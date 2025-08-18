শোকাহত মা বাড়ির বাইরে প্রতিবাদ করায় শিক্ষামন্ত্রী ব্লাস্টিং সংগীতকে রক্ষা করেছেন

সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ইয়াভ কিশ্চ রবিবার ইস্রায়েলি লোক সংগীতকে বিস্ফোরণ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন যেখানে সিগাল মনজুরি – October অক্টোবর গণহত্যায় তাঁর দুই কন্যাকে হারিয়েছিলেন – গাজায় অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঘটনাটি, যা প্রথম উপলক্ষ নয় যেখানে কিশ তার বাড়িতে একটি বিক্ষোভ ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে সংগীত বাজিয়েছিল, তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আঁকেন। এলি আলবাগ, যার কন্যা লিরি 477 দিন বন্দী অবস্থায় জানুয়ারীর জিম্মি-ট্রুস চুক্তিতে মুক্তি পেয়েছিল, কিশ্চকে “মানব জাতির স্কাম” বলে অভিহিত করে।
সোমবার তিনি জানতেন না যে মনজুরি সেই সময়ে কথা বলছিলেন, এবং এক্সকে একটি পোস্টে কিশ্চ লিখেছিলেন: “এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভকারীরা আমার বাড়ির দ্বারপ্রান্তে এসেছেন, যেন জিম্মি পরিবারের নামে এবং আমার স্ত্রী এবং আমার বাচ্চাদের ভয়াবহ স্লোগান দিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন।”
“এটি একই বিক্ষোভকারী, সময়ের পরে সময় এবং তাদের পুরো লক্ষ্য সরকারকে পতন করা। জিম্মিদের মুক্ত না করা, জিম্মিদের পরিবারের জন্য উদ্বেগ নয়,” তিনি অভিযোগ করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে, “আমি এই রুটিন আক্রমণগুলি দ্বারা বিরত থাকব না,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে মিডিয়া তাদের “কখনও covered েকে রাখেনি এবং তাদের কভার করবে না”।
তাঁর বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: “এই বিক্ষোভগুলি একটি জিম্মি প্রকাশের তড়িঘড়ি করে না – বিপরীতে, আমি দুঃখিত বলে আমি দুঃখিত।”
বিবৃতিটির পাশাপাশি কিশের একটি ভিডিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা প্রতিবাদকারীদের তার স্ত্রীকে হয়রানি করার জন্য দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল, “মানব জাতির স্কাম,” “বিশ্বাসঘাতক” এবং “অসাধু ইহুদি” সহ স্লুর সহ।
ভিডিওটি অবশ্য জুনে ফ্যাকের্পোর্টার ওয়াচডগ গ্রুপ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যার মূল অডিও ছিল – যেখানে বিক্ষোভকারীরা প্রকৃতপক্ষে বিক্ষোভকারীদের উপরে সংগীত বাজানোর জন্য তার স্বামীকে লজ্জা সহ তার স্ত্রীকে হেকলিং করছেন – অডিওর সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যেখানে টানটরা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও অশ্লীল এবং ব্যক্তিগত।
রবিবার হড হাশরনে কিশের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিল, একদিনের ধর্মঘটের অংশ হিসাবে এবং দেশব্যাপী বিক্ষোভের ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে সরকারকে সমস্ত জিম্মি, জীবিত ও মৃতদের প্রত্যাবর্তন সুরক্ষিত করার জন্য হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে গাজার যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
মন্ত্রীর বাড়ির সামনে বক্তব্য রাখেন মনজুরি, যার দুই কন্যা, 25 বছর বয়সী নরেল এবং 22 বছর বয়সী রোয়া হামাস সন্ত্রাসীরা 2023 সালের October ই অক্টোবর নোভা ফেস্টিভ্যালে হত্যা করেছিলেন।
যাইহোক, তিনি যখন কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, উচ্চস্বরে সংগীত তার কথাগুলি ডুবিয়ে দেয়।
মন্ত্রী কিশ তার বাড়ির বাইরে একটি বিক্ষোভে শোকাহত মা সিগাল মাজুরী নামাকে সংগীত বাজিয়েছিলেন • তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন: “সিগেলকে কৌতুকপূর্ণ এবং দূষিত ব্যবহার করুন, আমার কোনও ধারণা ছিল না যে সে বাইরে কথা বলছে, এবং আমি গতকাল তার সাথে এই অনুষ্ঠানের পরে কথা বলেছি।#সেফ_ওয়ানির | @সেফিয়োভা @আইয়ারসিন pic.twitter.com/gn6iulpbet
– গ্যালজ (@গ্লিজ্রাডিও) আগস্ট 18, 2025
“আপনি যদি তাদের হৃদয় থেকে চিৎকার করে লোকদের (কথা বলতে) আসতে (কথা বলতে) আগ্রহী না হন তবে কমপক্ষে উইন্ডোগুলি বন্ধ করুন। কেন উচ্চস্বরে সংগীত খেলুন? এটি অবমাননাকর?
“অনুভূতিটি হ’ল আমরা কাউকে আগ্রহী করি না, আমরা বধির কানের সাথে কথা বলছি। তিনি ইস্রায়েলের শিক্ষামন্ত্রী, এবং এরূপ হিসাবে তিনি উদাহরণ হিসাবে কাজ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আমাদের বাচ্চাদের যখন সে এই জাতীয় আচরণ করে তখন কীভাবে আমরা শিক্ষিত করতে পারি?” তিনি বললেন।
মনজুরি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি কিশের মতো হড হাশারনের বাসিন্দা এবং মন্ত্রী “কখনও তার সমবেদনা প্রকাশ করতে সমস্যা নেননি।”
কিশচ বলেছিলেন
আর্মি রেডিও মন্ত্রীর বরাত দিয়ে বলেছে: “তারা সিগালকে একটি ছদ্মবেশী এবং দূষিত উপায়ে ব্যবহার করেছিল। আমার কোনও ধারণা ছিল না যে সে বাইরে কথা বলছে, এবং আমি গতকাল তার সাথে এই ঘটনার পরে কথা বলেছিলাম। আমি সংগীত রেখেছি কারণ আমি আমার স্ত্রী এবং বাচ্চাদের বিরুদ্ধে স্লার শুনতে রাজি নই।”
প্রাক্তন হোস্টেজের পিতা: কিশ, আপনি ‘মানব জাতির স্কাম’
এই ঘটনাটি এলি আলবাগের কাছ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, যার কন্যা লিরি শেষ জিম্মি-যুদ্ধের চুক্তির সময় জানুয়ারিতে প্রকাশের 477 দিন আগে বন্দী ছিল।
“আপনি বোকা। কখনও কখনও আপনার সামনে কে আছেন, কে আসছেন এবং তাদের ব্যথা কী তা বুঝতে হবে You’re আপনি শিক্ষামন্ত্রী – মানব জাতির লজ্জার মন্ত্রী, মানব জাতির বঞ্চিত। মানব জাতির স্কাম। আপনার নিজের লজ্জা পাওয়া উচিত His
জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম সোমবার অনুমান করেছে যে প্রায় 1 মিলিয়ন লোক – প্রায় দশ জন নাগরিক – সারা দিন সারা দেশে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল, কারণ এই মাসের শুরুর দিকে গাজা সিটি জয় করার পরে এই মাসের শুরুর দিকে মন্ত্রিসভা ভোট দেওয়ার পরে এই মাসের শুরুর দিকে ভোট দেওয়ার পরে এই মাসের শুরুর দিকে ভোট দেওয়ার পরে এই মাসের শুরুর দিকে এই মাসের শুরুর দিকে ভোট দেওয়ার পরে এই মাসের শুরুর দিকে ভোট দেওয়া হয়েছিল।
বিক্ষোভের দিনটি একটি বড় ধর্মঘটের পাশাপাশি এসেছিল, যা শত শত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে যোগ দিয়েছিল, যদিও ইস্রায়েলের কেন্দ্রীয় শ্রম ইউনিয়ন, হিস্টাড্রুট অংশ নেয়নি।
হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীরা October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েল থেকে অপহরণকারী ২৫১ জনের মধ্যে ২০-২২ জন এখনও বন্দী অবস্থায় বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হয়, এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি এখনও আরও ২ 27 জনের মৃতদেহ ধরে রেখেছে যারা মৃত নিশ্চিত হয়েছে। হামাস ২০১৪ সালে গাজায় নিহত এক ইস্রায়েলি সৈনিকের মরদেহও ধরে রেখেছে।