শেহবাজ, পেজেশিয়ান স্ট্রেস শান্তিপূর্ণ ইরান-ইস্রায়েল ডি-এস্কেলেশন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ মিশরের কায়রোতে একাদশ ডি -8 শীর্ষ সম্মেলনের পাশে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ানের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ মঙ্গলবার ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ানের সাথে মধ্য প্রাচ্যের উদ্ঘাটিত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য টেলিফোনিক কথোপকথন করেছিলেন, উভয় নেতা সংলাপ এবং কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর নজর রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) দ্বারা জারি করা এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ আঞ্চলিক পরিস্থিতি অবনতিশীল আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তানের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কূটনীতির মাধ্যমে শান্ত ফিরিয়ে আনার জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

কথোপকথনের সময়, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল (ইউএনএসসি) এবং ইসলামিক সহযোগিতা (ওআইসি) সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ইরানের পক্ষে পাকিস্তানের অবিচল সমর্থন পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

পিএমও জানিয়েছে, তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে সমর্থন করার গুরুত্ব এবং জাতিসংঘের সনদে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলিও গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জবাবে, রাষ্ট্রপতি পেজেশকিয়ান ইশারাটির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেহবাজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং চলমান সঙ্কটের সময় ইরানের সমর্থনে পাকিস্তানের ধারাবাহিক ও নীতিগত অবস্থানের প্রশংসা করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ইরানের রাষ্ট্রপতিও শান্তিপূর্ণ রেজোলিউশন প্রচার এবং আরও ক্রমবর্ধমান এড়াতে ইসলামাবাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা স্বীকার করেছেন।”

উভয় নেতা বর্তমান ভূ -রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম বিশ্বে unity ক্যের গুরুত্বের বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। তারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সমন্বয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

এদিকে, উপ -প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এই আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে এই উন্নয়ন এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথ সুগম করবে।

আজ এক্স -এর এক বিবৃতিতে উপ -প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি দেখে প্রচুর আনন্দিত হয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন যে পাকিস্তান আজ ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্বাগত জানিয়েছে।

“আমি আমি প্রচুর আনন্দিত এবং পাকিস্তান আজ ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। আমরা যারা এই বিকাশের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের প্রশংসা করি এবং আশা করি এই ইতিবাচক পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় অবদান রাখবে â €

তিনি লিখেছেন, “পাকিস্তান দৃ ly ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা সহ জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা অনুসারে সমস্ত বিরোধ অবশ্যই সমাধান করা উচিত,” তিনি লিখেছেন।

ইরান-ইস্রায়েল যুদ্ধবিরতি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে ইস্রায়েল এবং ইরান একটি “সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি” এর সাথে সম্মত হয়েছে, তবে তিল আভিভ অভিযোগ করেছেন যে তেহরান এই যুদ্ধবাজ লঙ্ঘন করে ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ চালিয়েছিল বলে তার মর্যাদা অস্পষ্ট ছিল।

তবে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জন্য ইস্রায়েল ও ইরানকে মারধর করার পরে ট্রুসকে কার্যকর বলে অভিহিত করেছিলেন।

ইস্রায়েল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আহ্বানের পরে এটি ইরানের উপর আরও ধর্মঘট থেকে বিরত রয়েছে। Meanwhile, Iran’s top security body says ‘powerful military response forced Israeli regime to halt its aggression unilaterally’.

ট্রাম্পের এই ঘোষণাটি কাতারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে সোমবার সীমিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পরে, তার পারমাণবিক সাইটগুলিতে আমেরিকান বোমা হামলার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার পরে।

রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং সৌদি আরব মধ্যযুগীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে 12 দিনের যুদ্ধের পরে যুদ্ধের ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

ইস্রায়েলে, যুদ্ধে কমপক্ষে 24 জন নিহত এবং এক হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। ওয়াশিংটন ভিত্তিক গ্রুপ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টদের মতে ইরানের উপর ইস্রায়েলি ধর্মঘট কমপক্ষে ৯74৪ জনকে হত্যা করেছে এবং ৩,৪৫৮ জন আহত করেছে।