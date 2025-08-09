শ্রমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সিভিল সার্ভিস গ্রীষ্মের ইন্টার্নশিপ সংস্কারে বিভক্ত

কিছু শিক্ষার্থী বলছেন যে মন্ত্রীরা আরও বেশি শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের সরকারের পক্ষে কাজ করতে উত্সাহিত করার লক্ষ্যে সংস্কারের ঘোষণা দেওয়ার পরে তাদের একটি বড় সিভিল সার্ভিস ইন্টার্নশিপ স্কিম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।
গ্রীষ্মের প্রোগ্রামে আবেদনগুলি এখন হবে নিম্ন আর্থ-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সীমাবদ্ধকোন মন্ত্রীরা বলেছেন যে সিভিল সার্ভিসকে সমাজের আরও প্রতিনিধি করতে এবং সরকারকে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।
বিবিসি নিউজ চার শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছিল যারা এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে কী ভাবেন তা শোনার জন্য স্নাতক হওয়ার পরে সিভিল সার্ভিসে কাজ করতে চান।
‘আমাকে আগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তবে এখন আমি অবশ্যই আবেদন করব’
অ্যাডাম অ্যালেন, 20, ওয়ার্ক ইউনিভার্সিটিতে নিউয়ার্ক-অন-ট্রেন্ট এবং স্টাডিজ সমাজবিজ্ঞান এবং ক্রিমিনোলজি থেকে এসেছেন
সিভিল সার্ভিস এমন কিছু ছিল না যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিছু আউটরিচ ইভেন্টে অংশ না নেওয়া পর্যন্ত অ্যাডাম সচেতন ছিলেন।
তিনি গ্রীষ্মের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে আবেদন করার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন – এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে সিভিল সার্ভিসে একটি চাকরীর জন্য একটি ভাল পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হিসাবে দেখা – গত বছর তবে এটি কতটা একচেটিয়া বলে মনে হয়েছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
“ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক এবং জ্ঞানের দিক থেকে আমার চেয়ে কিছুটা বেশি লেগ আপ এবং কিছুটা সুবিধা অর্জনকারী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমি কীভাবে সুযোগটি দাঁড়াতে যাচ্ছি?”
প্রায় 200 জনকে পরের বছর পুনর্নির্মাণ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে ভর্তি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত বছর নিম্ন আর্থ-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ডের 125 টি সহ প্রায় 450 টি ইন্টার্ন ছিল, 4,200 আবেদনকারীদের কাছ থেকে নির্বাচিত, সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে।
ইন্টার্নদের অর্থ প্রদান এবং পরিকল্পনার ইভেন্টগুলিতে সহায়তা করা, মন্ত্রীদের জন্য ব্রিফিং লিখতে, ছায়া প্রবীণ বেসামরিক কর্মচারীদের এবং নীতি উন্নয়নের জন্য গবেষণা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।
অ্যাডাম বিবিসি নিউজকে জানায় যে তার বাবা -মা কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি এবং তাঁর শৈশবের বেশিরভাগ সময় স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ছিলেন না। তারা কারখানা এবং গুদামগুলিতে কাজ করার ঝোঁক ছিল।
তিনি বলেছেন যে একটি কঠিন গৃহ জীবনের কারণে তিনি স্কুলে আচরণগত সমস্যাগুলি অনুভব করেছেন। তিনি নিখরচায় স্কুল খাবার পেয়েছিলেন তবে ষষ্ঠ-ফর্মের সময় তিনি শিক্ষাকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন।
এটি তাকে এ-লেভেলে তিনটি এ*এস এবং ওয়ারউইকের একটি জায়গা অর্জনে চালিত করেছিল।
অ্যাডাম, যিনি সামাজিক গতিশীলতা সংস্থার অংশ, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রাজ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 93% ক্লাব বলেছেন, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে পরিবর্তনগুলি তাকে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আবার চিন্তা করতে উত্সাহিত করেছে।
“মনে হচ্ছে আমাকে এখন গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হবে এবং সত্যিকারের শট ছাড়াই কেবল কেউ (প্রয়োগ করা) আর নেই।”
‘শ্রমিক শ্রেণি কিন্তু যথেষ্ট শ্রমিক শ্রেণি না?’
নেল অ্যাশওয়ার্থ, 21, কিং লিন থেকে এসেছেন এবং ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে সামাজিক নীতি অধ্যয়ন করেছেন
একজন নার্সের কন্যা হিসাবে, জনসেবার গুণাবলী নেল অ্যাশওয়ার্থের সাথে বেড়ে ওঠার মতো কিছু ছিল।
“আমি মূলত সামাজিক নীতিতে আমার ডিগ্রি করতে বেছে নিয়েছি কারণ আমি সিভিল সার্ভিসের জন্য কাজ করতে চাই,” তিনি আমাদের বলেন। “আমি মনে করি, আমি এই প্রস্তুতির সমস্তটি করেছি, খুব বেশি পুরষ্কার নয়।”
নেল সকলেই খুব সচেতন যে গ্রীষ্মের ইন্টার্নশিপের সময় যারা সাধারণত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয় তারা সিভিল সার্ভিসে স্নাতক চাকরিতে দ্রুত ট্র্যাক করা যায়।
নেতৃত্ব এবং পরিচালনার ভূমিকার জন্য প্রশিক্ষিত স্নাতকদের নিয়োগের জন্য ফাস্ট স্ট্রিমটি পরিষেবাটির ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম।
এটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং গত বছর 44,000 এরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন ছিল, সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, তবে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কেবল 986 টি সুপারিশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 211 নিম্ন আর্থ-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিল।
সামগ্রিকভাবে, 2024 সালের মার্চ অবধি সিভিল সার্ভিস জুড়ে প্রায় 540,000 লোক কাজ করছিল।
নতুন নিয়মের অধীনে, নেলকে এখনও ফাস্ট স্ট্রিমের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হবে তবে গ্রীষ্মের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম নয়। এটি কারণ কারণ কোনও আবেদনকারীর বাবা -মা যখন 14 বছর বয়সে কাজ করেছিলেন তাদের দ্বারা যোগ্যতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেলের ক্ষেত্রে তার মা ছিলেন একজন নার্স এবং তার বাবা একজন শহরের পরিকল্পনাকারী।
ইন্টার্নশিপগুলির জন্য এখন যে মানদণ্ডগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তা সামাজিক গতিশীলতা কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, একটি স্বাধীন সংস্থা যা সরকারকে পরামর্শ দেয়।
তারা চাকরিগুলিকে পাঁচটি দলে শ্রেণিবদ্ধ করে; যার মধ্যে সর্বনিম্ন দুটি শ্রমজীবী শ্রেণি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এতে মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, শপ সহকারী, শ্রমিক, ক্লিনার এবং ওয়েটারের মতো পেশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তবে, নার্স এবং শিক্ষকদের মতো সরকারী খাতের চাকরি যেমন ক্লারিকাল ওয়ার্কার, ছাদ এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো কাজগুলি এই কার্যনির্বাহী গ্লাস গ্রুপগুলির উপরে বিবেচনা করা হয়।
“বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি বিচ্ছিন্ন বোধ করেছি,” নেল পরের বছরের কর্মসূচির জন্য আবেদন করার পরিকল্পনা করে এই পরিবর্তনগুলি দেখার বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন। “যদি আমি জানতাম তবে আমি আমার পরিকল্পনাগুলি পরিবর্তন করতে পারতাম এবং পরিবর্তে এই গ্রীষ্মের ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারতাম।”
রাষ্ট্রীয় স্কুল-শিক্ষিত নেল, যার বাবা-মা তাদের পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছিলেন, তিনি বলেছেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সরকার কেন শ্রমজীবী শ্রেণির পটভূমিতে আরও বেশি লোককে সিভিল সার্ভিসে উত্সাহিত করার চেষ্টা করছে।
যদিও তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে একজন হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং আশঙ্কা করছেন যে তাঁর মতো অন্যরাও সরকারী খাতে কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা শ্রমজীবী শ্রেণি হিসাবে যথেষ্ট বিবেচিত হয় না।
“আমি মাঝখানে আছে, ধনী বা দরিদ্র নয়, তাই আমি কোথায় যাব? এবং তারপরে এটি আমাকে সিভিল সার্ভিসে কাজ করা থেকে বিরত রাখে কারণ এখন আমার কোনও ধারণা নেই যে আমার সন্ধান করছে।”
‘এটি সিভিল সার্ভিসকে আরও প্রতিনিধি করে তুলবে’
হান্না বেগম, ২০, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের (এলএসই) লিডস অ্যান্ড স্টাডিজ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে এসেছেন
সমাজের উন্নতি হান্না বেগম ক্যারিয়ারের জন্য যা করতে চান তার কেন্দ্রবিন্দু।
তিনি ইয়র্কশায়ারে বেড়ে ওঠেন যেখানে তার বাবা ছিলেন একজন স্ব-কর্মসংস্থান হ্যান্ডম্যান এবং তার মা একটি খণ্ডকালীন সম্প্রদায়ের কর্মী।
তিনি বলেছেন যে এলএসইতে তাঁর অনেক সহপাঠী শিক্ষার্থী ধনী আন্তর্জাতিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে বা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বে বেড়ে উঠেছে।
“তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না যে লিডসে বাস করার বা উত্তরে বেঁচে থাকার অর্থ কী এবং এটি কতটা আলাদা হতে পারে।”
হান্না মনে করেন যে আপনি যখন লন্ডনে অবস্থান করছেন তখন উচ্চমানের কাজের অভিজ্ঞতার জন্য আরও অনেক সুযোগ রয়েছে – আবাসন এবং ভ্রমণ ব্যয়ের সঞ্চয়কে কখনই মনে করবেন না – এবং সিভিল সার্ভিস ইন্টার্নশিপগুলিতে সংস্কারগুলি তার মতো লোকদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করবে।
“এদেশের বেশিরভাগ মানুষ উচ্চ আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে নেই। এদেশের বেশিরভাগ লোকেরা কঠোরতায় আক্রান্ত হয়, জীবনযাপনের সংকট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আমাদের সরকারের এমন লোকদের প্রয়োজন যারা এই সঠিক লোকদের প্রতিফলিত করে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা যদি তাদের প্রবেশের জন্য স্টেপিং পাথর তৈরি না করি তবে আমরা এই লোকদের সরকারে নিয়ে যাব না।”
হান্না বুঝতে পারছেন যে ইন্টার্নশিপগুলিতে সংস্কারগুলি কারও কারও পক্ষে বিতর্কিত কেন, তবে তিনি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি দেখার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
“এটি বিবেচনায় নেওয়া দরকার যে সরকারে চাকরি পেতে সক্ষম হওয়ার দিক থেকে প্রত্যেকেরই একই সুযোগ নেই … (সংস্কারগুলি) এর অর্থ কম বুদ্ধিমান লোকেরা প্রবেশ করতে পারে না, এর অর্থ কেবল সমান সুযোগের কিছুটা বেশি।”
‘মনে হয় আমি যে দেশটি ভালবাসি তা আমাকে চায় না’
পিটার মারফি, 21, লন্ডন থেকে এসেছেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডিজ ইতিহাস থেকে এসেছেন
সিভিল সার্ভিসে কাজ করার অর্থ একটি বুদ্ধিমান ক্যারিয়ারের পছন্দের চেয়ে পিটার মারফির কাছে আরও বেশি – তাঁর মনে এটি দেশপ্রেমিকভাবে তার দেশের সেবা করার সুযোগ।
তাঁর বাবা, যিনি আয়ারল্যান্ড থেকে চলে এসেছিলেন, তিনি তাঁর পরিবারে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং পিটারের দাদা ডাবলিনের দোকান-ফিটার ছিলেন।
ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে পরিবর্তনের কথা শুনে পিটার আইরিশ রাজধানীতে আত্মীয়দের পরিদর্শন করেছিলেন। “আমি এই মুহুর্তে বেশ রেগে গিয়েছিলাম কারণ মনে হয় যে গালিচাটি টানা হয়েছে (আমার নীচে থেকে)।”
রাজ্য স্কুল -শিক্ষিত উত্তর লন্ডন আমাদের আমাদের বলে: “এটি কেবল অনুভব করে যে আমি যে দেশটির যত্ন নিয়েছি – যে আমি অন্য কারও মতোই পছন্দ করি এবং অনুভব করি – আমাকে আর চায় না।”
তিনি বলেছেন যে সিভিল সার্ভিসে কাজ করার তার ইচ্ছা কেবল কেমব্রিজে ডিগ্রি শুরু করার পর থেকেই আরও শক্তিশালী হয়েছে, যেখানে তিনি মনে করেন যে অনেক বেশি শিক্ষার্থী বৃহত্তর ইস্যুগুলির জন্য সামান্য বিবেচনা করে লাভজনক ক্যারিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করছেন।
তিনি বলেন, “আমি উদ্বিগ্ন যে অনেক উজ্জ্বল মানুষ নাগরিক সমাজ থেকে খুব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আমরা এমন একটি জাতিতে ভেঙে পড়ছি যেখানে লোকেরা ধনী হতে সন্তুষ্ট এবং তাদের ছোট্ট হাতির দাঁত টাওয়ারে বাস করে,” তিনি বলেছেন।
“(সংস্কারগুলি) অন্যায় এবং এটি ব্রিটিশ হওয়ার অর্থের বিরুদ্ধে এটি রয়েছে … এটি কেবল আমার কাছে সামাজিকভাবে ধ্বংসাত্মক হিসাবে স্মাক করে, লোকেরা মনে করে যে তারা তাদের গুণাবলী নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না।”