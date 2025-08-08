You are Here
শ্যুইলার হোয়াইট কাস্ট জেসন ভুরহিজের ভূমিকায় 13 তম: মিষ্টি প্রতিশোধ

দ্য শুক্রবার 13 তম ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী জেসন ভুরহিজ ঘোষণা করা হয়েছে। জেসন হলেন আইকনিক হকি মুখোশযুক্ত সিরিয়াল কিলার যিনি স্ল্যাশার ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাথমিক প্রতিপক্ষ। বছরের পর বছর ধরে, তিনি কেন হড্ডার (দীর্ঘতম চলমান জেসন, তাঁর বেল্টের নীচে চারটি সিনেমা সহ), টেড হোয়াইট, কেন কিরজিঞ্জার এবং রিচার্ড ব্রুকার সহ বিভিন্ন অভিনেতা অভিনয় করেছেন।

একটি ছিল না শুক্রবার 13 তম ২০০৯ সালে সম্পত্তিটি পুনর্নির্মাণের পর থেকে মুভিটি ১৯৮০ সালের মূল চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আইনী লড়াইয়ের কারণে। 2021 সালে, ঘরোয়া অধিকারগুলি মূল চিত্রনাট্যকার ভিক্টর মিলারকে দেওয়া হয়েছিল

মিলার যে প্রকল্পগুলির সাথে জড়িত তার মধ্যে একটি হ’ল জেসন ইউনিভার্স নামে একটি আসন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। জেসন ইউনিভার্স 13 আগস্ট শিরোনামে একটি 13 মিনিটের শর্ট ফিল্ম দিয়ে যাত্রা শুরু করে মিষ্টি প্রতিশোধ এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্ক্রিনরেন্ট সংক্ষিপ্ত জন্য একটি প্রতিনিধি দিয়ে নিশ্চিত করেছেন জেসন ভুরহিজের ভূমিকা মিষ্টি প্রতিশোধ অভিনয় করবেন শ্যুইলার হোয়াইট। ২০০৯ সালের রিমেকটিতে ডেরেক মিয়ার্স ভূমিকা পালন করার পর থেকে হোয়াইট প্রথম ব্যক্তি হয়ে উঠবেন যে সরকারী ক্ষমতাতে আইকনিক চরিত্রটি চিত্রিত করবেন।

তবে, তবে তিনি প্রথম চরিত্রে অভিনয় করা হয়নি ২০০৯ সাল থেকে জুলাইয়ে, কলম ভিনসন আসন্ন এ 24 প্রিকোয়েল সিরিজে তরুণ জেসন হিসাবে অভিনয় করেছিলেন ক্রিস্টাল লেক

13 তম শুক্রবারের জন্য এর অর্থ কী: মিষ্টি প্রতিশোধ

জেসন ভুরহিজের চরিত্রে কেন হডার জেনসেন ড্যাগেটকে আক্রমণ করে রেনির চরিত্রে শুক্রবারে পোরথোলের মাধ্যমে ১৩ তম অংশের জেসন ম্যানহাটনকে নিয়ে যান

শ্যুইলার হোয়াইট একজন অভিজ্ঞ স্টান্ট পারফর্মার যিনি দীর্ঘদিন থেকে প্রমাণ করেছেন যে জেসন ভুরহিজের মতো একটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য তাঁর চপ রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি ওহিও বার্ন ইউনিটের মালিক, এমন একটি সংস্থা যা আগুন-থিমযুক্ত মঞ্চ শোতে রাখে যাতে আগুন খাওয়া এবং ফায়ার জাগ্রত করার মতো স্টান্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে।

তবে, তবে তার অনস্ক্রিন স্টান্টের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে পাশাপাশি। তিনি স্টান্ট পারফর্মার, স্টান্ট সমন্বয়কারী, বা বিশেষ প্রভাব সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করেছেন, সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিনেমাতে বেভারলি হিলস কপ: অ্যাক্সেল এফ, আপনি কি সেখানে আছেন? এটা আমি, মার্গারেটএবং টম হল্যান্ড মুভি চেরি

শ্যুইলার হোয়াইট প্রযোজনার ডেট্রয়েট ইউনিটের জন্য বিশেষ প্রভাব সমন্বয়কারী ছিলেন বেভারলি হিলস কপ: অ্যাক্সেল এফ

তিনি হরর জেনারেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যোগদানের আগে শুক্রবার 13 তম ফ্র্যাঞ্চাইজি, সহ বিস্তৃত শিরোনামে কাজ করেছে বাই বাই ম্যান, ছোট্ট মন্দ, হান্ট, জাহান্নাম হয়, ভি/এইচ/এস/852021 এর ভুল পালাএবং শ্বাস না 2

আমাদের নতুন জেসন ভুরহিজ গ্রহণ

জেসন ভুরহিজের চরিত্রে ডেরেক মিয়ারস জ্যারেড পাদালেকিকে ১৩ ই ২০০৯ শুক্রবারে একটি উইন্ডো দিয়ে ক্লে মিলার হিসাবে আক্রমণ করেছেন

শেষ পর্যন্ত, এটি এখনও দেখা বাকি আছে যে নতুন জেসন বুরহিজ অভিনেতা যে কোনও আসন্নে হত্যাকারীকে চিত্রিত করতে থাকবে কিনা শুক্রবার 13 তম প্রকল্প। তবুও হোয়াইট বেশ কয়েকটি পাকা স্টান্ট পারফর্মারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, বিশেষত কেন হডার, যিনি সহ অসংখ্য উল্লেখযোগ্য শিরোনামে স্টান্ট পরিবেশন করেছেন, সহ বেশ কয়েকটি পাকা স্টান্ট পারফর্মারদের সাথে যোগ দিয়েছেন স্প্যান এবং মারাত্মক অস্ত্র III

