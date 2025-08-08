শেষ এয়ারবেন্ডার তার 100% আরটি স্কোরের প্রাপ্য

অনেকগুলি 10-10 ফ্যান্টাসি শো নেই, এবং নিখুঁত পচা টমেটো স্কোরগুলি আসা সহজ নয় – তাই অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার প্ল্যাটফর্মে 100% গর্ব করা একটি চিত্তাকর্ষক কীর্তি। নিকেলোডিওন শোটি ব্যাপকভাবে ক্লাসিক হিসাবে বিবেচিত হয় তবে এটি সর্বদা মাস্টারপিস হওয়ার সমান হয় না। এমনকি প্রিয় সিরিজ মত ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি এবং অতিপ্রাকৃত উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আছে।
এ জাতীয় ত্রুটিগুলি যখন আসে তখন এটি আরও কঠিন শেষ এয়ারবেন্ডারএমনকি অ্যানিমেটেড শোয়ের আত্মপ্রকাশের 20 বছর পরেও। সিরিজটি অত্যন্ত প্রশংসিত, এর দীর্ঘায়ু এবং মানের একটি প্রমাণ। প্রথম থেকেই নিকেলোডিওন শো সম্পর্কে অনেক কিছু ভালবাসা রয়েছে এবং এর শক্তিগুলি এর চূড়ান্ত পর্বগুলিতে অব্যাহত রয়েছে।
সন্দেহ নেই যে আটলা এর মাস্টারপিস স্ট্যাটাসের প্রাপ্য, এর পচা টমেটো স্কোর এবং চিত্তাকর্ষক খ্যাতি পুরোপুরি উপার্জন করে। এটি সেখানে সেরা ফ্যান্টাসি শোগুলির মধ্যে একটি, কোনও বড় সমস্যা এবং এটিকে উন্নত করে এমন গুণাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে।
অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডারের 100% পচা টমেটো স্কোর বিরল
এমনকি সর্বাধিক আইকনিক শোগুলি কখনও কখনও এটির চেয়ে কম পড়ে যায়
যদিও তাজা রোটেন টমেটো স্কোর সহ অনেকগুলি শো রয়েছে, প্ল্যাটফর্মে একটি 100% কম সাধারণ। বেশিরভাগ শো যা একটি নিখুঁত আরটি স্কোর অর্জন করে তাদের মাস্টারপিস স্ট্যাটাসের প্রাপ্য, কারণ তারা অভিযোগ করার জন্য খুব কমই ছেড়ে যায়। এমনকি সর্বকালের বেশ কয়েকটি আইকনিক টিভি শো – যেমন গেম অফ থ্রোনস এবং সোপ্রানোস – এর কিছুটা কম পড়ুন।
এটি কারণ কারণ বিতর্কিত সমাপ্তি এবং পুরানো ট্রপগুলির মতো জিনিসগুলি সিরিজের স্কোরকে আঘাত করতে পারে, যেমনটি বেমানান গল্প বলার মতো হতে পারে। সমালোচকদের পুরোপুরি জিততে এটি একটি শক্ত, দক্ষতার সাথে তৈরি করা আখ্যান লাগে। এবং যদিও পচা টমেটো কখনও কখনও এটি ভুল পেতে পারে তবে এই সিরিজের ক্ষেত্রে এটি নয়। সমালোচকরা ঠিক আছে অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার: এটি সত্যই ফ্যান্টাসি ঘরানার একটি নিখুঁত সংযোজন।
কেন অ্যাটলা একটি নিখুঁত ফ্যান্টাসি শো যা এর মাস্টারপিস স্ট্যাটাসের প্রাপ্য
নিকেলোডিওন শো সম্পর্কে অনেক কিছু আছে
অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার নিকেলোডিয়নের অ্যানিমেটেড সিরিজের কোনও খারাপ পর্ব নেই (হ্যাঁ, আমি এমনকি “দ্য গ্রেট ডিভাইড”, এটি ফিলার হওয়া সত্ত্বেও আমি এমনকি “দ্য গ্রেট ডিভাইড” রক্ষা করব) সত্যই সত্যই এর নিখুঁত রেটিংয়ের প্রাপ্য। শোয়ের তিনটি asons তু দ্রুতগতির, আন্তরিক বিবরণগুলি প্রচুর রসিকতা এবং মারাত্মক থিম সহ সরবরাহ করে। এটি এমন ধরণের শো যা আপনি বারবার পুনরায় ঘুরে দেখতে পারেন তবে কখনও ক্লান্ত হয়ে উঠবেন না।
এর একটি অংশ হ’ল কালজয়ী কারণ শেষ এয়ারবেন্ডার হয়। এটি আরও হালকা এবং আশাবাদী সুরের সাথে ভারী বিষয়গুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে, আপনি যখন এটি পুনর্বিবেচনা করছেন তখন তা প্রাসঙ্গিক বোধ করে। একই সময়ে, এটি একটি দুর্দান্ত স্বাচ্ছন্দ্য ঘড়ি হতে পরিচালিত করে। গুডকে কাটিয়ে উঠতে দেখে ভাল এবং চরিত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে একে অপরের জন্য প্রদর্শিত হয় তা দেখতে দুর্দান্ত। অনেক রসিকতা তার স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রকৃতিতেও যুক্ত করে।
শেষ এয়ারবেন্ডারএর চরিত্রগুলি সেখানে সেরা কিছু লিখিত রয়েছে, বিশেষত একটি ছোট দর্শকদের লক্ষ্য করে একটি সিরিজে। প্রকৃতপক্ষে, প্রিন্স জুকোর চরিত্রের চাপটি টেলিভিশনের অন্যতম সেরা খালাস গল্প হিসাবে ইতিহাসে নেমে যাবে। এমনকি শোয়ের নায়করাও জটিল, তাদের প্রত্যেকে তাদের আর্কগুলিতে স্তর নিয়ে আসে।
অতিরিক্তভাবে, অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডারএর বিশ্ব-বিল্ডিং এবং ম্যাজিক সিস্টেমটি নিমজ্জনিত এবং স্মরণীয়, দর্শকদের শোতে ফিরে আসতে চান তা নিশ্চিত করে। এই জাতীয় উপাদানগুলি স্ট্যান্ডআউট অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলিতেও নিজেকে ধার দেয় এবং তারা দুই দশক পরে আশ্চর্যজনকভাবে ভালভাবে ধরে রাখে।
এমনকি অনেক শক্তি সহ, একটি সিরিজ পরিপূর্ণতার অভাব হতে পারে – তবে এর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা নেই আটলা। এর তিন-বইয়ের কাঠামো খুব বেশি ঘন ঘন বা ভারসাম্যহীন বোধ করে না। এটি একটি নিখুঁত সমাপ্তি সহ একটি বিরল ফ্যান্টাসি শো। এর বড় ত্রুটিগুলির অভাব তার মাস্টারপিস স্থিতি সিমেন্ট করে। এবং এটি সহায়তা করে যে সিরিজটি তুলনামূলকভাবে ভাল বয়স্ক হয়েছে।
নিকেলোডিয়ন সিরিজটি এখনও এত বছর পরেও ধরে রাখে
শেষ এয়ারবেন্ডার 2025 সালে 20 বছর বয়সী
অন্ধকারে, সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় শেষ এয়ারবেন্ডার সময়ের সাথে সাথে এটি কতটা ভালভাবে ধরে রাখে। শোটি 2025 সালে তার 20 তম বার্ষিকী উদযাপন করছে, তবুও এটি মিডিয়াগুলির একটি সুপরিচিত এবং সুপরিচিত অংশ হিসাবে রয়ে গেছে। অংশ হিসাবে, এটি 2020 সালে নেটফ্লিক্সে পৌঁছানোর সময় এটি পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত However তবে, এর স্থায়ী উত্তরাধিকারটি এর বাইরে চলে যায়।
অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার কঠিন তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সম্বোধন করতে ভয় পাচ্ছেন না-তারা সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি বা ট্রমা এবং শোকের মতো আরও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির মতো বড় আকারের কিনা। নিকেলোডিয়ন সিরিজ এই বিষয়গুলি যত্ন সহকারে পরিচালনা করে, এটি নিশ্চিত করে যে এটি এখনও দর্শকদের সাথে অনুরণিত হয়, তারা যখন তা দেখেন না কেন।
আশার জায়গা থেকে আগত সিরিজটি তার চলমান সাফল্যেও অবদান রাখে, কারণ এটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আনন্দ থেকে যায়। আরামের ফ্যাক্টরটি বিশাল অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার, এবং এটি উপেক্ষা করা উচিত নয়। দর্শকরা নিয়মিত সান্ত্বনা শো পুনর্বিবেচনার একটি কারণ রয়েছে। আটলা দর্শকদের উত্সাহিত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এর রসবোধটি আশ্চর্যজনকভাবে ভাল বয়ে চলেছে।
এটি লক্ষণীয় যে অ্যানিমেশনটি মোটামুটিভাবে ভালভাবে ধারণ করে, যা এটি নিশ্চিত করে অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডারএর ভিজ্যুয়ালগুলি আড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। এটি দেখতে অসুবিধা সৃষ্টি করবে, তবে এটি, ধন্যবাদ, কেস নয়। 2000 এর দশকে ফিরে আসার মতো সিরিজটি এখনও পড়তে সহজ, এবং এটি কেবল এর খ্যাতি বাড়িয়ে তোলে।
অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার
- প্রকাশের তারিখ
-
2005 – 2008
- নেটওয়ার্ক
-
নিকেলোডিওন
- শোরনার
-
মাইকেল দান্তে ডিমার্টিনো
- পরিচালক
-
লরেন লিওই, অ্যান্টনি লিওই
- লেখক
-
টিম হেড্রিক, এলিজাবেথ ওয়েলচ এহাসজ, জোশুয়া হ্যামিল্টন, জেমস ইগান, জোয়ান এস্তোস্তা, নিক মালিস, মে চ্যান, কেটি মাতিলা