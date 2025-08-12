শোয়ারবার রেডের বিপক্ষে জয়ের জন্য ফিলিগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে থাকে

শোয়ারবার 404 ফুট বল থেকে ডান মাঠে বলটি শুরু করেছিলেন কলস অ্যান্ড্রু অ্যাবট শুরু করে। দুই রানের বিস্ফোরণটি শোয়ারবারের ব্যাটকে ১১২.২ মাইল প্রতি ঘন্টা রেখেছিল এবং সমস্ত 30 এমএলবি বলপার্কসে হোম রান হত, বেসবল সাওয়ান্ট প্রতি।
জয়ের সাথে, ফিলিগুলি (69-49) .500 এর উপরে একটি মরসুমের উচ্চ 20 গেম সরিয়ে নিয়েছে। সোমবারের পরে, তারা নিউইয়র্ক মেটস (-৩-৫৫) এর উপরে ছয়টি খেলায় এনএল ইস্টকে নেতৃত্ব দিয়েছে, যারা পরপর সাতটি হেরেছে।
২৯ শে মে-জুন ২৮-এ লুলকে আঘাত করার পরে, যে সময় তারা ১৩-১। এ গিয়েছিল, ফিলিরা বিভাগের সেরা দল হিসাবে পুনরায় ডুবে গেছে।
শোয়ারবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
২৯ শে জুন থেকে ফিলাডেলফিয়া রানে নবম ছিল (১77) এবং হোম রানে পঞ্চম (৫৩) সোমবার প্রবেশ করছিল। উপরের প্রতিস্থাপনের (৩.৯) জয়ে ফিলিজ পজিশনের খেলোয়াড়দের নেতৃত্বদানকারী শোয়ারবার স্প্যানের সময় ১ 17 টি হোম রান করেছেন, এটি এমএলবিতে সবচেয়ে বেশি। (এইচ/টি ফ্যাংগ্রাফস)
তার ৪২ তম বিস্ফোরণে, ২০২২ সালে ২০২২ সালে এনএল হোম রান কিং তার ব্যক্তিগত রেকর্ড (৪ 47) ভাঙার ছয়জন লাজুক।
২০২২ সালের মার্চ মাসে ফিলিজের সাথে সই করার পর থেকে শোয়ারবার একটি দুর্দান্ত পাওয়ার হিটার হয়ে উঠেছে, তিনি এই মৌসুমে সামগ্রিকভাবে আরও ভাল যোগাযোগ করেছেন, .252 হিট করেছেন। 2022-24 থেকে, তিনি .221 হিট করেছেন এবং প্রতি মরসুমে গড়ে 204 স্ট্রাইকআউট করেছেন।
যদি শোয়ারবার মরসুমের চূড়ান্ত 44 গেমগুলিতে অবতরণকে আটকে রাখে তবে তার সহজেই এনএল এমভিপি ফাইনাল হতে হবে। প্রিয় শোহেই ওহতানি (লস অ্যাঞ্জেলেস ডজজারস) কে ছুঁড়ে ফেলার জন্য দীর্ঘ শট করার সময়, তাঁর ক্যারিয়ার সেরা মরসুমটি ২০২26 সালে ফ্রি এজেন্সিটির সাথে আরও ভাল সময়ে আসতে পারত না।
এবং তার অবিচ্ছিন্ন শক্তি বাড়ানো হতে পারে ফিলিকে ২০০৮ সালের পর থেকে হাম্পের উপরে উঠতে এবং তার প্রথম বিশ্ব সিরিজ জিততে হবে। ফিলিগুলি গত তিনটি মরসুমে প্লে অফে পৌঁছেছে তবে প্রতিবার ফলাফল হ্রাস পেয়েছে। 2022 সালে, তারা ছয়টি খেলায় ওয়ার্ল্ড সিরিজটি হেরেছে, তারপরে 2023 এনএলসিএস চলাকালীন সাতটি খেলায় হেরে যায়। গত মৌসুমে, তারা এনএলডিএসে চারটিতে পড়েছিল।
ফিলিগুলি তাদের পোস্টসেশন স্লাইড বন্ধ করে দেওয়ার মূল চাবিকাঠি হবে শোয়ারবার। তিনি সমস্ত মৌসুমে আগুনে পড়েছেন, খুব শীঘ্রই তিনি যে কোনও সময় ম্লান হয়ে যাবেন বলে পরামর্শ দেওয়ার কয়েকটি কারণ রেখে।