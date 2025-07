শোয়েন, ব্রায়ান্ট মিস অনুশীলন উইনিপেগ ব্লু বোম্বারদের জন্য বাই সপ্তাহের পরে – উইনিপেগ

উইনিপেগ ব্লু বোম্বাররা তাদের মরসুমের দ্বিতীয় বিদায় সপ্তাহ থেকে ফিরে এসেছে, তবে রিসিভার ডাল্টন শোয়েন এবং আক্রমণাত্মক লাইনম্যান স্ট্যানলি ব্রায়ান্ট দুজনেই চোটের সাথে অনুশীলনের দ্বিতীয় দিনটি মিস করেছেন।

অফিসিয়াল ইনজুরির রিপোর্ট অনুসারে, শোয়েনের আরও একটি হাঁটুতে আঘাত রয়েছে এবং ব্রায়ান্ট একটি ঘা গোড়ালি নিয়ে কাজ করছেন কারণ দলটি শুক্রবারের ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডারদের বিপক্ষে পুনরায় ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যারা এখন পশ্চিম বিভাগে ৪-১ রেকর্ড নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে।

যদিও কেউ ভাবেন যে শোয়েনের চোট অবশেষে ফ্রি এজেন্ট অধিগ্রহণ ডিলন মিচেলের জন্য তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বোমা হামলাকারীদের নিয়মিত মরসুমের আত্মপ্রকাশের জন্য দরজা খুলবে, মনে হয় ক্লাবটি পরিবর্তে কোডি কেসের দিকে ঝুঁকছে।

কেস সোমবারের অনুশীলনে শোয়েনের জায়গায় প্রথম দলের অপরাধের সাথে দৌড়েছিল। কেস ক্লাবের সাথে তার দ্বিতীয় মরসুমে রয়েছে এবং রুকি হিসাবে তিনটি খেলায় মাত্র একটি ক্যাচ ছিল এবং কিছু রিটার্নার দায়িত্বও পরিচালনা করে। তিনি বোম্বার অনুশীলন রোস্টারে 2025 মরসুম শুরু করেছিলেন।

গল্প বিজ্ঞাপনের নীচে অবিরত

সোমবারের 680 সিজেবি বোম্বার কোচের শোতে প্রধান কোচ মাইক ও’সিয়া হোস্ট ডেরেক টেলরকে বলেছিলেন যে স্লটের পরিবর্তে মিচেল প্রশস্তভাবে আরও কার্যকর।

ডেইলি ন্যাশনাল নিউজ পান দিনের শীর্ষ সংবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বর্তমান বিষয়গুলির শিরোনামগুলি পান, দিনে একবার আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করা।

ও’সিয়া বলেছিলেন, “তিনি অন-বলের রিসিভার বেশি।” “সুতরাং, এর জন্য একটিতে ফিট করার জন্য কয়েকটা টুকরো সরানোর প্রয়োজন হবে But

খেলাধুলায় আরও

আরও ভিডিও

“ডিলন মিচেল খুব ভাল ফুটবল খেলোয়াড়। কিছু ফিটনেসের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে এসে আপনি কিছুটা পিছনে জানেন But তবে তিনি ভাল আকারে ফিরে এসেছেন He তিনি ভালভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন And এবং আমরা কিছুটা প্রতিভাবান গভীরতা পেয়েছি।”

এখন ট্রেন্ডিং ‘মৃত্যুর মতো অনুভব করছেন’: কানাডিয়ান-আমেরিকান পরিবার থেকে পৃথক হয়ে সীমান্তে পুনরায় প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন

জার্মান চোরাচালানের আবক্ষতায় কেক বাক্সে লুকিয়ে পাওয়া ১,৪০০ এরও বেশি ট্যারান্টুলা

প্রশ্নে ব্রায়ান্টের স্ট্যাটাস সহ, আমেরিকান মাইকা ভ্যানটারপুল অনুশীলনে বাম ট্যাকল পজিশনে তার জায়গাটি দখল করছিলেন। গ্যাবে ওয়ালেস ভ্যানটারপুলের শেষ গেমটি ব্যাক আপ করার পরে বাম গার্ডের এক নম্বর অপরাধের সাথে ছিলেন। ব্রায়ান্টের ক্ষতিটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে, তবে গত মৌসুমের শুরুতে ডান মোকাবেলা করুন এরিক লফটন এই সপ্তাহে অনুশীলন করতে ফিরে এসেছিলেন প্রথম চারটি খেলায় হাঁটুতে আঘাতের কারণে তিনি প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিকে ভোগেন।

সোমবারের অনুশীলনের পরে ও’শিয়া সাংবাদিকদের বলেন, “আমাদের দল সম্পর্কে আমরা সবসময় পছন্দ করি এমন একটি বিষয় হ’ল গভীরতা।” “এবং সম্ভাব্য আঘাতের পরিস্থিতির কারণে আমাদের যখন পরিবর্তন আনতে হবে তখন আমাদের যে বিকল্পগুলি রয়েছে তা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় But

গল্প বিজ্ঞাপনের নীচে অবিরত

লফটন গত মৌসুমে বোমারুদের সাথে সমস্ত 18 টি নিয়মিত মরসুমের খেলায় হাজির হয়েছিল।

লং স্নেপার মাইক বেনসন (এইচআইপি) এর সাথে পিটন লোগান (উরু) এবং মাইকেল ক্রিস-আইকে (হাঁটু) ব্যাক ব্যাকিং সোমবারের অধিবেশনও মিস করেছেন।

বোমা হামলাকারীরা শুক্রবার প্রিন্সেস অটো স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে at টায় স্ট্যাম্পগুলির আয়োজন করে।