শ্রম আইন: মন্টিনিগ্রো সামাজিক অংশীদারদের সাথে “সম্মতিযুক্ত প্রস্তাব” প্রত্যাশা করে | সরকার

প্রধানমন্ত্রী লুয়েস মন্টিনিগ্রো বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে সামাজিক অংশীদারদের কাছে “একটি খসড়া” উপস্থাপনের পরেও শ্রম আইনটি এখনও আলোচনা চলছে, যার সাথে তিনি দলগুলির সাথে আলোচনা করার আগে “যতটা সম্ভব sens ক্যমত্য” প্রস্তাবে পৌঁছাতে চান। তবেই সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আসবে।
“রূপান্তরগুলি এবং পরিবর্তনগুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে এবং আমরা এখানে গণতান্ত্রিক নম্রতার সাথে আলোচনা করতে আলোচনা করতে এসেছি, তবে যাদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের দৃ ness ়তার সাথে,” সাংবাদিক লুয়েস মন্টিনিগ্রো বলেছেন, ভিসিউর সাও ম্যাটিউস ফেয়ারের 633 তম সংস্করণে।
“আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক কাজ রাখতে চাই, শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে, শ্রমিকদের স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য এবং এটি সংস্থাগুলিকে আরও প্রতিযোগিতাও দেয়। কেন এটি নিয়ে আসবে? এটি আরও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আরও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করবে।
“আমরা সামাজিক অংশীদারদের সাথে, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক উভয়ের সাথে একটি কথোপকথন প্রতিষ্ঠা করব। আমরা চেষ্টা করব যে এই কথোপকথনটি যতটা সম্ভব সম্মতিযুক্ত প্রস্তাবের জন্ম হতে পারে এবং এই পর্যায়ে আমরা রাজনৈতিক দলীয় আলোচনার আরও একটি পর্যায় অনুসরণ করব। আমরা এখনও পৌঁছাতে পারি নি, যখন আমরা পৌঁছে যাব তখন আমরা এটি করব।
প্রধানমন্ত্রী আরও যোগ করেছেন যে সরকার “দেশের রূপান্তর ও উন্নয়নের পথে” সম্প্রদায় ও সমাজের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়, তবে “চিরন্তন আলোচনা” ছাড়াই: “এই সমস্তগুলির একটি ক্যালেন্ডার রয়েছে, তবে তা পূরণ করা, এটি করা। আমরা এখানে বা প্যাড আলোচনার জন্য নেই।”
শব্দটি সংশোধন করতে হলেও বিদেশী আইন এগিয়ে যায়
লুয়েস মন্টিনিগ্রোও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি বিদেশী আইন ত্যাগ করবেন না, তিনি বলেছিলেন যে সাংবিধানিক আদালত (টিসি) কেবলমাত্র উচ্চারণ করার পরেই এর শব্দের সংশোধন হবে।
সরকার প্রধান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে “যদি সুযোগে, টিসি বুঝতে পারে যে কোনও নিয়মের কোনও আদর্শ বা সমাধান রয়েছে তা সাংবিধানিক নীতিগুলির ব্যাখ্যার সাথে পুরোপুরি নয়,” প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা “এই সিদ্ধান্তটি মেনে চলবে এবং একটি আইনী সমাধান খুঁজে পাবে যা টিসির উচ্চারণকে সম্মান করতে পারে।”
মন্টিনিগ্রো আরও স্মরণ করেছিলেন যে সংসদে বিদেশী আইন “এমনকি আলোচনা করা হয়নি”, এবং সেপ্টেম্বরে কাজের শুরুতে এটি হওয়ার ব্যবস্থা করে।
“আমরা টিসির উচ্চারণের জন্য অপেক্ষা করছি, যা খুব শীঘ্রই হবে,” তিনি বলেছিলেন, “সংসদে যে সমাধানগুলি পাওয়া গিয়েছিল তা সংবিধানের বিধান অনুসারে” এই দৃ iction ় বিশ্বাস দেখিয়েছিল, এমনকি বিচারকরাও “প্রায়শই একমত হন না”, তবে “অবিচ্ছিন্নভাবে অপেক্ষা করবেন” বলে স্বীকৃতি সত্ত্বেও।
“যদি আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে, কোনও অসাধারণতা না থাকে তবে আমাদের প্রত্যাশা এই পথটি অনুসরণ করা এবং তাই আমাদের একটি নতুন আইন থাকবে যা পর্তুগালে অভিবাসীদের যারা কাজ এবং প্রশংসা করার সুযোগ চাইছে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদা নিয়ে আসে এবং আমাদের তাদের প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার প্রজাতন্ত্রের সভাপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সৌসা দ্বারা প্রবর্তিত 49.9% ট্যাপের পুনঃনির্ধারণের ডিক্রি সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন, যিনি সরকারকে তিনি উল্লেখ করেছেন এমন প্রশ্নগুলি দেখেছিলেন।
মার্সেলো রেবেলো ডি সোসার সন্দেহ প্রকাশ না করেই লুইস মন্টিনিগ্রো বলেছিলেন যে “সরকার এবং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্কের প্রভাবশালী নোট হয়ে দাঁড়িয়েছে” সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার চেতনার মধ্যে “এই স্পষ্টতা দেওয়া হয়েছিল। ডিপ্লোমা অনুমোদনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে “পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাওয়ার সময় এসেছে, যা চার্জের বইটি অনুমোদন করবে, যা নির্ধারক উপাদান হবে যাতে আমরা প্রস্তাবগুলি গ্রহণের পদ্ধতিটি চালু করতে পারি” যার উদ্দেশ্য রয়েছে, “ভবিষ্যতকে এয়ারলাইন দেওয়া, কৌশলগত স্বার্থের কার্যকারিতা প্রদান এবং টেকসইযোগ্যতা প্রদান করার জন্য।