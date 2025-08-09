You are Here
শেরি রেহমান কাশ্মীরি সাহিত্যে ভারতের নিষেধাজ্ঞার নিন্দা করেছেন

শনিবার পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনেটর শেরি রেহমান কাশ্মীরি historical তিহাসিক ও প্রতিরোধ সাহিত্যে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়ে এটিকে “ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ” বলে অভিহিত করেছেন।

এক বিবৃতিতে রেহমান বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি কাশ্মীরিদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতার উপর সরাসরি আক্রমণ ছিল এবং তিনি ভারতের অগণতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তা প্রতিফলিত করে।

তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে দমন ইতিহাসকে তথ্য মুছে ফেলা হয় না এবং নিখরচায় অভিব্যক্তিটি নিঃশব্দ করা “ফ্যাসিবাদী প্রবণতা” উন্মুক্ত করে।

পিপিপি নেতা অভিযোগ করেছেন যে নয়াদিল্লির নীতিগুলি কাশ্মীরি যুবকদের “বৌদ্ধিক দাসত্ব” এ চাপ দিচ্ছে এবং এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাগুলি ভারতের বিশ্ব খ্যাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে সত্যকে দমন করার প্রতিটি প্রচেষ্টা ইতিহাসে ব্যর্থ হয়েছে, এবং “ভারতও ব্যর্থ হবে”, জোর দিয়ে বলেছিল যে বইগুলি বাজেয়াপ্ত করা কাশ্মীরি পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা ছিল, যা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অর্জন করা যায়নি।

পড়ুন: ভারত ‘বিচ্ছিন্নতা’ দাবিতে আইওজেকে 25 টি বই নিষিদ্ধ করেছে

এর আগে, ভারতীয়দের অবৈধভাবে দখল করা জম্মু এবং কাশ্মীর (আইওজেক) বইয়ের দোকানগুলিতে অভিযান চালিয়েছিল, কর্তৃপক্ষ 25 টি বই নিষিদ্ধ করার পরে বুকার পুরষ্কার বিজয়ী অরুন্ধতী রায়কে একটি সহ বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে “উত্তেজনা বিচ্ছিন্নতা” শিরোনাম রয়েছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুবকদের বিভ্রান্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সময় “কাশ্মীর সম্পর্কে” মিথ্যা বিবরণী “প্রচারের অভিযোগকারী লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করার পরে এই অভিযান ঘটে।

পুলিশ একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতিতে বলেছে, “অপারেশনটি বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শকে প্রচার করে বা সন্ত্রাসবাদের গৌরব করার জন্য উপকরণগুলিকে লক্ষ্য করে।” “জনগণের সহযোগিতা শান্তি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে অনুরোধ করা হয়,” এতে বলা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষগুলি ফেব্রুয়ারিতে অনুরূপ নির্দেশের পরে বুকশপ এবং বাড়িগুলি থেকে ইসলামিক সাহিত্যও জব্দ করে।

