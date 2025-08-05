শ্রম আন্দোলনের সাথে কর্তৃত্ববাদী টেকওভারকে প্রতিহত করা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে পরিবর্তন করছে যা অনেক লোককে ভয় পাচ্ছে। সরকারের শাখাগুলির মধ্যে পুনরায় ভারসাম্যহীন ক্ষমতার সম্ভাবনাগুলি কী উন্নত করতে পারে এবং বহুবিধ গণতন্ত্রকে অগ্রসর করতে পারে? উত্তরটি হ’ল কর্মী সংগঠিত, বলুন অ্যালেক্স হান এবং তারসো লুয়েস রামোস। রামোস বলেছেন, যখন আমরা ডেমোক্র্যাটিক ব্যাকস্লাইডিং থেকে ডেমোক্র্যাটিক রিভাইভাল পর্যন্ত ইউ-টার্নসের ইতিহাস দেখি, তখন সাফল্যের হার সাধারণত প্রায় 50 শতাংশ হয়, রামোস বলেছেন। যেখানে সক্রিয়, প্রাণবন্ত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ রয়েছে, সেখানে প্রতিকূলতা 80 শতাংশেরও বেশি পর্যন্ত যায়। তাহলে শ্রম কী ধরে আছে?
নিউইয়র্ক সিটির সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক স্কুল অফ ল্যাবরস অ্যান্ড আরবান স্টাডিজে অনুষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদবাদের যুগে শ্রমজীবী রাজনীতি সম্পর্কিত একটি সম্মেলনে আমি রামোস এবং হানের সাথে বসেছিলাম। রামোস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার এবং দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক গবেষণা অ্যাসোসিয়েটসের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। তিনি এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের নেতাদের কৌশলগত পরিকল্পনা গোষ্ঠী ভবিষ্যতের স্রোতের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। হান কয়েক দশক ধরে শ্রম আন্দোলনে একজন আয়োজক এবং নির্বাচিত শিকাগো স্থানীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কাটিয়েছেন। 2023 সালে, তিনি নির্বাহী পরিচালক হন এই সময়েদীর্ঘকাল ধরে চলমান, শিকাগো ভিত্তিক প্রগতিশীল ম্যাগাজিন।
লরা ফ্ল্যান্ডার্স: আমরা এখনই যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পাই তা আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?
টারসাস লুয়েস রামোস: এম। গেসেন (বালিন্ট মাগায়ার) দ্বারা জনপ্রিয় একটি হাঙ্গেরিয়ান সমাজবিজ্ঞানীর কাজ আঁকানো, যদি আমরা কর্তৃত্ববাদী ত্বরণের তিনটি ধাপ – স্বৈরাচারী প্রচেষ্টা, অগ্রগতি এবং একীকরণ – আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক প্রচেষ্টা অনুভব করেছি, সর্বাধিক বিখ্যাত বা কুখ্যাতভাবে January জানুয়ারী আমরা এখনকার চেষ্টা করেছি। আমরা যুগান্তকারী। এবং আমার মূল্যায়ন হ’ল আমাদের সম্ভবত 12 থেকে 18 মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় রয়েছে যা কর্তৃত্ববাদী একীকরণগুলি থামাতে এবং বনাঞ্চল করার চেষ্টা করে, যে শর্তগুলির অধীনে যে কোনও সৎ ব্যক্তি বলবেন যে আমরা একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে কাজ করছি। আমরা দুটি অভ্যুত্থানের মাঝখানে আছি। খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদী এবং লিবার্টারিয়ান এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সেক্টর এবং খ্রিস্টান অধিকারের সাথে মাগা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা কর্তৃত্ববাদী ব্লকটি তার বৃহত্তম খেলোয়াড় হিসাবে, যিনি প্রকল্প ২০২৫ এর আশেপাশে গৌরবময় করেছিলেন। আমি মনে করি যে অভ্যুত্থানটি আমরা যে অভ্যুত্থানটি প্রস্তুত করি নি তা হ’ল ফোর্স ত্বরণকারী যা বেশিরভাগ লোকেরা ডোজ হিসাবে অনুভব করে। এটি হলেন এলন কস্তুরী এবং পিটার থিয়েল এবং মার্ক অ্যান্ড্রেসেন অভিনেতাদের সেট, যারা কেবল তাদের পক্ষে তাদের সমর্থন nding ণ দিচ্ছেন না, যাদের আলাদা শেষ খেলা রয়েছে। তারা এমন একটি শক্তিশালী অবস্থার প্রতি এতটা আগ্রহী নয় যার মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী এবং ব্যবসায়-সমর্থক নীতিগুলি অগ্রসর করা বা কেবল নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য, যদিও তারা নিজেকে সমৃদ্ধ করছে। তারা দেশ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আগ্রহী নয়। তারা পাবলিক সেক্টর থেকে মুনাফা ডুবে যেতে আগ্রহী এবং তারা পুরোপুরি বেসামরিক প্রশাসনের মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী।
এলএফ: আমরা কর্তৃত্ববাদী একীকরণের কথা বলছি, তবে আমি আপনারা দু’জনকে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই, যা কিছু কমপক্ষে ব্যাখ্যা করে যে ট্রাম্পের এজেন্ডার জন্য বহুজনিত লোকের ক্রমবর্ধমান শ্রম-শ্রেণীর ভিত্তি রয়েছে। তারা কি ভুল ছিল?
অ্যালেক্স হান: আমাদের একটি বিভক্ত দেশ রয়েছে যেখানে পক্ষপাতিত্ব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশ্নের একটি সেট প্রতিফলিত করে। এমন কোনও যাদু বুলেট নেই যা এটি স্থানান্তর করতে চলেছে। এটিও যে রাজনৈতিক জোট, নির্বাচনী জোটের পরিবর্তনগুলি, এই বিষয়গুলি বিশাল পরিবর্তন নয়। এগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তনগুলি যা বিভিন্ন উপায়ে পিছনে ঠেলে দেওয়া যায়। যে লোকেরা দিনে দিনে রাজনীতিতে খুব বেশি নিযুক্ত থাকে, আমরা প্রতিদিনের সাধারণ মানুষ নই। নিয়মিত দৈনন্দিন ভোটাররা, বিশেষত যারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতি চার বছরে প্রতি চার বছরে প্রদর্শিত হয়, তারা গভীরভাবে বিশ্বাস বোধ করে না এমন মানসিকতার ধরণের পরিবর্তন এবং পরিবর্তনগুলি। ভোটারদের একটি অংশের জন্য এই প্রতিযোগিতা রয়েছে। ভোটারদের বাইরে বাদ পড়েছে এমন অনেক লোকের জন্য প্রতিযোগিতা রয়েছে। এমন লোকদের জন্য একটি প্রতিযোগিতা রয়েছে যারা এখনও ভোটারদের মধ্যে আসে নি। এটাই আমাদের সম্পর্কে ভাবতে হবে।
টিএলআর: ট্রাম্প অবশ্যই গণ বেস থেকে উপকৃত হন। এটি সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একীভূত 40 মিলিয়ন-ব্যক্তির ব্লক যা প্রো কর্তৃত্ববাদী, এটি বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক সহিংসতার অনুশীলন তাদের লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বৈধতার সঙ্কটের বিশ্বব্যাপী ঘটনা থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। ফ্রান্সের ম্যাক্রনের মতো নিওলিবারাল দলগুলিকে পরিচালনা করে এমন হিন্দু ফ্যাসিবাদী দল, বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) এর মতো ডান দলগুলি একটি পরিচালনা জোটের দিক থেকে সেই দেশকে রাজনৈতিক সঙ্কটে পাঠিয়েছে। “বমস ফেলে দিন” এর একটি নির্দিষ্ট স্তর ছিল যা ট্রাম্পকে সেই সময়ের মধ্যে সত্যই সহায়তা করেছিল।
অ্যালেক্সের আগের পয়েন্টে, 40 শতাংশ অনুমোদনের হার এবং পতন আশেপাশে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা তৈরির কিছুই নয়। ট্রাম্প সরকার যে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে উঠছে তার কারণে এই সংখ্যাগুলি হ্রাস পাচ্ছে। আমরা কেবল সরবরাহ-চেইন ইস্যুগুলির রিপল প্রভাবগুলি এবং গণ ফায়ারিং এবং বিশৃঙ্খলাগুলি অনুভব করতে শুরু করেছি। এগুলি আমাদের জন্য অসাধারণ সাংগঠনিক সুযোগ তৈরি করতে চলেছে। তারা দমন করার জন্য অবিশ্বাস্য উত্সাহও তৈরি করতে চলেছে। এই দুটি জিনিসই সত্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের মতো উদাহরণ রয়েছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এমন কিছু অংশ ছিল যা এতে যোগ দিয়েছিল, তারা জাতিগত সাম্যের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে নয়, কারণ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে বর্ণবাদ ব্যবসায়ের পক্ষে খারাপ ছিল। আপনার কাছে ফ্রিডম চার্টার ছিল যেখানে 50,000 আয়োজকরা সারা দেশে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারা মানুষের ধারণাগুলি সংগ্রহ করেছিল এবং বর্ণবাদকে পরাজিত করা হলে তারা কীভাবে সে দেশের প্রত্যেকের জীবন উন্নত করতে চলেছে সে সম্পর্কে তারা একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃতি তৈরি করেছিল। আপনার একটি ইতিবাচক দৃষ্টি ছিল, তবে তারপরে আপনার একটি গণ জোট ছিল যা এমন লোকদের একত্রিত করেছিল যারা অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী ছিল।
এলএফ: আপনি কি এখানে কোনও শ্রম সম্মেলনে এখানে আছেন, এই ধরণের চিন্তাভাবনা এবং সংগঠিত করার সন্ধান করছেন?
টিএলআর: আমি আপনাকে শ্রম সম্মেলনে যে কারণগুলির একটি কারণ বলব যে আমরা যখন ডেমোক্র্যাটিক ব্যাকস্লাইডিং থেকে ডেমোক্র্যাটিক পুনর্জাগরণ পর্যন্ত ইউ-টার্নসের ইতিহাস দেখি, সাফল্যের হার প্রায় 50 শতাংশ। এখন, এটা ভয়ানক নয়। তার মানে আশা আছে। তবে এটি একটি মুদ্রা টস। যেখানে সক্রিয়, প্রাণবন্ত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ রয়েছে, সেখানে প্রতিকূলতা প্রায় ৮০ পর্যন্ত চলে যায় them সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলির শ্রমজীবী ব্যক্তিদের দ্বারা সক্রিয় কেন্দ্রীয় অংশগ্রহণ ছাড়াই আমরা জিততে পারি না। অথবা এটি আমরা করি কিনা একটি মুদ্রা টস। এবং তাই, আমি জিতে আগ্রহী।
এলএফ: এই সময়ে শ্রমের দিকে ভারী মনোনিবেশ করে। এটাই কি?
আহ: আমি মনে করি না যে সংগঠিত শ্রমিকরা বেশি দাবি না করে এবং গণতন্ত্র তৈরি না করে আপনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রাখতে পারেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি – তাদের সমস্ত ত্রুটি সহ – বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংগঠন যা এই দেশের প্রায় কারও সাথে অভিজ্ঞতা রয়েছে। যে সংস্থাগুলি আপনি আপনার নেতাদের নির্বাচন করেন, যেখানে আপনি সেই নীতিগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনি ইউনিয়নে কে আছেন তা আপনি নিজেরাই নির্বাচন করবেন না। এটি যে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করে। আমি সেই গল্পটি তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিলমার -ব্রেগো গার্সিয়ার ইউনিয়নের সদস্যপদ কেন্দ্রিকতার কথা ভেবেছি।
এলএফ: একটি ইস্পাত কর্মী। স্টিল কর্মী যিনি ছিলেন—
আহ: হ্যাঁ, একটি শীট ধাতব কর্মী—
এলএফ: অপহরণ
আহ: ঠিক আছে, যিনি এল সালভাদোরকে অপহরণ করেছিলেন। আমি মনে করি না যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হ’ল তিনি যদি ইউনিয়নের সদস্য না হন তবে টেকসই। এবং যাতে পারস্পরিক সহায়তা এবং সংহতির tradition তিহ্য, কিছু জায়গায় যতটা traditions তিহ্যগুলি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমি মনে করি সেগুলি এমন জিনিস যা পুনরায় সংযুক্ত করা যায়। আমি যখন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বিল্ডিং ট্রেডস ইউনিয়নগুলির একটি ভিডিও দেখেছি তখন এটি আমার কাছে এতটা অনুপ্রেরণামূলক ছিল, রাষ্ট্রপতি বলতে দেখেছিলেন, “আমাদের আমাদের ভাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে,” এবং আপনি দেখেছেন যে ঘরের প্রত্যেককে উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাসিত হয়েছে।
এলএফ: সম্ভবত আমরা ভাবছি যে এই মুহুর্তগুলি আমাদের সামনে বা এমনকি আজও দৃশ্যমান হতে পারে। আমি গ্রেস প্যালির বইয়ের কথা ভাবি, শেষ মুহুর্তে (প্রচুর) পরিবর্তন। যখন শিকাগো শিক্ষকদের সংগঠনের বিস্ফোরণটি জাতীয় চেতনায় আঘাত করেছিল, তখন এটি কোনও জায়গা থেকে অবাক হওয়ার মতো ছিল না। তবে স্পষ্টতই, শিকাগোতে থাকা লোকদের জন্য, এই কাজটি বহু বছর ধরে চলছে। তাই আপনার জন্য আমার কাছে একটি প্রশ্ন, অ্যালেক্স, আপনি কী খুঁজছেন?
আহ: আপনার কাছে এই বিভিন্ন ইউনিয়ন সদস্য রয়েছে যারা পরবর্তী কয়েক বছর ধরে দর কষাকষি করছেন। কিছু আকর্ষণীয় জায়গাগুলি এমন হতে চলেছে যেখানে শ্রমিকরা চলমান এবং সংগঠিত করছে এবং যেখানে এটি পরবর্তী কয়েক বছর ধরে বিদ্যমান কিছু চুক্তি এবং সম্ভাব্য ধর্মঘট ক্রিয়াকলাপের সাথে একত্রিত হতে পারে। আপনি শিকাগো শিক্ষক ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি এমন একটি প্রকল্প যা সেই ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ডেমোক্র্যাটিক বটম-আপ আন্দোলন ব্যতীত ঘটে না, পরিবর্তন তৈরি করে, নেতৃত্ব পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে লড়াইয়ের পদক্ষেপে রাখে। আমরা গত বেশ কয়েক বছর ধরে ইউএডাব্লুতে নতুন নেতৃত্বকে সত্যই সেই ইউনিয়নটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দেখেছি।
এলএফ: আপনার প্রত্যেকে কীভাবে অসাড় হওয়া থেকে থামবে?
আহ: আমি মনে করি যখন ট্রাম্পিজমের কথা আসে, তখন এটি এত দিন ধরে আমাদের সাথে ছিল, এটি প্রায় কেবল অনুভব করতে শুরু করে, “এটি আবার। এটি আবার।”