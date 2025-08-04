শ্রমের কর বাড়ানোর সাথে সাথে কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে সৌন্দর্য খাত বিশাল কাজের ক্ষতির মুখোমুখি

একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ল্যাবরের কর বাড়ার কারণে সৌন্দর্য ব্যবসায়গুলি এই বছর 14,000 চাকরির মুখোমুখি হয়েছে।
ত্রিনি উডাল এবং শার্লট টিলবারির মতো ব্র্যান্ডের মালিকদের সাথে এই খাতটি ফুটে উঠছিল।
তবে শিল্পের কর্তারা বলছেন যে সরকারের কর বৃদ্ধি এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে যার অর্থ তরুণদের জন্য কম চাকরি পাওয়া যাবে।
উপদেষ্টা সংস্থা অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের প্রতিবেদনে এই বছর এই খাতে চাকরির সংখ্যা দুই শতাংশ – প্রায় 14,000 – সঙ্কুচিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।
এপ্রিল মাসে, চুল ও সৌন্দর্য সংস্থাগুলি চ্যান্সেলর রেচেল রিভসের নিয়োগকারীদের জাতীয় বীমা বৃদ্ধির দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত পেয়েছিল। ফার্মগুলি ন্যূনতম মজুরিতে মুদ্রাস্ফীতি-বুস্টিং বৃদ্ধির শিকারও হয়েছিল।
মহামারী অনুসরণ করে খাতটি বাড়ার পরে চাকরির জন্য নির্লজ্জ দৃষ্টিভঙ্গি আসে। 2024 সালে, এটির মূল্য ছিল 30.4 বিলিয়ন ডলার এবং ব্রিটিশ বিউটি কাউন্সিল শোয়ের পরিসংখ্যান, 697,000 জনকে নিযুক্ত করেছিলেন।
কাউন্সিলের বস মিলি কেন্ডাল বলেছেন: ‘সরকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কথা বলে তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, এর পদক্ষেপগুলি ঠিক এর বিপরীত হয়েছিল।
‘এটি লজ্জাজনক কারণ তারা ঠিক যা চেয়েছিল ঠিক তা উত্পাদন করার পাশাপাশি হাই স্ট্রিটকে উদ্ধার করতে সহায়তা করার গতি ছিল। তবে কর্মচারী-ঘন ব্যবসায়ের উপর করের বোঝা চাপানো আমাদের যাত্রা থেকে বাতাসকে সরিয়ে নিয়েছে। ‘
শার্লট টিলবারির মতো বিউটি ব্র্যান্ডের মালিকরা এর আগে সমৃদ্ধ ছিলেন
এপ্রিল মাসে, চুল এবং সৌন্দর্য সংস্থাগুলি চ্যান্সেলর রেচেল রিভসের ‘নিয়োগকর্তাদের বৃদ্ধি’ জাতীয় বীমা (ফাইল চিত্র) দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত পেয়েছিল
মিসেস কেন্ডাল যোগ করেছেন এটি তরুণদের জন্য হাতুড়ি ধাক্কা হবে, যারা প্রায়শই একটি দোকান, সেলুন বা নাপিতদের মধ্যে তাদের প্রথম কর্মসংস্থানের অভিজ্ঞতা পান। তিনি বলেছিলেন: ‘এটি (তাদের) এবং যারা ক্যারিয়ারের সিঁড়িতে ফিরে আসতে চাইছেন তাদের জন্য এটি একটি ট্র্যাজেডি।’
ব্রিটিশ হেয়ার কনসোর্টিয়াম, যা ৫০,০০০ হেয়ারড্রেসারদের প্রতিনিধিত্ব করে, বলেছে যে সেলুনগুলি এখন কর্মীদের বরখাস্ত করছে এবং ট্যাক্স বৃদ্ধি এড়াতে স্ব-কর্মসংস্থান ভিত্তিতে তাদের ফিরিয়ে আনছে।
সিবিআইয়ের (ব্রিটিশ শিল্পের কনফেডারেশন) অর্থনীতির একটি প্রতিবেদনেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে খাতে চাকরিতে ৯৩ শতাংশ হ্রাস পাবে – মহিলা শ্রমিকদের উপর সবচেয়ে ভারী সংখ্যা গ্রহণ করবে। সৌন্দর্য শিল্পে নিযুক্তদের মধ্যে প্রায় ৮৪ শতাংশ হলেন মহিলা।