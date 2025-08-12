You are Here
শ্যুটার গ্রেপ্তারের আগে টেক্সাসে টার্গেট পার্কিং লটে 3 জনকে হত্যা করেছে
News

শ্যুটার গ্রেপ্তারের আগে টেক্সাসে টার্গেট পার্কিং লটে 3 জনকে হত্যা করেছে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

নাদিয়া ল্যাথন

11 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

পুলিশ একটি লক্ষ্য পার্কিং লট সুরক্ষিত করে।
টেক্সাসের অস্টিনে সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ সালে একটি টার্গেট স্টোরের মাঠের কাছে একটি পুলিশ ইউনিট স্থাপন করা হয়। উত্তর অস্টিনে একটি টার্গেট স্টোরের পার্কিংয়ে গুলি চালানোর পরে তিনজন মারা গেছেন। দক্ষিণ অস্টিনে পুলিশ খুঁজে পাওয়ার পরে সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ব্র্যান্ডন বেল ছবি /গেটি ইমেজ

অস্টিন, টেক্সাস (এপি) – টেক্সাসের রাজধানীতে একটি টার্গেট স্টোরের পার্কিং লটে সোমবার একজন বন্দুকধারী গুলি চালিয়েছিল, কমপক্ষে তিন জনকে হত্যা করেছিল, একটি যাত্রার সময় দুটি গাড়ি চুরি করার আগে পুলিশ দিয়ে তাকে শহরের অন্যদিকে আটক করার জন্য একটি টিজার ব্যবহার করে শেষ হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

অস্টিনের পুলিশ প্রধান লিসা ডেভিস বলেছিলেন যে সন্দেহভাজন তার 30 এর দশকের একজন ব্যক্তি “একটি মানসিক স্বাস্থ্য ইতিহাস”।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

ডেভিস জানান, সন্দেহভাজন একটি চুরি হওয়া গাড়িতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, সেই গাড়িটি নষ্ট করে দেয় এবং তারপরে একটি ডিলারশিপ থেকে অন্যকে চুরি করে দেয়। তিনি দক্ষিণ অস্টিনে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে তাকে বন্দী করেছিলেন, যেখানে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল, তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।

তিনি বলেন, অফিসাররা দুপুর ২ টা ১৫ মিনিটে একটি আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনজন লোককে লক্ষ্য করে পার্কিংয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

অস্টিন-ট্র্যাভিস কাউন্টি জরুরী মেডিকেল সার্ভিসেসের প্রধান রবার্ট লাক্রিটজ বলেছেন, ঘটনাস্থলে দু’জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে এবং একজনকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়। তিনি বলেন, অন্য একজনকে সম্পর্কহীন আঘাতের জন্য ঘটনাস্থলে চিকিত্সা করা হয়েছিল।

ডেভিস বলেছিলেন, “এটি অস্টিনের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক দিন। এটি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক দিন এবং আমার সমবেদনা পরিবারের প্রতি যায়।” তিনি বলেছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে মুক্তি দেওয়ার কোনও তথ্য তার নেই।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

লনি লি (২২) বলেছেন যে তারা তাদের দাদা -দাদীর সাথে মধ্যাহ্নভোজনে যাওয়ার আগে কয়েক ঘন্টা আগে তার বোনের সাথে লক্ষ্যটি পরিদর্শন করেছিলেন। তারা যখন কেনাকাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকায় ফিরে এসেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে পার্কিংয়ের জায়গাটি কর্ডোনড হয়ে পুলিশে ভরাট হয়েছে তা দেখে তারা হতবাক হয়ে গেছে।

“আমরা সত্যিই, সত্যিই ভাগ্যবান হয়েছি,” লি বলেছিলেন। “এবং কিছু লোক তা করেনি।”

শুটিংটি আসন্ন শিক্ষাবর্ষের আগে স্কুল থেকে পিছনে শপিংয়ের মধ্যে এসেছিল। টার্গেট কর্পোরেট মন্তব্য চেয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কোনও ইমেলের জবাব দেয়নি।

অস্টিনের মেয়র কার্ক ওয়াটসন এক্স -এর একটি বার্তায় বলেছিলেন, “এটি একটি ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, এবং আমার হৃদয় ক্ষতিগ্রস্থদের এবং তাদের পরিবারের সাথে রয়েছে।

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

লক্ষ্যটির সাথে তার পার্কিংয়ের জায়গাটি ভাগ করে নেওয়ার একটি জিফাই লুব -এ, কর্মীরা শিকার হয়ে স্টোরের দরজাগুলি লক করে রেখেছিল যে তারা সচেতন হওয়ার সাথে সাথে একটি শুটিং ঘটছে। অটো স্টোরের একজন কর্মচারী পল স্মিথ বলেছিলেন যে তিনি আতঙ্কে পার্কিংয়ে লোকেরা তাদের গাড়ি থেকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছেন।

স্মিথ বলেছিলেন, “আমি এক মিনিটের আগের মতো লক্ষ্য থেকে ফিরে এসেছি।”

মিশিগানের একটি ওয়ালমার্ট স্টোরে হামলার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে লক্ষ্য শ্যুটিং আসে। ২ July জুলাই ট্র্যাভার্স সিটি স্টোরে ১১ জনকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ এবং হত্যার চেষ্টা করার একাধিক গণনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

– অস্টিনের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক জিম ভার্টুনো, ডালাসের জেমি স্টেঙ্গেল এবং কানসাস সিটির হিদার হোলিংসওয়ার্থ, মো। এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

আরও পড়ুন

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।