যার অর্থ আমরা থেকে একটি অনুভূমিক রেখা আঁকছি 0 0 থেকে 100% 0 সুতরাং এর ব্যবহার hline to 100% যেখানে আপনাকে কেবল অনুভূমিক অফসেট নির্দিষ্ট করতে হবে। এটি একই যুক্তি ব্যবহার করে vline যেখানে আমরা এর মধ্যে একটি উল্লম্ব রেখা আঁকছি 100% 0 এবং 100% 100% ।

আমি আপনাকে ব্যবহার করে আপনার আকৃতি আঁকতে পরামর্শ দেব না hline এবং vline কারণ এগুলি জটিল হতে পারে এবং এটি পড়তে কিছুটা কঠিন। সর্বদা ব্যবহার করে শুরু করুন line এবং তারপরে আপনি যদি আপনার কোডটি অনুকূল করতে চান তবে আপনি সেগুলি প্রতিস্থাপন করতে পারেন hline বা vline প্রযোজ্য যখন।

আমাদের প্রথম আকার রয়েছে এবং আমরা সরল রেখাগুলি আঁকতে কমান্ডগুলি জানি:

এখন, আসুন আমাদের আকারের শীর্ষে একটি বিজ্ঞপ্তি কাট-আউট যুক্ত করার চেষ্টা করি:

এই জন্য, আমরা উপর নির্ভর করতে যাচ্ছি arc কমান্ড, সুতরাং আসুন বুঝতে পারি এটি কীভাবে কাজ করে।

যদি আমাদের দুটি পয়েন্ট থাকে, এ এবং বি থাকে তবে একটি প্রদত্ত ব্যাসার্ধের সাথে ঠিক দুটি চেনাশোনা রয়েছে যা চিত্রটিতে প্রদর্শিত উভয় পয়েন্টের সাথে ছেদ করে। ছেদটি আমাদের চারটি সম্ভাব্য আরক দেয় যা আমরা এ এবং বি পয়েন্টের মধ্যে আঁকতে পারি প্রতিটি চাপ একটি আকার এবং একটি দিক দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।

এছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে ব্যাসার্ধটি এ এবং বি এর মধ্যে অর্ধেকের সমান সমান, এই ক্ষেত্রে, কেবল দুটি আর্ক আঁকতে পারে এবং দিকটি কোনটি সিদ্ধান্ত নেবে।

সিনট্যাক্সটি এর মতো দেখাবে:

clip-path: shape( from Xa Ya, arc to Xb Yb of R (large or small) (cw or ccw) );

আসুন এটি আমাদের আগের আকারে যুক্ত করুন। মানগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার নেই। পরিবর্তে, আসুন এলোমেলো ব্যবহারগুলি ব্যবহার করুন এবং দেখুন কী ঘটে:

clip-path: shape( from 0 0, arc to 40% 0 of 50px, line to 100% 0, line to 100% 100%, line to 0 100% );

খারাপ নয়, আমরা ইতিমধ্যে এর মধ্যে চাপটি দেখতে পাচ্ছি 0 0 এবং 40% 0 । আমি কীভাবে চাপের আকার এবং দিক নির্ধারণ করি নি তা লক্ষ্য করুন। ডিফল্টরূপে, ব্রাউজারটি ব্যবহার করবে small এবং ccw ।

আসুন চারটি ভিন্ন কেস দেখার জন্য আকার এবং দিকটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাক:

হুম, এটি প্রথম দুটি ব্লকের জন্য কাজ করছে তবে অন্যটি নয়। বেশ অদ্ভুত, তাই না?

আসলে, সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে। আর্কগুলি উপাদান অঞ্চলের বাইরে আঁকা হয় যাতে কিছুই দৃশ্যমান হয় না। আপনি যদি কিছু যোগ করেন box-shadow আপনি তাদের দেখতে পারেন:

আকার এবং দিকনির্দেশের কারণে আর্কগুলি জটিল হতে পারে, তাই বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। যদি এটি ঘটে থাকে তবে মনে রাখবেন যে আপনার চারটি ভিন্ন কেস রয়েছে এবং সেগুলি সব চেষ্টা করে আপনাকে কোনটি প্রয়োজন তা খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

এখন আসুন সঠিক হওয়ার চেষ্টা করুন এবং কেন্দ্রে রাখা একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের সাথে অর্ধেক বৃত্ত আঁকুন:

আমরা ব্যাসার্ধকে একটি পরিবর্তনশীল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি এবং আমরা এখন পর্যন্ত যা শিখেছি তা ব্যবহার করতে পারি:

.shape { --r: 50px; clip-path: shape( from 0 0, line to calc(50% - var(--r)) 0, arc to calc(50% + var(--r)) 0 of var(--r), line to 100% 0, line to 100% 100%, line to 0 100% ); }

এটি ঠিকঠাক কাজ করছে, তবে কোডটি এখনও অনুকূলিত হতে পারে। আমরা সমস্ত প্রতিস্থাপন করতে পারেন line সাথে কমান্ড hline এবং vline নীচে পছন্দ:

.shape { --r: 50px; clip-path: shape(from 0 0, hline to calc(50% - var(--r)), arc to calc(50% + var(--r)) 0 of var(--r), hline to 100%, vline to 100%, hline to 0 ); }

আমরা ব্যাসার্ধের সাথেও প্রতিস্থাপন করতে পারি 1% ::

.shape { --r: 50px; clip-path: shape(from 0 0, hline to calc(50% - var(--r)), arc to calc(50% + var(--r)) 0 of 1%, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0 ); }

আপনি যখন একটি ছোট ব্যাসার্ধকে সংজ্ঞায়িত করেন (উভয় পয়েন্টের মধ্যে অর্ধেকের চেয়ে ছোট), কোনও বৃত্ত আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করা শর্তটি পূরণ করতে পারে না (উভয় পয়েন্টের সাথে একটি ছেদ), তাই আমরা একটি চাপ আঁকতে পারি না। এই কেসটি কোনও ত্রুটি পরিচালনার মধ্যে পড়ে যেখানে ব্রাউজারটি ব্যাসার্ধটি স্কেল করবে যতক্ষণ না আমাদের এমন একটি বৃত্ত থাকতে পারে যা শর্তটি পূরণ করে। এই কেসটিকে অবৈধ হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে, ব্রাউজারটি “আমাদের ভুল” ঠিক করবে এবং একটি চাপ আঁকবে।

এই ত্রুটি হ্যান্ডলিংটি বেশ দুর্দান্ত কারণ এটি আমাদের সহজ করতে দেয় shape() ফাংশন। সঠিক ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে, আমি কেবল একটি ছোট মান রেখেছি এবং ব্রাউজারটি আমার জন্য কাজটি করবে। এই কৌশলটি কেবল তখনই কাজ করে যখন আমরা আঁকতে চাইছি তা অর্ধ বৃত্ত। এটি কারও সাথে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন না arc কমান্ড কারণ এটি সর্বদা কাজ করে না।

আরেকটি অপ্টিমাইজেশন হ’ল নিম্নলিখিতগুলি আপডেট করা:

arc to calc(50% + var(--r)) 0 of 1%,

… এটি দিয়ে:

arc by calc(2 * var(--r)) 0 of 1%,

প্রায় সমস্ত কমান্ড হয় একটি ব্যবহার করতে পারে to নির্দেশনা বা ক by নির্দেশ। প্রথমটি আমরা যেটির সাথে ব্যবহার করি তার মতো পরম স্থানাঙ্কগুলি সংজ্ঞায়িত করে polygon() । এটি আমরা যে বিন্দুতে যাচ্ছি তার সঠিক অবস্থান। দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক স্থানাঙ্কগুলি সংজ্ঞায়িত করে যার অর্থ পরবর্তী পয়েন্টের স্থানাঙ্কগুলি সনাক্ত করতে আমাদের পূর্ববর্তী পয়েন্টটি বিবেচনা করা উচিত।

আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা আর্কটিকে পূর্ববর্তী বিষয়টি বিবেচনা করতে বলছি (50% - R) 0 এবং দ্বারা সরানো 2*R 0 সুতরাং চূড়ান্ত পয়েন্ট হবে (50% - R + 2R) (0 + 0) যা একই রকম (50% + R) 0 ।

.shape { --r: 50px; clip-path: shape(from 0 0, hline to calc(50% - var(--r)), arc by calc(2 * var(--r)) 0 of 1px, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0 ); }

এই শেষ অপ্টিমাইজেশন দুর্দান্ত কারণ আমরা যদি কেন্দ্র থেকে কাটআউটটি সরিয়ে নিতে চাই তবে আমাদের কেবল একটি মান আপডেট করতে হবে: দ্য 50% ।

.shape { --r: 50px; --p: 40%; clip-path: shape( from 0 0, hline to calc(var(--p) - var(--r)), arc by calc(2 * var(--r)) 0 of 1px, hline to 100%, vline to 100%, hline to 0 ); }

নীচে, বাম বা ডানদিকে কাট-আউট রাখতে আপনি কীভাবে উপরেরটি সামঞ্জস্য করবেন? এটি আপনার প্রথম হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট! পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে এটি করার চেষ্টা করুন।

আমি আমার বাস্তবায়ন দেব যাতে আপনি নিজের সাথে তুলনা করতে পারেন, তবে প্রতারণা করবেন না! আপনি যদি আমার কাজের কথা উল্লেখ না করে এটি করতে পারেন তবে আপনি আরও সহজে আরও জটিল আকারগুলি করতে সক্ষম হবেন।

পর্যাপ্ত কাট-আউট, আসুন একটি বৃত্তাকার ট্যাব তৈরি করার চেষ্টা করা যাক:

আপনি কি এই ধাঁধা দেখতে পাচ্ছেন? পূর্ববর্তী আকারের অনুরূপ, এটি একগুচ্ছ arc এবং line কমান্ড কোডটি এখানে:

.shape { --r: 26px; clip-path: shape( /* left part */ from 0 100%, arc by var(--r) calc(-1 * var(--r)) of var(--r), vline to var(--r), arc by var(--r) calc(-1 * var(--r)) of var(--r) cw, /* right part */ hline to calc(100% - 2 * var(--r)), arc by var(--r) var(--r) of var(--r) cw, vline to calc(100% - var(--r)), arc by var(--r) var(--r) of var(--r) ); }

এটি কিছুটা ভীতিজনক দেখাচ্ছে, তবে আপনি যদি এটি কমান্ড দ্বারা কমান্ডটি অনুসরণ করেন তবে কী ঘটছে তা দেখতে এটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। এর বাম অংশটি কল্পনা করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য এখানে একটি চিত্র রয়েছে।

সব arc কমান্ডগুলি ব্যবহার করছে by নির্দেশিকা কারণ, সমস্ত ক্ষেত্রে, আমাকে সর্বদা আর এর সমান অফসেট দ্বারা সরানো দরকার, যার অর্থ আমাকে পয়েন্টগুলির স্থানাঙ্কগুলি গণনা করতে হবে না। এবং ব্যাসার্ধ দ্বারা প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করবেন না 1% কারণ এটি কাজ করবে না যেহেতু আমরা একটি বৃত্তের অর্ধেকের চেয়ে একটি বৃত্তের চতুর্থাংশ আঁকছি।

এ থেকে, আমরা সহজেই বাম এবং ডান প্রকরণগুলি অর্জন করতে পারি:

আমি কীভাবে কেবল দুটি ব্যবহার করছি তা লক্ষ্য করুন arc তিনটি পরিবর্তে কমান্ড। একটি বৃত্তাকার কোণটি একটি ক্লাসিক সীমানা ব্যাসার্ধের সাথে করা যেতে পারে, তাই এটি আমাদের আকৃতিটি সহজতর করতে সহায়তা করতে পারে।

একটি শেষ আকৃতি, কোণে ক্লাসিক অভ্যন্তরীণ বক্ররেখাকে একটি উল্টানো ব্যাসার্ধও বলা হয়। কত arc কমান্ডগুলি কি আমাদের এটির জন্য প্রয়োজন? নীচের চিত্রটি পরীক্ষা করুন এবং এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন।

যদি আপনার উত্তরটি ছয় হয় তবে আপনি এটি করার কঠিন উপায়টি বেছে নিয়েছেন। আমাদের ছয়টি বক্ররেখা রয়েছে বলে ছয়টি আর্ক সম্পর্কে চিন্তা করা যৌক্তিক, তবে এর মধ্যে তিনটি একটি সাধারণ সীমানা ব্যাসার্ধের সাথে করা যেতে পারে, সুতরাং কেবল তিনটি আর্কের প্রয়োজন। আপনি যে আকারটি তৈরি করছেন তা বিশ্লেষণ করতে সর্বদা সময় নিন। কখনও কখনও, বেসিক সিএসএস বৈশিষ্ট্যগুলি আকার তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

আপনি কি জন্য অপেক্ষা করছেন? এটি আপনার পরবর্তী হোমওয়ার্ক এবং আমি আপনাকে এবার কোনও চিত্রের সাথে সহায়তা করব না। আপনার সহজেই এটি তৈরি করার জন্য আপনার যা দরকার তা আপনার কাছে রয়েছে। আপনি যদি লড়াই করে যাচ্ছেন তবে নিবন্ধটিকে আরও একটি পড়ুন এবং পূর্ববর্তী আকারগুলি আরও গভীরতার সাথে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন।

এখানে আমার চারটি বৈচিত্রের বাস্তবায়ন:

এই প্রথম অংশের জন্য। আপনার একটি ভাল ওভারভিউ থাকা উচিত shape() ফাংশন। আমরা মনোনিবেশ করেছি line এবং arc কমান্ডগুলি যা বেশিরভাগ সাধারণ আকার তৈরি করতে যথেষ্ট।

বুকমার্ক করতে ভুলবেন না এসভিজি থেকে সিএসএস রূপান্তরকারী এবং আমার উপর নজর রাখুন সিএসএস শেপ সংগ্রহ যেখানে আপনি আমার তৈরি সমস্ত আকারের কোডটি খুঁজে পেতে পারেন। এবং এই নিবন্ধটি শেষ করার জন্য এখানে একটি শেষ আকার।