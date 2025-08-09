শেমা ইস্রায়েল: অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শুনছেন | জেরুজালেম পোস্ট
শুনতে – এমনকি অন্ধকারেও। শুনতে – যখন আমরা নিঃশব্দ বোধ করি। অভিনয় – কখন হতাশ করা সহজ হবে। ভালবাসা – যখন ঘৃণা আরও জোরে মনে হয়। বিশ্বাস করা – এমনকি এখন।
'শেমা' এর অর্থ শুনতে, শুনতে, মনোযোগ দেওয়া, বুঝতে, অভ্যন্তরীণ করা, প্রতিক্রিয়া জানাতে, মান্য করা।(ছবির ক্রেডিট:: শাটারস্টক)