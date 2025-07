শ্রমিক শ্রেণীর সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য পুনর্জন্মের প্রয়োজন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রেপ। রো খান্না ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠানে তার বক্তব্যে ওয়াশিংটন, ডিসির তরুণ প্রগতিশীলদের জন্য আগামীকাল শীর্ষ সম্মেলনের ভোটারদের কাছে তাঁর ভাষণে কথা বললেন

শুক্রবার বিকেলে খান্না তার ভাষণে বলেছিলেন, “সরকার যখন দুর্নীতিগ্রস্থ হয়েছে তখন আমরা কীভাবে সরকারকে বড় বড় কাজ করার জন্য বিশ্বাস করতে পারি? আমার বন্ধুরা, যারা প্রগতিশীল ভবিষ্যত চান তাদের পক্ষে যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য সুরক্ষা এবং সুযোগ তৈরির জন্য কাজ করে এমন একটি সরকার চায় তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই রাজনীতিতে বড় অর্থ থেকে মুক্তি পেতে হবে,” খান্না শুক্রবার বিকেলে তার ভাষণে বলেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাট তখন জেফ্রি এপস্টাইন ফাইলগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা ওয়াশিংটনে বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ কেউ কেউ এই মামলা সম্পর্কে আরও তথ্যের দাবি জানিয়েছেন।

“আমাদের অবশ্যই জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য, জনগণের জন্য একটি সরকার পুনরুদ্ধার করতে হবে। এপস্টাইন ফাইলগুলি প্রকাশের জন্য আস্থার জন্য যাদু নিরাময় নয়, তবে এটি প্রথম পদক্ষেপ। এটি প্রথম পদক্ষেপ যা আমাদের স্বচ্ছতার একটি নতুন যুগ থাকবে তা বলা প্রথম পদক্ষেপ,” তিনি আরও বলেছিলেন।

Khanna then bluntly called out his party’s establishment in his closing call to action.

“আমি এই স্পষ্ট পয়েন্টটি দিয়ে শেষ করব: পুরানো প্রহরীকে যেতে হবে। পুরানো উপায়গুলি কাজ করছে না। এই দলের একটি নতুন পুনর্জন্মের প্রয়োজন। মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই দলের পুনর্জন্মের প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন। “এই দলের শ্রমজীবী শ্রেণির পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য পুনর্জন্মের প্রয়োজন। দাতা শ্রেণীর চেয়ে মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই দলের একটি পুনর্জন্মের প্রয়োজন।”

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চুয়াল মন্তব্য করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, এবং প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসিও এই অনুষ্ঠানে একজন প্রধান বক্তা ছিলেন।

পেলোসি তার বক্তৃতার সময় বলেছিলেন, “আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে আমরা প্রতিনিধি পরিষদের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করব।” “সন্দেহ নেই।”

“বছরের আগে থেকেই শক্তিশালী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেনাবাহিনী যখন লাইনে দাঁড়িয়েছে তখনই আমাদের বার্তা রয়েছে, আমাদের আমাদের একত্রিতকরণ রয়েছে, এটি করার জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন, তবে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ধরে রাখতে কেবল একটি বিদ্যালয়ের পাশেই চলে যায়: প্রার্থী,” তিনি বলেছিলেন।

নবীন ডেমোক্র্যাটরা, যেমন ফ্রেশম্যান অ্যারিজোনা রেপ। ইয়াসামিন আনসারি এবং ইলিনয় কংগ্রেসনাল প্রার্থী ক্যাট আবুঘাজালেহের মতো শীর্ষ সম্মেলনে প্যানেলে অংশ নিয়েছিলেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের নেভিগেট করার চেষ্টা করছে এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোটার জনসংখ্যার মধ্যে যে বড় পরিবর্তন ঘটেছিল তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, প্রজন্মের জেড সহ ২০২26 সালের নির্বাচনকে জেনারেল জেড ভোটারদের সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার সুযোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে, কারণ অনেকে ২০২২ এবং ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছিলেন।

পার্টির কেউ কেউ আরও মধ্যপন্থী দিকনির্দেশকে উত্সাহিত করেছেন, আবার কেউ কেউ খান্নার জনগণের মনোভাবকে প্রতিধ্বনিত করেছেন।

“লোকেরা অভিবাসন সম্পর্কে কথা বলার সময় পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অভিবাসী অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সাহস খুঁজে পেতে এই দলের পুনর্জন্মের প্রয়োজন। কংগ্রেসে আমাদের বর্তমান লোকদের চেয়ে এই দলের কংগ্রেসে আপনার মতো আরও বেশি লোকের প্রয়োজন,” খান্না যোগ করেছেন।

“আমি এখানে এখানে বলতে চাই যে একটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি পুনর্জন্ম ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি জনগোষ্ঠী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি বহুবিধ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যা কর্মজীবী এবং মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করে, একটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যা ভবিষ্যতের মতো দেখতে আমাদের ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যা আমাদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং আমাদের দলকে পিছনে নিয়ে যেতে পারে,” তিনি আমাদের দেশকে পিছনে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছেন।