শ্যাফলার সমাবেশগুলি বছরের 5 তম জয়ের জন্য বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে

ওউজিংস মিলস, মো। (এপি)-স্কটি শ্যাফলার পাঁচটি গর্তে একটি চার শট ঘাটতি মুছে ফেলেন এবং তারপরে বার্ডির জন্য ৮২ ফুট থেকে চিপ দিয়ে এক হায়মেকারকে এক হায়মেকার সরবরাহ করেছিলেন যা তাকে বছরের পঞ্চম পিজিএ ট্যুর শিরোনামের জন্য বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের দিকে নিয়ে যায়।
শ্যাফলার একটি দুই শট জয়ের জন্য 3-আন্ডার 67 দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং টাইগার উডস (2006-07) এর পর থেকে প্রথম খেলোয়াড় হয়েছিলেন যা টানা বছরগুলিতে পিজিএ সফরে কমপক্ষে পাঁচবার জিতেছিল।
রবার্ট ম্যাকআইন্টির 16 তম গর্ত না হওয়া পর্যন্ত বার্ডি তৈরি করেননি তবে তার বড় লিড হারানোর পরে খেলায় রয়েছেন, বেশিরভাগ সময় যখন শ্যাফলার শর্ট পুটস অনুপস্থিত শুরু করেছিলেন।
ম্যাকআইন্টির 17 তম দিকে যাওয়ার সীসাটির একটি শটের মধ্যে টানলেন, ক্যাভস ভ্যালির সবচেয়ে শক্ত গর্ত, একটি খাস্তা সবুজ রঙের উপর একটি পিছনের ডান পিন যা জলের দিকে ডানদিকে op ালু। শেফলার ঠিক রুক্ষের বাম দিকে চলে গেলেন, বলটি সুন্দরভাবে বসে আছে তবে শটটি এখনও ভীতিজনক।
তিনি এটিকে প্রায় 60 ফুট সংক্ষিপ্ত করে অবতরণ করলেন এবং এটিকে ট্রিকল দেখলেন এবং তারপরে রোল করুন এবং তারপরে কাপে নামা পর্যন্ত আবার ধীর হয়ে যান।
শ্যাফলার বলেছিলেন, “যখন এটি অবতরণ করল তখন এটি দেখতে ভাল লাগছিল, যখন এটি ঘূর্ণায়মান ছিল তখন ভাল লাগছিল, এবং একজনকে ভিতরে যেতে দেখে ভাল লাগল।”
ম্যাকআইন্টির কেবল তার দিকে তাকিয়ে বিশ্বের প্রথম নম্বর খেলোয়াড়কে অন্য এক অসাধারণ মৌসুমে অন্যান্য জগতের শট তৈরি করতে পারে। টুর্নামেন্টের প্রথম 45 টি গর্তে 18 বার্ডি তৈরি করা ম্যাকআইন্টির শেষ 27 টি গর্তের মধ্যে মাত্র দুটি করেছিলেন। তিনি 73 গুলি করেছিলেন।
শ্যাফলারের পক্ষে এটি শেষ হয়নি, যিনি ৩০ জন খেলোয়াড়কে নেতৃত্ব দেন যারা ইস্ট লেকের ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপে অগ্রসর হয়েছিলেন ২০০ 2007 সালে সিরিজটি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম পুনরাবৃত্তি ফেডেক্স কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ নিয়ে।
ইস্ট লেকের সমস্ত 30 খেলোয়াড় প্রথম স্থানের 10 মিলিয়ন ডলার চেক জিততে পারে। মাঠে হ্যারি হল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, একমাত্র খেলোয়াড় যিনি রবিবার শীর্ষ 30 -এ তাঁর পথ খেলেছিলেন এবং এমনকি এটি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। হলটি বোগিকে পার -5 16 এ তৈরি করেছে-কোর্সের সবচেয়ে সহজ গর্ত-এবং তারপরে দীর্ঘ এবং 17 তম স্থানে চলে গেছে। তিনি বার্ডির হয়েও চিপ দিয়েছিলেন এবং 18 তম স্থানে নিরাপদ ছিলেন।
রিকি ফোলার কেবল পূর্ব লেকে ফিরে আসার পথে ছিলেন কেবল দু’বার পিছনের নয়টি ফেয়ারওয়ে থেকে সবুজকে মিস করেছেন, যার ফলে তিনি ১৪ তম বোগে এবং ১৫ তম ডাবল বোগে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে শীর্ষ ৩০ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
ফোলার একটি 5 ফুট পার পুট দিয়ে শেষ করেছিলেন-যদি তিনি মিস করেন তবে মাইকেল কিম ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপে থাকতেন। পরিবর্তে, 30 তম স্পট অক্ষয় ভাটিয়া গিয়েছিল, পিছনে নয়টিতে চারটি বোজি তৈরি করে এবং মনে হচ্ছে যেন সে এটি উড়িয়ে দিয়েছে।
ম্যাকআইন্টিরও একটি বড় সুযোগকে বিভ্রান্ত করেছিলেন।
শনিবার শেফলারের সাথে ফাইনাল গ্রুপে খেলতে তিনি প্রচুর কৃপণতা দেখিয়েছিলেন। তবে উদ্বোধনী গর্তে, শেফলার তার ড্রাইভটি মাঝখানে নেমে বার্ডির জন্য 6 ফুট পর্যন্ত আঘাত করেছিলেন, অন্যদিকে ম্যাকআইন্টির ফেয়ারওয়ে এবং একটি 6 ফুট পার পুটটি মিস করেছেন। এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি ছিল।
ম্যাকআইন্টির দ্বিতীয় স্থানে আরও একটি ফেয়ারওয়ে মিস করে বোগিকে তৈরি করেছিলেন। তিনি ফেয়ারওয়ে থেকে শর্ট পার -4 পঞ্চম স্থানে একটি বাঙ্কারে গিয়েছিলেন, যখন স্কটসম্যান পার এবং স্কেফলার বার্ডিকে তৈরি করেছিলেন, তখন স্কটসম্যান উঠে উঠতে ব্যর্থ হন।
এবং তারপরে শ্যাফলার 7 নম্বরে বার্ডির জন্য 6 ফুটের সাথে একটি ওয়েজ দিয়ে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।
দেখে মনে হচ্ছিল এটি সেই মুহুর্তে পলাতক হবে কারণ শ্যাফলার কখনই মিস করেননি বলে মনে হয় না – যখন তার নেতৃত্ব বাড়ানোর সুযোগ ছিল তখন ব্যতীত। তিনি 8 নম্বরে 5 ফুট এবং 10 নম্বরে 8 ফুটের বার্ডির সম্ভাবনা মিস করেছেন। তিনি 12 তম দিকে একটি সরল আপ-ডাউন এবং 14 তম 18 ফুট থেকে তিন-পুট করেছেন। প্রতিটি সুযোগ ম্যাকআইন্টিরকে শিকারে রাখে।
এবং তারপরে 17 তম একটি চিপ এসেছিল, একটি নকআউট পাঞ্চ।
ফিনিক্সে তার প্রথম পিজিএ ট্যুর শিরোপা থেকে গত তিন বছরে এবং ছয় মাসের মধ্যে 18-এর কেরিয়ারের শিরোনাম রয়েছে 15-আন্ডার 265 এ শেষ হওয়া শ্যাফলার।
