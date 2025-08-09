You are Here
শেরিফ লাইসেন্স স্কিমে গাঁজা নির্বাহী থেকে $ 50K আদায় করার অভিযোগে অভিযুক্ত
শেরিফ লাইসেন্স স্কিমে গাঁজা নির্বাহী থেকে $ 50K আদায় করার অভিযোগে অভিযুক্ত

বোস্টনের অভয়ারণ্য শেরিফকে শুক্রবার ফেডারেল অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তার নির্বাচিত অবস্থানকে একটি গাঁজার নির্বাহীর কাছ থেকে $ 50,000 আদায় করার অভিযোগে তিনি একটি ডিসপেনসারি খোলার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের সন্ধান করছেন – একটি স্কিম এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেলকে জনসাধারণের ট্রাস্টের সাথে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিলেন।

ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরির একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি তাকে অফিসিয়াল রাইটের অধীনে দুটি গণনাবাসীর অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে, বোস্টন-এরিয়ায় এক হাজারেরও বেশি কর্মচারীকে তদারকি করা সাফোক কাউন্টি শেরিফ স্টিভেন টম্পকিন্স (, 67, যিনি তাকে মাস্কাসেটস জেলার জেলার জেলা জেলার ইউএস অ্যাটর্নি অফিসের এক বিবৃতিতে সরকারী অধিকারের অধীনে দুটি চাঁদাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন।

প্যাটেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “যখন আইনটি কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করা কেউ ব্যক্তিগত লাভের জন্য এটি ভাঙার অভিযোগ করা হয়, তখন এটি ব্যাজটি পরা প্রতিটি সৎ কর্মকর্তার প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস করে।” “এফবিআই প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি অনুসরণ করবে, কারণ কেউ আইনের above র্ধ্বে নেই। সাফলক কাউন্টির লোকেরা এবং দেশের লোকেরা, যারা তাদের সেবা করে এমন নেতাদের প্রাপ্য, তারা নিজেরাই নয়।”

শুক্রবার একটি অবৈধ লাইসেন্সিং প্রকল্পের অভিযোগে সাফলক কাউন্টি শেরিফ স্টিভেন টম্পকিন্সকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। (ম্যাট স্টোন/মিডিয়াউজ গ্রুপ/বোস্টন হেরাল্ডের মাধ্যমে গেট্টি চিত্রগুলির মাধ্যমে)

সন্দেহজনক আইস ফ্যাসিলিটি আক্রমণকারীরা ব্লু সিটিতে গ্রেপ্তার, ফেডারেল অফিসারদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত

টম্পকিন্সকে ২০১৩ সালে সাফলক কাউন্টি শেরিফ বিভাগের (এসসিএসডি) শেরিফ নিযুক্ত করা হয়েছিল, ২০১৪ সালে একটি বিশেষ নির্বাচনে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং পরে ক্রমাগত ছয় বছরের মেয়াদ পরিবেশন করার জন্য পুনরায় নির্বাচিত হন।

তিনি 2019 সালে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের কাউন্টি কারাগারের বাইরে বুট করার পরে শিরোনাম করেছিলেন, একটি উচ্ছেদের নোটিশে স্বাক্ষর করে যে শত শত অবৈধ অভিবাসী বন্দীদের 60০ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেওয়া দরকার, জানিয়েছে, একটি প্রতিবেদন বোস্টন হেরাল্ড থেকে।

ফ্লোরিডা প্রাক্তন শেরিফ লক্ষ লক্ষ লোককে অবৈধ জুয়ার বাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে

আদালতের নথি অনুসারে, ম্যাসাচুসেটস গাঁজা কন্ট্রোল কমিশনের (সিসিসি) মাধ্যমে বোস্টনে খুচরা ডিসপেনসারি লাইসেন্সের জন্য 2019 সালে একটি গাঁজা সংস্থা আবেদন করেছিল। রাজ্যের ইতিবাচক প্রভাব পরিকল্পনা (পিআইপি) প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য, সংস্থাটি শেরিফের বিভাগের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যা ডিসপেনসারির খুচরা দোকানে কাজের জন্য তার পুনরায় প্রবেশের প্রোগ্রাম থেকে স্নাতকদের স্ক্রিন করতে এবং রেফার করতে সম্মত হয়েছিল।

এসসিএসডি -র সাথে সংস্থার অংশীদারিত্বটি 2019 সালে টম্পকিন্স স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে আনুষ্ঠানিক করা হয়েছিল এবং ২০২০ সালে তার ডিসপেনসারি লাইসেন্স আবেদনের সাথে জমা দেওয়া হয়েছিল। গাঁজা কমিশন ২০২১ সালে লাইসেন্সটি অনুমোদন করে এবং ২০২২ এবং ২০২৩ সালে এটি পুনর্নবীকরণ করে, সংস্থাটি প্রতিটি আবেদনে পিআইপি প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অংশীদারিত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে।

সাফলক কাউন্টি শেরিফ স্টিভেন টম্পকিন্সের বিরুদ্ধে একজন নির্বাহী তাকে স্টক বিক্রি করার এবং তারপরে ফেরতের দাবিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। (জন উইলকক্স/মিডিয়াউজ গ্রুপ/বোস্টন হেরাল্ডের মাধ্যমে গেটি চিত্রগুলি)

আদালতের নথি অনুসারে প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও) এর জন্য মূলধন বাড়ানোর জন্য এবং একটি পাবলিক ট্রেড সংস্থা হিসাবে প্রসারিত করার জন্য এক্সিকিউটিভরা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য উচ্চ-মূল্যবান বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চেয়েছিলেন-সাধারণ জনগণকে নয়, আদালতের নথি অনুসারে।

২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে, সংস্থাটি নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উত্পাদন করে, অ্যাটর্নি নিয়োগ করে এবং অতিরিক্ত অর্থায়ন অর্জন করে তার আইপিওর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে টম্পকিনস স্টকের জন্য গাঁজা নির্বাহীকে চাপ দিয়েছিলেন, নির্বাহীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি কোম্পানিকে তার লাইসেন্সিং প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছিলেন। কার্যনির্বাহী আশঙ্কা করেছিলেন যে টম্পকিন্স বিভাগের সাথে অংশীদারিত্বকে ক্ষুন্ন করার জন্য শেরিফ হিসাবে তাঁর অবস্থানকে কাজে লাগাতে পারে, লাইসেন্স এবং সংস্থার পরিকল্পিত আইপিও উভয়কেই ঝুঁকিতে ফেলেছে।

এফবিআইতে প্যাটেলের অভিবাসন ধাক্কা জানুয়ারীর পর থেকে 10,000 গ্রেপ্তার করে

২০২০ সালের অক্টোবরে সংস্থাটি টম্পকিন্সকে তার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য একটি আপডেট অংশীদারিত্বের চিঠি চেয়েছিল, আদালতের নথি অনুসারে। চিঠিতে স্বাক্ষর করার এক মাসের মধ্যে এবং কার্যনির্বাহী সম্পর্কে অভিযোগের পরে, টম্পকিন্স সংস্থায় একটি প্রাক-আইপিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন যে ২০২০ সালের নভেম্বরে টম্পকিনস তার অবসর অ্যাকাউন্ট থেকে এক্সিকিউটিভ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি অ্যাকাউন্টে $ 50,000 ওয়্যার করেছিলেন, প্রায় 29,000 শেয়ার কিনেছিলেন প্রতি 1.73 ডলার। বিপরীত স্টক বিভক্ত হওয়ার পরে, তিনি প্রায় 14,400 টি শেয়ার রেখেছিলেন যার মূল্য প্রতি 3.46 ডলার।

সাফলক কাউন্টি শেরিফ স্টিভেন টম্পকিন্স প্রতিটি চাঁদাবাজি গণনার জন্য 20 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি। (ম্যাট স্টোন/মিডিয়াউজ গ্রুপ/বোস্টন হেরাল্ডের মাধ্যমে গেট্টি চিত্রগুলির মাধ্যমে)

সংস্থাটি 2021 সালে তার আইপিও চালু করার পরে, স্টক মানটি শেয়ার প্রতি লাফিয়ে $ 9.60 এ দাঁড়িয়েছে, টম্পকিন্সের $ 50,000 ক্রয়ের 14,417 শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে 138,403 ডলারে উন্নীত করেছে।

2022 সালের মে মাসের মধ্যে, টম্পকিন্সের স্টকের মূল্য তার 50,000 ডলার বিনিয়োগের নিচে কয়েক হাজার ডলার কমিয়ে দিয়েছে, তবে তিনি পুরো ফেরতের দাবি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাহী সম্মত হন, 2022 মে এবং জুলাই 2023 এর মধ্যে পাঁচটি চেক জারি করে।

প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে কিছু অর্থ প্রদানের প্রকৃতির ছদ্মবেশে টম্পকিন্সের নির্দেশে কিছু চেককে “loan ণ পরিশোধ” এবং “(সংস্থা) ব্যয়” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

চেকগুলির অনুলিপিগুলি সাফলক কাউন্টি শেরিফকে দেওয়া অর্থ প্রদানের অভিযোগ দেখিয়েছিল।

ম্যাসাচুসেটস -এর জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি বলেছেন, বরফ অপারেশনগুলির সাথে হস্তক্ষেপ ‘বিরক্তিকর’, গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়

মার্কিন অ্যাটর্নি লেয়া ফোলি একটি বিবৃতিতে লিখেছেন যে নির্বাচিত কর্মকর্তারা, বিশেষত আইন প্রয়োগকারীরা নৈতিক, সৎ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, “স্ব-পরিবেশনকারী নয়” বলে আশা করা হচ্ছে।

ফোলি লিখেছেন, “তাঁর কথিত পদক্ষেপগুলি ভোটার এবং করদাতাদের যারা তাকে তার পদে নির্বাচিত করেছিল তাদের পক্ষে একটি বিরোধী এবং সাফলক কাউন্টি শেরিফ বিভাগে অনেক নিবেদিত এবং সৎ সরকারী কর্মচারী। সাফলক কাউন্টির লোকেরা আরও ভাল প্রাপ্য,” ফোলি লিখেছেন। “জনসাধারণের দুর্নীতি আমার প্রশাসনের পক্ষে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে এবং আমরা তাদের নিজস্ব লাভের জন্য যে কেউ তাদের আস্থা ও ক্ষমতার অবস্থান ব্যবহার করে তাদের তদন্ত ও মামলা চালিয়ে যাব।”

চার্জ টেড ডকস এফবিআই বোস্টনের বিশেষ এজেন্ট যোগ করেছেন এই আইনটি ছিল “পরিষ্কার-দুর্নীতি”।

“সুফলক কাউন্টি শেরিফ হিসাবে তাঁর প্রথম দিন থেকেই স্টিভেন টম্পকিনস নিজেকে জনগণের মানুষ হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন – ন্যায়বিচারের কারণকে নিবেদিত একটি নীতিগত সরকারী কর্মচারী এবং সংস্কারক। এ কারণেই হতাশার বাইরে যে তিনি এখন জননিরাপত্তা ও মেলা খেলার স্বার্থে একটি সিস্টেমে গেমিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত।” ডকস একটি বিবৃতিতে লিখেছেন। “আমরা বিশ্বাস করি যে শেরিফ স্লির উপর দ্রুত বক করার সহজ উপায় হিসাবে যা দেখেছিল তা হ’ল ফেডারেল আইনের অধীনে পরিষ্কার-দুর্নীতি। সুফোক কাউন্টির নাগরিকরা তার নিজের রাজনৈতিক ও আর্থিক ভবিষ্যতকে তার অবস্থানের বিষয়ে বাণিজ্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত এমন কোনও ব্যক্তি নয়। সরকারী কর্মচারীদের অবশ্যই সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডে রাখা উচিত, এবং যারা পতনশীল সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন তারা অবশ্যই শোনাতে হবে।”

টম্পকিনস, যিনি প্রতিটি গণনার জন্য 20 বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ডের মুখোমুখি, তিনি পরবর্তী তারিখে বোস্টন ফেডারেল আদালতে হাজির হবেন।

আলেকজান্দ্রা কোচ একজন ফক্স নিউজ ডিজিটাল সাংবাদিক যিনি ব্রেকিং নিউজকে কভার করেন, উচ্চ-প্রভাবের ঘটনাগুলিতে মনোনিবেশ করে যা জাতীয় কথোপকথনকে রূপ দেয় এবং সরকারী প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

