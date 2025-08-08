শেল্টন টরন্টোতে মেইডেন মাস্টার্স 1000 শিরোনাম দাবি করেছেন

You are Here
বেন শেল্টন আপনার 2025 ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেন চ্যাম্পিয়ন।

বিদ্যুৎ ও কৃপণে ভরা তিন-সেট ফাইনালের মধ্যে, 22 বছর বয়সী আমেরিকান টরন্টোতে তার প্রথম এটিপি মাস্টার্স 1000 ট্রফি তুলতে ক্যারেন খাচানভকে 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3) ছাড়িয়ে গেছে।

শেল্টনের পরিবেশন চাপের মধ্যে দিয়ে বিতরণ করেছে, ১ 16 টি এসি গুলি চালায়, ১৪ টি সরাসরি পয়েন্ট চূড়ান্ত সেটে পরিবেশন করে এবং ৩৮ টি মোট বিজয়ী। তবে কী আরও দাঁড়িয়েছিল তা হ’ল তিনি কীভাবে টাইট মুহুর্তগুলি পরিচালনা করেছিলেন: দ্বিতীয় সেটটি বন্ধ করতে 0/40 সংরক্ষণ করা এবং তারপরে নির্ভীক প্রথম-স্ট্রাইক টেনিসের সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার টাইব্রেকটিতে উত্তাপটি ঘুরিয়ে দেওয়া।

ইতিমধ্যে খাচানভ পুরো সপ্তাহ জুড়ে চিত্তাকর্ষক ছিল তবে পিছনে থেকে তিন-সেটার পরে কিছুটা শুকিয়ে গেছে। তার সম্ভাবনা ছিল, বিশেষত যখন শেল্টনের অপ্রত্যাশিত ত্রুটি গণনা ছড়িয়ে পড়ে, তবে আমেরিকানদের তীব্রতার সাথে সবচেয়ে বেশি মেলে না যখন এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাচটি ক্লাসিক হিসাবে নেমে যাবে না, তবে এটি বড় মুহুর্তগুলিতে শেল্টনের ক্রমবর্ধমান পরিপক্কতার প্রদর্শন করেছে। এই জয়ের সাথে সাথে, তিনি সিনসিনাটিতে যাওয়ার সময় র‌্যাঙ্কিংয়ে No. নম্বরে ক্যারিয়ারের উচ্চতায় উঠেছিলেন, যেখানে খাচানভের সাথে পুনরায় ম্যাচও কার্ডে রয়েছে।

দিন বারো, কানাডিয়ান ওপেন 2025 চূড়ান্ত ফলাফল

টোনরন্টো দিন 10টোনরন্টো দিন 10
বিজয়ীহারানোস্কোরলাইন
বেন শেলটন (4)কারেন খাচানভ (11)6-7 (5) 6-4 7-6 (3)

পরিসংখ্যান ম্যাচ

কারেন খাচানভবেন শেলটন
বিজয়ী2938
অপ্রত্যাশিত ত্রুটি3045
এসেস316
ডাবল ত্রুটি26
1 ম পরিবেশন64% (65/101)64% (69/108)
1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে72% (47/65)80% (55/69)
দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে70% (26/37)59% (23/39)
বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ67% (4/6)83% (5/6)
প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে20% (14/69)28% (18/65)
২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে41% (16/39)30% (11/37)
ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে17% (1/6)33% (2/6)
রিটার্ন গেমস6% (1/17)12% (2/17)
চাপ পয়েন্ট42% (5/12)58% (7/12)
পরিষেবা পয়েন্ট71% (72/101)72% (78/108)
রিটার্ন পয়েন্ট28% (30/108)29% (29/101)
নেট পয়েন্ট88% (15/17)67% (12/18)
মোট পয়েন্ট49% (102/209)51% (107/209)
ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে10
এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট87
মোট গেমস47% (16/34)53% (18/34)
পরপর সর্বোচ্চ গেমস33

হাইলাইটস

দ্রুত চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার

শেল্টন টরন্টো ফাইনালশেল্টন টরন্টো ফাইনাল

বেন শেল্টন তার প্রথম এটিপি মাস্টার্স 1000 শিরোপা দাবি করেছিলেন, টরন্টোর ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেন ফাইনালে ক্যারেন খাচানভকে 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3) ছাড়িয়ে যান।

২০০৪ সালে অ্যান্ডি রডিক থেকে এখন কনিষ্ঠতম মার্কিন মাস্টার্স 1000 চ্যাম্পিয়ন 22 বছর বয়সী আমেরিকান, ক্যারিয়ারের উচ্চ নং 6 এ পৌঁছেছেন

দ্বিতীয় সেটটি পরিবেশন করতে শেল্টন 0/40 থেকে সমাবেশ করেছিলেন এবং তৃতীয় স্থানে থাকা একটি টাইব্রেককে বাধ্য করেছিলেন যেখানে তিনি 2 ঘন্টা 48 মিনিটের মধ্যে চুক্তিটি সিল করার জন্য তার 14 তম সরাসরি পয়েন্ট জিতেছিলেন।

আমি ভেবেছিলাম উভয় ছেলেরা ভাল খেলেছে, তবে খাচানভ শেষের দিকে কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল। তিনি ফিটনেসের দিক থেকে ট্যুরে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছেলেদের একজন, প্রচুর দীর্ঘ ম্যাচ খেলছেন এবং খুব কমই ক্লান্ত হয়ে দেখছেন, তবে ২৪ ঘণ্টারও বেশি আগে তৃতীয়-সেট টাইয়ের বিরতিতে গিয়ে আবারও একই কাজটি করার জন্য এটি একটি বড় জিজ্ঞাসা হয়েছিল।

দ্বিতীয় সেটের প্রথম দিকে কয়েকটি গেম ছিল যা দীর্ঘ সমাবেশগুলির সাথে অত্যন্ত শারীরিক ছিল, যা সম্ভবত ‘ক্ষতি’ করেছিল, তবে এটি এখনও টাই বিরতিতে নেমে গেছে যেখানে শেল্টনের প্রথম ধর্মঘট টেনিস পার্থক্য প্রমাণ করেছিল।

আমার অনেক কিছু বলার আছে, তবে আমি ক্যারেনের সাথে শুরু করতে চাই। আমি আজ রাতের জন্য দুঃখিত। অবিশ্বাস্য সপ্তাহ। আমি আপনার অনেক ম্যাচ দেখেছি। আপনি এই সপ্তাহে যে স্তরটি খেলেছেন তা সত্যই, সত্যই উচ্চ। আপনি আজ রাতে যেভাবে বলটি মারছিলেন, বিশ্বের অনেক লোকই বলটিকে এমনভাবে আঘাত করতে পারে না। আমি ভাগ্যবান যে জয়ের সাথে এ থেকে বেরিয়ে এসেছি। তবে আমি আপনাকে শীর্ষ দশের জন্য দরজায় কড়া নাড়তে দেখে খুশি। তদ্বিপরীত, আপনি আমার দল সম্পর্কে যা বলেছিলেন। আমি আপনার মত একই বোধ। আপনি ছেলেরা একই। ক্লাস কাজ। দুর্দান্ত বন্ধু। দুর্দান্ত প্রতিযোগী, তবে আপনি জিনিসগুলি সঠিক উপায়ে করেন। আপনি সপ্তাহে এবং সপ্তাহের বাইরে কঠোর পরিশ্রম করেন। আপনি গরমের ধারা বা ম্যাচ হারাচ্ছেন না কেন, আপনি সর্বদা একই ধরণের লোক, মৃদু দৈত্য। প্রতিবার আপনার সাথে আদালত ভাগ করে নেওয়া সম্মানের বিষয়। আমি আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ফাইনাল খেলতে পারি। ফাইনালে শেল্টন।

আমি গত দু’দিনে ছয় ঘন্টা টেনিস খেলেছি। আমি সৎ হতে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সবার আগে আমি বেন এবং আপনার দলকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমার মনে আছে আপনি যখন ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছিলেন তখন 3 বা 4 বছর আগে সিনসিনাটিতে আপনার বাবার সাথে আমার কথোপকথন হয়েছিল। আপনি এই সময়ে কলেজ খেলছিলেন .. আমি তাকে বলেছিলাম ‘শোনো, আপনি ক্যাস্পার রুড বহন করছেন। আপনার চেষ্টা করা উচিত। ‘ সৎ হতে আমার কথা শোনা উচিত। এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত সাফল্য। আপনি শীর্ষ দশে ভেঙে পড়েছেন। আপনি আপনার প্রথম মাস্টার 1000 জিতেছেন। আমি আপনাকে সেরা কামনা করছি। আপনি সফরে সেরা ছেলেদের একজন। আপনার একটি দুর্দান্ত পরিবার, ভদ্র, শিক্ষিত .. আপনার বাবা, মা, আপনার পুরো পরিবার .. অভিনন্দন। খাচানভ তার রানার্স আপ বক্তৃতায়।

আপনি ছেলেরা নতুন 12 দিনের কানাডিয়ান ওপেন সম্পর্কে কী ভাবেন? সাফল্য বা ক্যালেন্ডারে স্যাঁতসেঁতে স্কুইব?

