শেরিফ লিটল ক্রিক ক্যাসিনো সশস্ত্র ডাকাতির সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করতে সহায়তা চায়

ম্যাসন কাউন্টি শেরিফের অফিস ওয়াশিংটনের কমিলচে লিটল ক্রিক ক্যাসিনোতে একটি সশস্ত্র ডাকাতিতে সন্দেহভাজনকে সন্ধান করতে সম্প্রদায়ের সহায়তা চাইছে।
“সকাল ১১:২৪ টার দিকে 8/9/2025 -এ একজন সন্দেহভাজন ক্যাসিনোর সুপারভাইজার স্টেশনে প্রবেশ করে একটি হ্যান্ডগান প্রদর্শন করে এবং অর্থ দাবি করে। বিবৃতি ফেসবুকে। “টহল এবং কে -9 ইউনিট অঞ্চলটি অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু তাকে সনাক্ত করতে অক্ষম ছিল। তাকে সর্বশেষ হাইওয়ে 101, তারপরে ওভারপাসের দিকে এবং দৃষ্টির বাইরে যেতে দেখা গেছে।”
শেরিফের অফিস বলছে যে সন্দেহভাজন তার 20 এর দশকের প্রথম থেকে 30 এর দশকের গোড়ার দিকে একজন হিস্পানিক ব্যক্তি হতে পারে। তিনি একটি ছোট বিল্ড সহ প্রায় 5’7 “এর কাছাকাছি। সে সময় তিনি একটি ধূসর বা গা dark ় ফ্ল্যানেল শার্ট পরেছিলেন শীর্ষে, গা dark ় ধূসর প্যান্ট, গা dark ়” রোমিও “বুটস, একটি সাদা নাইক লোগো সহ একটি হালকা ধূসর টুপি এবং সানগ্লাস।
বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে: “তার ডান হাতে একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের গ্লাভ ছিল এবং একটি পিস্তল দিয়ে সজ্জিত ছিল।”
লিটল ক্রিক ক্যাসিনো সশস্ত্র সন্দেহভাজনকে অন্য চুরির সাথে আবদ্ধ করা যেতে পারে
সোশ্যাল মিডিয়ায়, ম্যাসন কাউন্টি শেরিফের অফিস ফেসবুক পৃষ্ঠায় একজন মন্তব্যকারী অনুমান করেছিলেন যে লিটল ক্রিক নজরদারি ভিডিওতে দেখা লোকটি একই ব্যক্তি হতে পারে যিনি প্রায় এক সপ্তাহ আগে হোয়াটকম কাউন্টিতে সিলভার রিফ ক্যাসিনো ছিনতাই করেছিলেন। “এক সপ্তাহ আগে সিলভার রিফ ক্যাসিনোতে লোকটির মতো দেখাচ্ছে, তবে একটি শেভ সহ,” পোস্টটি পড়েছিল।
রৌপ্য রিফের ঘটনাটি 3 আগস্ট সকালে ঘটেছিল। এক ব্যক্তি লুম্মি জাতির মালিকানাধীন ক্যাসিনোতে গিয়েছিল, খাঁচায় গিয়ে অর্থের দাবি জানিয়েছিল। দ্য হালকা জাতি পুলিশ বিতরণ সে কোনও নগদ নিয়ে পালিয়ে গেছে বা বন্দুক দেখিয়েছে কিনা তা বলেনি। এই কেস থেকে নজরদারি চিত্রগুলিতে দেখা যায় যে একই রকম বিল্ডযুক্ত একজনকে দেখানো হয়েছে, তবে তার বাহুগুলি খালি ছিল এবং ট্যাটু রয়েছে বলে মনে হয়েছিল।
কিছু লোক আরও অনুমান করেছেন যে লিটল ক্রিক সন্দেহভাজন একই ব্যক্তি হতে পারে যিনি সম্প্রতি সেন্ট্রালিয়ার রিভারসাইড ফায়ার অথরিটি থেকে “জীবনের চোয়াল” চুরি করেছিলেন। জলবাহী উদ্ধারকারী সরঞ্জামগুলি হ’ল জরুরী ক্রুরা যানবাহন বা ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়া লোকদের মুক্ত করতে ব্যবহার করে।
অলিম্পিক জাতীয় উদ্যানের নিকটে অলিম্পিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উপজাতি ক্যাসিনোতে একটি আইজিটি প্লেসপোর্টস স্পোর্টসবুক, একটি 200 কক্ষের হোটেল, একটি আরভি পার্ক, ছয়টি রেস্তোঁরা এবং বার, একটি ইভেন্ট সেন্টার, সাত ইনলেট স্পা এবং সালিশ ক্লিফস গল্ফ ক্লাবের 750 টি স্লট মেশিন এবং 28 টেবিল গেম রয়েছে।
তথ্য সহ যে কাউকে 911 কল করার আহ্বান জানানো হয়।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: ম্যাসন কাউন্টি শেরিফের অফিস