You are Here
শ্যারন স্টোন স্বীকার করেছেন যে তিনি র‌্যাপার নেলির সাথে একটি তারিখে গিয়েছিলেন
News

শ্যারন স্টোন স্বীকার করেছেন যে তিনি র‌্যাপার নেলির সাথে একটি তারিখে গিয়েছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

শ্যারন স্টোন তার প্রেমের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি গোপনীয়তা প্রকাশ করেছিল।

57 বছর বয়সী স্টোন তার “নো 2” সহ-অভিনেতা বব ওডেনকির্কের সাথে “ওয়াচ হোয়াট হোয়াটস লাইভ উইথ অ্যান্ডি কোহেন” -এ সাম্প্রতিক অতিথি উপস্থিতির সময় হট সিটে ছিলেন।

কোহেন “বেসিক ইনস্টিন্ট” অভিনেত্রীকে তার অতীতের সম্পর্কের আশেপাশে গুজব পরিষ্কার করতে বলেছিলেন, হিয়ার-সাই সহ যে পাথরটি গ্র্যামি-পুরষ্কার-বিজয়ী র‌্যাপার নেলিকে তারিখ দিয়েছিল।

40 এর পরে 2 টি জিনিস এড়াতে শ্যারন স্টোন জোয়ান কলিন্সের পরামর্শ নিয়েছিল

শ্যারন স্টোন তার প্রেমের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি গোপনীয়তা প্রকাশ করেছিল। (স্টেফানো গুইডি)

“আমি বলতে চাইছি … এটি যথেষ্ট পাগল যে আমি আসলে এটি বিশ্বাস করতে পারি,” কোহেন ওডেনকির্কের সাথে একমত হওয়ার আগে বলেছিলেন, “আমি হ্যাঁ বলব।”

“শ্যারন, আপনি কি নেলির সাথে একটি তারিখে গিয়েছিলেন?” ব্রাভো পিতৃপুরুষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্টোন বলেছিল, “হ্যাঁ, আমি করেছি।”

প্রেম এই জুটির পক্ষে লাইনে ছিল না, এবং স্টোন স্বীকার করেছেন যে তিনি কেবল “কান্ট্রি ব্যাকরণ” শিল্পীর সাথে এক তারিখে গিয়েছিলেন।

শ্যারন স্টোন (66) র্যাসি অন্তর্বাস এবং হিলগুলিতে ‘বেসিক ইনস্টিন্ট’ দৃশ্যটি পুনরায় তৈরি করে

স্টোন এর আগে 1984-87 সাল থেকে মাইকেল গ্রিনবার্গের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে 1998 সালে ফিল ব্রোনস্টাইনকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের সম্পর্ক 2004 সালে শেষ হয়েছিল।

স্টোন প্রকাশ করেছেন যে তিনি “কান্ট্রি ব্যাকরণ” র‌্যাপারের সাথে এক তারিখে গিয়েছিলেন। (সমৃদ্ধ ক্রোধ)

“ক্যাসিনো” তারকা তার প্রথম পুত্র, রোয়ান, 25 বছর বয়সী ব্রোনস্টেইনের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে তিনি ২০০৫ সালে লেয়ার্ডকে ২০ বছর বয়সী, তার পরের বছর ১৯ জন পুত্র কুইনকে গ্রহণ করেছিলেন।

স্টোন তার সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় তার জীবনের আরও কঠিন সময়ে প্রতিফলিত হয়েছিল আজ। অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে তার পরিবার একটি চিকিত্সা ভয় দেখানোর পরে অগ্রাধিকার নিয়েছিল যা তার জীবনকে প্রায় ব্যয় করে।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে স্টোন স্ট্রোকের শিকার হয়েছিলেন এবং চিকিত্সকরা ভেবেছিলেন যে তিনি সম্ভবত বেঁচে থাকতে পারেন না। তার একটি সেরিব্রাল রক্তক্ষরণ ছিল যা নয় দিন স্থায়ী হয়েছিল।

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

স্টোন আউটলেটকে বলেছেন, “আমি এমন একজন ব্যক্তি হয়েছি যিনি পেয়ে ধন্য হয়েছেন … আমার এক পর্যায়ে খুব বড় ক্যারিয়ার ছিল।” “90 এর দশকে, আমি মনে করি এটি বলা ঠিক হবে যে আমি অভিনেত্রী হিসাবে 90 এর দশকের মালিকানা পেয়েছি।

“আমি যখন স্ট্রোক করতাম তখন আমি থামলাম। আমার একটি বিশাল, বিশাল স্ট্রোক ছিল এবং প্রায় মারা গিয়েছিল। সুতরাং, আমি কাজ করতে পারিনি। যখন আমি জীবনে আমার কী মূল্যবান বিষয়গুলি ছিল তা পুনর্বিবেচনা করলে।”

স্টোন তার কেরিয়ারের শীর্ষে একটি প্রায় মারাত্মক মেডিকেল ভয় দেখিয়েছিল। (গিসেলা শোবার/গেটি চিত্র)

স্টোন আরও যোগ করেছেন, “আমি সত্যিই সন্তান ধারণ করতে চেয়েছিলাম এবং তাদের সাথে আমার সময় কাটাতে চেয়েছিলাম এবং আমি কেবল আমার পরিবারকে সমর্থন করার জন্য যতটা প্রয়োজন তা সত্যই কাজ করেছি, তবে এখন আমার বাচ্চারা বাসা ছেড়ে চলে গেছে, এবং এখন আমি আবার কাজে ফিরে এসেছি।”

তিনি আগে বলেছিলেন হলিউড রিপোর্টার স্ট্রোকের পরে তিনি চরম আর্থিক চাপ পড়েছিলেন।

“আমার সমস্ত সাফল্যের কারণে আমার 18 মিলিয়ন ডলার সঞ্চয় হয়েছিল, কিন্তু আমি যখন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিরে এসেছি তখন এটি সমস্ত চলে গিয়েছিল,” স্টোন বলেছিলেন, যিনি মানুষ প্রকাশ করেছিলেন তার “সুবিধা” নিয়েছে তার দুর্বল মুহুর্তগুলিতে কারণ তারা “ভেবেছিল (সে) মারা যাচ্ছে।”

“আমার রেফ্রিজারেটর, আমার ফোন – সবকিছু অন্য লোকের নামে ছিল I আমার শূন্য টাকা ছিল” “

শ্যারন স্টোন 1995 সালে “ক্যাসিনো” ছবিতে রবার্ট ডি নিরার বান্ধবী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। (ইউনিভার্সাল ছবি/গেটি চিত্র)

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

বড় ধাক্কা সত্ত্বেও, স্টোন জানিয়েছেন যে তিনি এগিয়ে যেতে বেছে নিয়েছেন।

“আমি উপস্থিত থাকার এবং ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার বা কোনও তিক্ততা বা ক্রোধের সাথে ঝুলতে না পারার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি যদি তিক্ততার বীজে কামড়ান তবে তা আপনাকে কখনই ছাড়বে না But তবে আপনি যদি বিশ্বাস রাখেন, এমনকি যদি সেই বিশ্বাসটি সরিষার বীজের আকার হয় তবে আপনি বেঁচে থাকবেন।”

“সুতরাং, আমি এখন আনন্দের জন্য বেঁচে আছি,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি উদ্দেশ্য জন্য বেঁচে থাকি।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রিস্টিনা ডুগান রামিরেজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

ট্রেসি রাইট ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন প্রতিবেদক। ট্রেসি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।