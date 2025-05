শেফ সজ্জা স্থপতিদের শেফ হয়ে উঠেছে এবং ব্রাজিল ক্যাম্পিনাসে এর 8 তম সংস্করণে একটি টেবিলের স্বাদে পরিণত হয়েছে

স্থপতি এবং ডিজাইনাররা, যারা ইতিমধ্যে অপেশাদার শেফ হিসাবে কাজ করে, তারা “সাহসীতা” থিমটিকে স্নেহ, স্মৃতি এবং সাহসের সাথে পূর্ণ খাবারগুলিতে রূপান্তর করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সম্পূর্ণ প্রোগ্রামিং দেখুন।







ছবি: মার্সিয়া পিয়োভেসান

শেফ সজ্জা ইভেন্টের অষ্টম সংস্করণটি একটি উদ্ভাবনী প্রস্তাব দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল: সৃজনশীল এবং অস্বাভাবিক উপায়ে ব্রাজিলিয়ানেস অন্বেষণ করুন। গত সোমবার (২ 26/০৫) রাতে প্ল্যাঞ্জ ক্যাম্পিনাসে চালু হওয়া এই ইভেন্টটি এই অঞ্চলের গ্যাস্ট্রোনমি এবং আর্কিটেকচারের মহাবিশ্বের অংশ, স্থপতি এবং অভ্যন্তরীণ ডিজাইনারদের চ্যালেঞ্জ জানায়, যারা ইতিমধ্যে অপেশাদার শেফ হিসাবে কাজ করে, যা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে পরিশীলিত ডিনারগুলিতে রূপান্তরিত করে। প্রথম ডিনার 2 জুন অনুষ্ঠিত হবে এবং গ্র্যান্ড ফাইনালটি জুলাই মাসে হবে।

এই বছর, “ব্রাসিলিডেডস” থিমটি অংশগ্রহণকারীদের তাদের দক্ষতা পরীক্ষা করেছে, মেনুগুলি বিশদভাবে চিহ্নিত করেছে যা জাতীয় খাবারের উপাদানগুলি পুনরায় ব্যাখ্যা করে। চারটি ডিনার ছিল, প্রযুক্তিগত মানদণ্ড দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছিল যা খাবারের মৌলিকত্ব এবং ভাল সম্পাদনকে মূল্য দেয়।

এই ইভেন্টের সংগঠক এবং স্রষ্টা প্রোসা যোগাযোগ থেকে লেনিন ফারিয়ার মতে, “ব্রাজিলকে থিম হিসাবে ব্যবহার করা আমাদের পূর্বসূরী এবং আমাদের উত্সকে সম্মান করার একটি উপায়। এমনকি আমরা আমাদের দেশের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলির গুণকে পরিষ্কার করার জন্য বহুবচনতে ‘ব্রাসিডেডস’ শব্দটি ব্যবহার করি।

সরকারী রিলিজের সময় এই বিরোধের জন্য নির্বাচিত চারটি অপেশাদার শেফ উপস্থাপন করা হয়েছিল: রিতা হোমম ডি মেলো, জুলিয়ানা দামাস, কটিয়া এল বডউই এবং উইল ফ্রাঙ্কো। সকলেরই একটি সস শেফের সমর্থন ছিল, প্রত্যেকে বেছে নেওয়া

আর্কিটেক্ট কটিয়া এল বডউয়ের জন্য, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম, পাশাপাশি আর্কিটেকচারে, একটি ডিনার প্রকল্পের শুরু, মাঝারি এবং শেষের সাথে যাত্রা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই গ্যাস্ট্রোনমিক অভিজ্ঞতা প্রতিটি ব্যক্তির পরিচয় এবং ব্যক্তিত্বের সাথে সংযোগ সক্ষম করে। “আমি আমার পরিচয়টি বন্ধুদের জন্য ডিনার প্রস্তুত করার পথে নিয়ে এসেছি এবং আমি আমাকেও অনুপ্রাণিত করি। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং রীতিনীতি থেকে মানুষকে রান্নাঘরে নিয়ে আসা খুব আনন্দিত, যা ঘরের হৃদয়,” কাটিয়াকে প্রতিফলিত করে।

এবং স্মৃতি এবং রেফারেন্সের কথা বলতে গিয়ে স্থপতি জুলিয়ানা দামাস পরিবারের অভিজ্ঞতার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। “আমি আমার দাদীর রান্নাঘরে বড় হয়েছি, মিনাস গেরেইসের অভ্যন্তর থেকে, যিনি সর্বদা মূল কোর্সের প্রবেশদ্বার থেকে এমনকি সু-বিবাহিতদের থেকেও সম্পূর্ণ বিবাহ প্রস্তুত করেছেন, এমনকি সু-বিবাহিতও আমি বড় হয়েছি, এবং তাই আমি তার ডেজার্টটি প্রস্তুত করব তার কাছ থেকে একটি রেসিপি, যা আমাদের ডিনারটি পুনর্নির্মাণ করবে,” আমার ডিনারটি পুনরুদ্ধার করা হবে, “আমি ডিনারকে উদ্ধার করবেন, যা আমাদের ডিনারটি উদ্ধার করবে,” আমি ডিনারকে উদ্ধার করবেন, “এটি আমাদের ডিনারটি উদ্ধার করবে।

স্থপতি উইল ফ্রাঙ্কো রান্নাঘরের সাথে একটি মনোরম সম্পর্কও বজায় রেখেছেন। “আমি অভিজ্ঞতার জন্য রান্না করতে পছন্দ করি এবং এটি মজাদার I তিনি বলেছেন যে তাঁর মেনুটি তার অফিসে যা তৈরি করে তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। “এটি একটি আধুনিক স্থাপত্য যা আমরা প্রতিদিন করি এবং আমরা এটি থালাগুলিতে উপস্থাপন করতে চাই,” অংশগ্রহণকারী যোগ করেছেন।

অপেশাদার আর্কিটেক্ট এবং শেফ রিতা হোমম ডি মেলো উল্লেখ করেছেন যে তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল 24 জনের জন্য রান্না করা। “আমি যখন রান্না করি, প্রথম জিনিসটি মনে আসে তা হ’ল আলাদা কিছু প্রস্তুত করা, তবে আমি রেসিপিটি পছন্দ করি না And এবং এটি যখন কয়েকজনের জন্য হয় তখন এটি সহজ Now এখন, আমি উন্নতি করতে সক্ষম হব না,” তিনি কৌতুক করেছিলেন। ব্রাজিলিয়ান থিম সম্পর্কে কথা বলার সময়, তিনি মন্তব্য করেছেন: “ব্রাজিলিয়ান খাবার, আমার কাছে, কে ভ্রমণ করছে এবং বাড়ি যেতে চায় সে অনুভূতিটি হ’ল এটি কথোপকথনের সাথে স্নেহের সাথে রান্না করছে It এটি অনুভূতি সম্পর্কে। আমি আমার মেনুর থিমটি বেছে নেওয়ার পরে, সবকিছু আমার কাছে বোধগম্য হয়েছিল।”

বিরোধের বিধি ও মানদণ্ড

প্রতিটি শেফের প্রতিভা কনস্ট্রুটোরা প্লেঞ্জ ক্যাম্পিনাসে চারটি, বিনিময়যোগ্য ডিনার পার্টির জন্য অনুসন্ধান করা হয় এবং জ্যাডার আলমেডা ক্যাম্পিনাস ফ্ল্যাগশিপ। অর্নারে উপস্থাপিত গ্র্যান্ড ফাইনালটি 3 জুলাই হবে, যখন দর্শকদের শেফের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবে যিনি ব্রাজিলিয়ান গ্যাস্ট্রোনমির রান্নাঘর, সারমর্ম, বৈচিত্র্য এবং tradition তিহ্যে সবচেয়ে ভাল অনুবাদ করেছেন।

প্রতি রাতে, একজন শেফ তাঁর দর্শকদের, বিশ -চার জন অতিথির সেবা করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন, তাঁর সৃজনশীলতা এবং একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সেট আপ করার দক্ষতার পরীক্ষা করে তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সেট করা একটি জায়গায়।

প্রতিটি রাতের খাবারের মেনুটি তিনবার নিয়ে গঠিত; প্রবেশদ্বার, মূল কোর্স এবং মিষ্টান্নের সাথে, সমস্ত তার রচনা এবং উপস্থাপনায় ব্রাজিলিয়াননেসকে উত্সাহিত করে। ডিনারগুলি ডেকান্টার ক্যাম্পিনাস সোমেলিয়ার্স দল দ্বারা নির্বাচিত ওয়াইনগুলির সাথে সুরেলা করা হবে।

এই দিকগুলির পরিসীমা বিবেচনা করে, প্রতিযোগিতার সময়, শেফগুলি নিম্নলিখিত মানদণ্ড দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে: প্রস্তুতির সময়; প্রযুক্তিগত ডোমেন; স্বাদ; ধারণা এবং সৃজনশীলতা। গ্যাস্ট্রোনমি ছাড়াও, মূল্যায়নটি টেবিল সেট, জোর এবং স্থান সেটিংও বিবেচনা করবে। এই মানদণ্ডগুলির একটি পৃথক পুরষ্কার রয়েছে, সজ্জা এলএ টেবিল পেনা পুরষ্কার।

পুরষ্কার এবং নতুন অংশীদারিত্ব

এই সংস্করণের নতুন অংশীদার হ’ল আইকনিক ফরাসি ব্র্যান্ড লে ক্রিউসেট, 1925 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বব্যাপী রঙিন রান্নাঘরের পাত্রে অগ্রণী হিসাবে পরিচিত। লে ক্রিউসেট চূড়ান্ত প্রার্থীদের পুরষ্কার দেবে এবং এছাড়াও, সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা রেসিপিগুলি কার্যকর করার সময় নৈশভোজের সময় তাদের পরিশীলিত পণ্যগুলি ব্যবহার করবেন।

এই সংস্করণটির জুরিটি পূরণ করুন

টেকনিক্যাল জুরিটি এএমএ গ্যাস্ট্রোনোমিয়ার আগে খ্যাতিমান শেফ এমারসন ডোনাদনের সমন্বয়ে গঠিত, যিনি প্রথম সংস্করণ থেকে অংশ নেন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করেন। এর পাশেই রোজা জ্যানিনি, গুরমেট এবং গ্যাস্ট্রোনমিক ব্রাদারহুডসের সংগঠক, যিনি 2017 সাল থেকে জুরির অংশ ছিলেন, ব্রাজিলিয়ান খাবারের প্রতি তাঁর দক্ষতা এবং আবেগ নিয়ে এসেছেন।

এছাড়াও জুরির অংশ হ’ল মিস প্রোফাইল থেকে গ্যাস্ট্রোনমি এবং ডিজিটাল প্রভাবশালী ক্যারল মেজালিরায় বিশেষীকরণকারী ফটোগ্রাফার। নান্দনিক জুরিতে, ২০২৪ সাল থেকে, পুরষ্কার -অভ্যন্তরীণ ডিজাইনার রিতা ডিনিজ, যিনি টেবিল সেট এবং সজ্জা মূল্যায়ন করেন।

এই সংস্করণে দুটি “বিশেষজ্ঞ” রয়েছে, যা আর্কিটেক্টস এবং প্রাক্তন চিফস সজ্জা, নেলসন বার্গামো এবং গ্রা গারগান্টিনি, যথাক্রমে 2018 এবং 2019 এর চ্যালেঞ্জগুলির অংশগ্রহণকারীরা।

“আমরা ব্রাজিলের স্বাদ, রঙ এবং সংবেদনগুলির সমস্ত কিছু অন্বেষণ করতে চাই, কারণ এটি বিশ্বের সবচেয়ে বহুবচন দেশ। এখানে অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রভাব রয়েছে এবং এটি মেনু এবং ডিনারগুলিতে যা জানা এবং অজানা সমস্ত কিছু নিয়ে আসার সুযোগ,” শেফ এমারসন ডোনাডন বলেছেন।

ফটো এবং ইজারা

অপেশাদার শেফদের সাথে রিহার্সালগুলি ক্যাম্পিনাস জেলার জোয়াকিম এজিডিওতে আঠারো শতকে ফিরে আসা ফাজেন্দ্র দাস ক্যাব্রাসে ফটোগ্রাফার ড্যানিয়েলা ম্যাগারিও দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

“থিমটি সম্পর্কে জেনে আমার গবেষণাটি প্রাকৃতিক, colon পনিবেশিক, বড় এবং রঙিন দরজা এবং উইন্ডোগুলির সাথে গিয়েছিল, যা আমাদের ইতিহাসের কাছে পৌঁছেছে। পোশাকের পছন্দটি ক্লিয়ার লিনেনে তৈরি করা হয়েছিল, একটি প্রাকৃতিক এবং তাজা ফ্যাব্রিক।

সম্পূর্ণ শেফ এজেন্ডা সজ্জা 2025:

● 02/06: 1 ম ডিনার – শেফ রিতা হোমম ডি মেলো – অবস্থান: জাদার আলমেডা ক্যাম্পিনাস;

● 09/06: ২ য় ডিনার – শেফ জুলিয়ানা দামাস – অবস্থান: প্লেঞ্জ, ঝলকানি মার্বেল দ্বারা উপস্থাপিত;

● 16/06: তৃতীয় ডিনার – শেফ কটিয়া এল বডউই – অবস্থান: জাদার আলমেডা ক্যাম্পিনাস;

● 23/06: চতুর্থ ডিনার – শেফ উইল ফ্রাঙ্কো – অবস্থান: প্লেঞ্জ, ইউডি হাউস দ্বারা উপস্থাপিত;

● 03/07: বড় চূড়ান্ত – অর্নারে উপস্থাপিত।

পরিষেবা:

শেফ সজ্জা 2025 লাইভ ফ্ল্যাশ সহ সম্পূর্ণ কভারেজ সরবরাহ করে, পাশাপাশি অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের পিছনে।

(www.instagram.com/chefdecor)