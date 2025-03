শোনেন জাম্প দুর্দান্ত, তবে এর প্রতিদ্বন্দ্বীর কিছু দুর্দান্ত মঙ্গা রয়েছে যা আপনি মিস করছেন

যখন হান্টার এক্স হান্টার এবং চেইনসো ম্যানthere are other magazines with a better and more prestigious catalog that bless fans with some of the best recommendations ever. কোডানসার মাসিক বিকেলে, বিশেষত, শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত কিছুই প্রকাশের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে, একটি মঙ্গা সংগ্রহ এত অবিশ্বাস্যরূপে ভাল যে শ্রোতারা অন্য কোথাও দেখতে পাবে না।

মাসিক বিকেলে কোডানসার অন্যতম সাইনেন অ্যানথোলজিস, এটি 1986 সালের 25 জানুয়ারী প্রথম সংখ্যা চালু করে এবং মূলত সাপ্তাহিক সকালে একটি বোন ম্যাগাজিন হিসাবে তৈরি হয়েছিল। মাসিক বিকেলে প্রকাশিত রচনাগুলি যা সাপ্তাহিক সকালের জন্য নির্বাচিত হয়নি, তবুও আকর্ষণীয়ভাবে যথেষ্ট, ম্যাগাজিনটি অনেক প্রিয় এবং যুক্তিযুক্ত আরও ভাল টুকরো তৈরি করবে। এর অনেক মঙ্গা জাপান এবং বিশ্বজুড়ে উভয়ই মনোনীত এবং বিভিন্ন পুরষ্কার জিতেছে, প্রমাণ করে যে এর শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে। While there are many amazing manga to choose from, here are

5





একটি এনিমে অভিযোজন সহ সাধারণত সর্বকালের সেরা সামুরাই এনিমে স্থান দেওয়া হয়, অমর ব্লেড সেখানকার অন্যতম সেরা রক্ষিত গোপনীয়তা, এবং এটি এমন লজ্জাজনক যে এটির প্রাপ্য মনোযোগ নেই। যদি সিরিজটি আরও স্বীকৃতি পায় তবে এটি সহজেই পাশাপাশি দুর্দান্ত সাইনেন মঙ্গা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ভবঘুরে, এবং ভিনল্যান্ড সাগা।

এই সিরিজটি মঞ্জির অনুসরণ করেছে, একজন অমর সামুরাই, যিনি ১০০ জনকে হত্যা করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, তিনি 1000 দুষ্ট লোককে হত্যা করার শপথ করেছিলেন, এবং এখানেই যুবক এবং দু: খিত রিন এসেছিল। তার বাবা-মা তার সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার সামনে লঙ্ঘন করেছিলেন, র‌্যাডিকাল নিউ সামুরাই হাউস, ইটো-রিউ, তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ। মনজিকে তার দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া, দু’জন জাপান আনটসু এবং তার সহিংস তরোয়ালদের নামিয়ে আনার জন্য যেখানে সেখানে সবচেয়ে নির্মম মঙ্গা হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিদেশী উপাদানের জন্য সেরা মার্কিন সংস্করণের জন্য 2000 আইজনার অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। এই পুরষ্কারগুলি কমিক বইয়ের জগতে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ।

একসাথে চূড়ান্তভাবে ইথেরিয়াল শিল্পকর্মের সাথে যা পেন্সিল চিত্রের বিরল অনুশীলন এবং সতর্ক কোরিওগ্রাফির সাথে মিশ্রিত প্যানেলিংয়ের আশ্চর্যজনক ব্যবহারকে ব্যবহার করে যা তার লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি পরবর্তী স্তরে নিয়ে আসে, অমর ব্লেড খুব পরিপক্ক এবং গভীর উপায়ে জটিল থিমগুলি ট্যাকল করে।

প্রতিশোধের বিষয়গুলি, সামুরাইয়ের মধ্যে সম্মান, সহিংসতার চক্র এবং মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করে সিরিজটিতে প্রচুর গভীরতা এবং উপদ্রব রয়েছে যা বিষয়টির সাথে ন্যায়বিচার করে। With incredible dialogue, well-written characters, and an extensive depiction of the ways of the samurai and feudal Japan, এটি একটি লুকানো রত্ন যা কারও জন্য অন্যতম সেরা মঙ্গা অভিজ্ঞতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

4

নোনতা





এই মন্ত্রমুগ্ধকারী অতিপ্রাকৃত মঙ্গা মাসিক বিকেলে প্রকাশ শুরু করেনি তবে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ২০০৮ সালে এর উপসংহার পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। নোনতা গিনকোকে ঘিরে ঘোরে, একজন বিচরণকারী “মুশি মাস্টার” যিনি মুশির মায়াবী রাজ্যে প্রবেশ করেন – অন্যান্য জগতের, অতিপ্রাকৃত প্রাণী যা মানুষের পাশাপাশি বিদ্যমান তবে প্রায়শই খালি চোখে উপেক্ষা করা হয়। জিঙ্কো যেমন গ্রামাঞ্চলের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, তিনি মুশির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের সহায়তা করে, প্রকৃতি, মানুষের অস্তিত্ব এবং খেলায় অদৃশ্য বাহিনীর মধ্যে ভঙ্গুর ভারসাম্য প্রকাশ করে।

যদিও এনিমে অভিযোজনটি যতটা নিখুঁত ছিল ততই ভক্তরা উরুশিবারার পরাবাস্তব আর্টসাইলটি মিস করার জন্য নিজেরাই একটি বিরক্তি করছেন যা প্রতিটি পৃষ্ঠায় ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি সমস্ত জীবন কীভাবে সংযুক্ত। এই থিমগুলি একটি স্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা তৈরি করতে traditional তিহ্যবাহী জাপানি লোককাহিনীগুলির সাথে একত্রিত হয় যা পাঠকদের প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় না।

নোনতা এটি একটি সত্যই অবিস্মরণীয় সিরিজ যা পাঠকদের প্রতিটি নতুন গল্পের সাথে জড়িত রাখবে। যদিও প্রতিটি কাহিনীটি আলাদা মনে হতে পারে, তারা সকলেই একটি সমৃদ্ধ উপায়ে একসাথে সুন্দরভাবে কাজ করে যার ফলস্বরূপ সেখানকার সেরা ম্যাঙ্গাসগুলির মধ্যে একটি।

3

লম্পটস অফ লাস্ট্রাস (হাউসকি ন কুনি)





হারুকো ইচিকাওয়া লিখেছেন এবং চিত্রিত করেছেন



একটি সুদূর ভবিষ্যতে সেট করুন যেখানে পৃথিবী উল্কা দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মানবতা মুছে ফেলা হয়েছে, এটি লম্পটস উত্থিত হিসাবে পরিচিত অমর জীবনের একটি নতুন রূপ, রত্নপাথরের পরে প্রতিলিপিযুক্ত সূক্ষ্ম প্রাণী। Phos is one of the weakest Lustrous and has been assigned the task of creating a history encyclopedia. In this desolate world, the Lustrous face constant attacks from the Lunarians, who seek their gemstones, হাউসকি নুনি তারা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করার সাথে সাথে ফোস এবং অন্যান্য লম্পট গল্পের গল্পটি বলে।

‘এনিমে অভিযোজন স্টুডিও কমলা থেকে আসে, একই স্টুডিওর জন্য দায়ী এবং ট্রিগুন: স্ট্যাম্পেড।

The series has some of the most unique and vibrant art styles, with Ichikawa using the heavy contrast between black and white very well. যদিও মাঝে মাঝে কী চলছে তা বলা শক্ত হতে পারে, তবে এই সিরিজটি একটি সুযোগ দেয় এমন পাঠকরাও প্যানেলগুলির সবচেয়ে সাধারণ জায়গায়ও উপস্থাপিত থিমগুলির সাথে কিছু দুর্দান্ত উপস্থাপনা দিয়ে ব্যাপকভাবে পুরস্কৃত হয়। The philosophical exploration of identity and purpose in life is as profound as it can get, and one would be hard-pressed to finish হাউসকি নুনি

পোস্ট-অ্যাপোক্যালাইপসগুলি মঙ্গার জন্য একটি সাধারণ সেটিং, যেমন গ্রেটদের মতো দেখা যায় দোষ!, এবং উত্তর নক্ষত্রের মুষ্টি। Given how common the genre is, এটা আরও ব্যতিক্রমী যে । There’s no other manga quite like লম্পটএবং এটি একাই এটি একটি শক্ত সুপারিশের চেয়ে বেশি করে তোলে।

2

ভিনল্যান্ড সাগা





মাকোটো ইউকিমুরা লিখেছেন এবং চিত্রিত করেছেন



ভিনল্যান্ড সাগাhas gotten the praise it deserves due to the hit anime. এটি সত্যিকারের ঘটনার একটি কাল্পনিক পুনর্বিবেচনা, তরুণ থরফিন কার্লসেফনিকে অনুসরণ করে, যিনি তাঁর খুন হওয়া পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে নর্ডিক যুদ্ধে প্রবেশ করেছিলেন। গল্পটি একটি ছোট ছেলের জীবনকে কেন্দ্র করে যখন সে একজন সৈনিকের নৃশংস জীবন নেভিগেট করে এবং শেষ পর্যন্ত ভিনল্যান্ড নামে পরিচিত একটি দূরবর্তী দেশে একটি নতুন বাড়ি খুঁজে পায়।

সম্পর্কিত প্রায় 20 বছর গল্প বলার পরে, এই কিংবদন্তি স্রষ্টা তাঁর উত্তরাধিকারকে প্রতিফলিত করেন কারণ ভক্তরা সিরিজের সংবেদনশীল উপসংহারের জন্য ব্রেস করেন।

এই সিরিজটি পুরো প্যাকেজ: এতে অত্যাশ্চর্য শিল্প, অবিশ্বাস্য চরিত্র, হৃদয়-ভাঙা দ্বন্দ্ব এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। যাইহোক, এই সিরিজটি আরও বৃহত্তর উচ্চতায় উন্নীত করে তা হ’ল গল্পটির সুন্দরভাবে লিখিত নায়ক। রক্ত-ঘূর্ণন ঘৃণ্য ছেলে থেকে তাঁর যাত্রা যিনি জীবনের অর্থ হারাতে পারেন এবং পরে উদ্দেশ্য খুঁজে পান তার যাত্রা মাঝারিটির অন্যতম গভীর ভ্রমণ। The themes of atonement, purpose, and compassion are all encompassed so beautifully in Thorfinn, making him one of manga’s best main characters.

বার্সার্ক এবং । সঙ্গে Makoto Yukimura similarly explores the life of someone trying to make amends for an early life of violence. থোরফিনের যাত্রা কোনও সহজ নয়, তবে এটি শেষ পর্যন্ত তার শেষ পর্যন্ত আরও বেশি শান্তিপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে তার পরিণতিতে পরিণত করে।

1

নীল সময়কাল





কেউ যা পছন্দ করে এবং উপভোগ করে তা খুঁজে পাওয়ার এই কাহিনীটি সমস্ত বয়সের কারও সাথে অনুরণিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত, কারণ এটি খুব সম্পর্কিত কিছু। তবে, তবে নীল সময়কালআবেগের সন্ধানে আশাবাদী থাকাকালীন, বাস্তববাদ বজায় রাখে এবং দেরিতে নতুন ক্ষেত্রের প্রবেশের সাথে আসা অসুবিধাগুলি এবং সংগ্রামগুলি দেখায়। Far from a rosey depiction of someone with a natural skill coasting by on talent, নীল সময়কাল শিল্পী হওয়ার ক্ষেত্রে যে কঠোর পরিশ্রম এবং দৃ determination ় সংকল্প সম্পর্কে সমস্ত কিছু।

ইয়েটোরার ব্যর্থতার নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্যরা কীভাবে আরও বেশি দক্ষ তা অনুভূতিতে সত্যই কঠোর আঘাত করে এবং একটি সিরিজের এই সংবেদনশীল রোলার কোস্টারটি কখনই পাঠককে সরাসরি দেওয়া থেকে বিরত রাখে না। However, above all, এখনও একটি হৃদয়গ্রাহী এবং বাস্তববাদী গল্প যা পাঠকদের তাদের সত্যিকারের আত্মাগুলি খুঁজে পেতে এবং নতুন আগ্রহের চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

মাসিক বিকেলে সমস্ত ঘরানার আরও আশ্চর্য মঙ্গা রয়েছে, যেমন , দোষ!, সিডোনিয়া নাইটস, , , স্বর্গীয় বিভ্রান্তি, ইতিহাস, বাক্কুওন রেটোএবং আরও অনেক যা প্রতিটি সম্ভাব্য পাঠকের পছন্দকে পূরণ করে। আশ্চর্যজনক হতে পারে, তবে মঙ্গা ভক্তদের অন্যান্য প্রকাশকদের কাছ থেকে অন্যান্য ম্যাগাজিনে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত এবং তারা কোডানসে তাদের পছন্দ মতো আরও আশ্চর্যজনক সিরিজ খুঁজে পেতে পারে।