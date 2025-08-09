You are Here
শেষ বলটিতে ষষ্ঠ: আয়ারল্যান্ড একটি রোমাঞ্চকর ম্যাচে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে
আয়ারল্যান্ড একটি রোমাঞ্চকর ম্যাচে পাকিস্তানকে 4 উইকেটে পরাজিত করে এবং তাদের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ 0-2 করে।

ক্লিন্টফ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে খেলতে দ্বিতীয় টি -টোয়েন্টিতে, হোস্ট দল জেন ম্যাগওয়্যারের ছয়জনকে শেষ বলটি জিতেছে।

এই জয়ের সাথে, আয়ারল্যান্ড সিরিজে অপরাজিত নেতৃত্ব নিয়েছিল, যখন তাদের টি -টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে তাদের অবিচ্ছিন্ন জয় 9 টি ম্যাচে পৌঁছেছে।

এর আগে আয়ারল্যান্ড প্রথম ম্যাচটি ১১ রান করে জিতেছিল। শেষ ম্যাচটি রবিবার একই জায়গায় খেলা হবে।

ম্যাচে, পাকিস্তান টস জিতেছে এবং প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয়টি উইকেট হেরে ১8৮ রান করেছে। এমবা আলি ৩৩, নাটালিয়া পারভেজ ৩১ এবং শাওয়াল জুলফিকার ২ 27 রান করেছেন। লারা ম্যাকব্রিড এবং কারা মেরি দুটি উইকেট নিয়েছিলেন।

লক্ষ্য অর্জনে, আয়ারল্যান্ড ভাল শুরু করেনি এবং এমিলি হান্টারকে মাত্র 6 রানের জন্য চালিত করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন গ্যাবি লুইস এবং লিয়া পলও শীঘ্রই মণ্ডপে ফিরে এসেছিলেন, তবে, ওলা প্রাইড অতিথি একটি উজ্জ্বল 51 -রুন ইনিংস খেলতে দলকে সমর্থন করেছিলেন।

পরে, লারা ডেলেনির ৪২ এবং রেবেকা স্টোকিলের ৩৪ রান দলকে জয়ের আরও কাছে নিয়ে আসে, শেষ বলের আয়ারল্যান্ডের ম্যাচটি জয়ের জন্য ৩ রান দরকার ছিল, যার উপরে জেন ম্যাগওয়ার আয়ারল্যান্ডের কাছে একটি স্মরণীয় জয় ছেড়ে দিয়েছিল।



