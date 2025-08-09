শেরবাকোভা অবকাশ থেকে একটি টাইট পোশাকে ফটো দেখিয়েছিল: শীতের দর্শন: ক্রীড়া: লেন্টা.আরইউ

স্কেটার আনা শ্যাচারবাকোভা অবকাশ থেকে একটি টাইট পোশাকে ফটো দেখিয়েছিল
তার মধ্যে রাশিয়ান স্কেটার আনা শেরবাকোভা টেলিগ্রাম-ক্যানালে একটি আঁটসাঁট কালো পোশাকে ফটো দেখিয়েছিল।
ছবিগুলিতে, অ্যাথলিট একটি নাইট সিটির পটভূমির বিরুদ্ধে পোজ দেয়। স্কেটার উল্লেখ করেছে যে তিনি ছুটিতে ছিলেন, তবে তিনি কোথায় তাকে বিশেষভাবে পরিচালনা করছেন তা নির্দিষ্ট করেননি।
এর আগে শ্যাচারবাকোভা বলেছিলেন যে সলিটারি স্কেটিংয়ের পিয়ংচাংয়ে শীতকালীন অলিম্পিক গেমস -২২২ জয়ের পরে তিনি একটি সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। “অবশ্যই, এই সময়টি ছিল, এবং এখন এটি অব্যাহত রয়েছে, এটি সম্ভবত এতটা সংবেদনশীল নয়,” স্কেটার স্বীকার করেছেন।
August ই আগস্ট, আরেক রাশিয়ান স্কেটার – অ্যালিনা জাগিতোভা নতুন ছবি ভাগ করেছেন। অ্যাথলিট কিছু ফ্রেমে একটি কালো মিনি-পোশাক পোজ দেয়।