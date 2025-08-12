টেলর সুইফট তার দ্বাদশ অ্যালবামের ঘোষণার সাথে তার পোস্ট-ইরাস ট্যুর বিরতি থেকে ফিরে এসেছেন, একটি শোগার্লের জীবন।
সরকারী প্রকাশের তারিখটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে সুইফটের ওয়েবসাইট অনুসারে প্রাক-অর্ডার ভিনাইলস বা ক্যাসেট টেপগুলি 13 অক্টোবরের আগে প্রেরণ করবে।
ভিনাইল একটি চকচকে কমলা রঙ যা এর উপরে একটি সবুজ হাতা সহ। পুদিনা সবুজ কভারটিতে ডিস্কের উপরে একটি লক চিহ্নের কাটআউট রয়েছে। এই মুহুর্তে আরও অনেক বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে অ্যালবামের শিল্পকর্মটি পরবর্তী তারিখে প্রকাশিত হবে
গানের অভিনেত্রী তার ওয়েবসাইটে একটি চকচকে কমলা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল 12:12 ইটি বা 9:12 পিটি। 9 টা ইটি এবং 7 টা পিটি পিটি, ট্র্যাভিস এবং জেসন কেলস এর নতুন উচ্চতা পডকাস্ট ঘোষণা করেছে যে সুইফট, প্রকৃতপক্ষে, বুধবারের নতুন পর্বে বিশেষ অতিথি হবেন, যা সন্ধ্যা 7 টায় নেমে আসে। ভক্তরা অনুমান করছিলেন, কেউ কেউ এমনকি পর্বের প্রোমো শটটিতে রহস্য অতিথি সিলুয়েট কাটআউটে সুইফটের একটি ছবি ফটোশপ করার জন্য এতদূর যাচ্ছেন।
সুইফট নিশ্চিত করেছে যে এটি তার একেবারে নতুন অ্যালবাম, একটি শোগার্লের জীবনএর জন্য প্রোমো ভিডিওতে নতুন উচ্চতা পর্বটি বুধবার পৌঁছেছে, ভিনাইলের একটি অস্পষ্ট প্রচ্ছদটি ধরে।
“আপনার উপর এত সুন্দর রঙ,” সুইফ্ট তার বিউকে পডকাস্টের জন্য আলাদা পূর্বরূপ ক্লিপটিতে বলেছিল যখন তারা একে অপরের পাশে বসে থাকে, তাকে নীল সোয়েটশার্ট পরা।
“হ্যাঁ, আমি জানি। এটি আপনার চোখের রঙ, সুইটি,” কেলস সুইফটকে জবাবে বলেছিলেন। “এ কারণেই আমরা এত ভাল মেলে।”
তারপরে সুইফট উত্তেজিতভাবে বলে “আমরা এএফ*কিং পডকাস্ট করতে চলেছি!”