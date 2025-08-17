শ্রম ‘গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ পুনর্নবীকরণ করে কারণ এটি নিঃশব্দে নতুন এলটিএন এবং 20mph অঞ্চল সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে

শ্রম চুপচাপ স্বল্প ট্র্যাফিক পাড়া এবং 20mph অঞ্চল থেকে রোল আউটকে সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে যা ‘চালকদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
টোরিদের দ্বারা আঁকা সংস্কারগুলি ট্র্যাফিককে সীমাবদ্ধ করতে এবং ‘অন্যায়’ জরিমানা এবং পার্কিং চার্জ আরোপ করার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলের ক্ষমতা রোধ করে।
শ্রম মন্ত্রীরা অবশ্য এই প্রস্তাবগুলি খারিজ করে বলেছিলেন যে তারা ‘চালকদের পক্ষে কোনও ইতিবাচক পার্থক্য করতে পারত না’।
প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার বারবার অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে শ্রম ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ‘গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ চালু করছে।
ঠিক এই সপ্তাহে, ল্যাবর-পরিচালিত সাউথওয়ার্ক কাউন্সিলটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে এটি বাস লেনে গাড়ি চালানোর জন্য অন্যায়ভাবে জরিমানা করার পরে হাজার হাজার মানুষকে ফেরত দেবে।
শনিবার, শ্যাডো ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি রিচার্ড হোল্ডেন ট্র্যাফিকের উপর কাউন্সিলের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলি স্ক্র্যাপ করার সিদ্ধান্তকে ‘চালকদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ’ পরিমাপ করে।
কনজারভেটিভরাও এই আশঙ্কা উত্থাপন করেছিল যে গাড়ির ব্যবহারের সীমা বাড়ানো যুক্তরাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যে উচ্চ রাস্তায় সংগ্রাম করে।
মিঃ হোল্ডেন বলেছেন টেলিগ্রাফ: ‘গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যযুক্ত যুদ্ধের পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে শ্রম লাল হাতে ধরা পড়েছে।
একজন সাইক্লিস্ট কম ট্র্যাফিক পাড়ার (এলটিএন) গাড়িগুলির জন্য একটি রাস্তা অবরুদ্ধ করে রোপনকারীদের পাস করে
লন্ডনের পূর্ব ডুলউইচ -এ লর্ডশিপ লেনে একটি 20mph গতি সীমা সীমা সাইনপোস্ট এবং স্থানীয় দোকানগুলি
‘কনজারভেটিভরা অন্যায় এবং অতি-উদ্যোগী প্রয়োগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের নেতৃত্ব দিয়েছিল তবে আমাদের কাজ কোনও জনসাধারণের পরামর্শ বা ইশতেহার প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আন্ডারহ্যান্ড আক্রমণে ছিঁড়ে গেছে।
‘এটি গাড়ি চালকদের কাছে দাঁতে একটি লাথি, এটি স্থানীয় উচ্চ রাস্তাগুলি শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং রাহেল রিভসের চেয়েও অর্থনীতিতে ব্রেকগুলি স্ল্যাম করবে।’
২০২৩ সালের অক্টোবরে ফিরে, ish ষি সুনাক ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর দল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে গাড়ি বিরোধী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পক্ষে আরও কঠিন করে তুলতে ‘চালকদের জন্য পরিকল্পনা’ প্রবর্তন করবে।
প্রস্তাবগুলি এলটিএনগুলির প্রবর্তন বিবেচনা করার সময় কাউন্সিলগুলিকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ের মতামতের উপর আরও জোর দিতে বাধ্য করেছিল।
সর্বনিম্ন হিসাবে, কর্তৃপক্ষকে একাধিক জনসভা সভা করতে হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে স্থানীয়রাও লিফলেটগুলির মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন।
তবে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুসারে, মন্ত্রীরা এখন নিশ্চিত করেছেন যে পরিকল্পনাগুলি – যা এখনও আনুষ্ঠানিক করা হয়নি – এখন আশ্রয় করা হয়েছে।
সড়ক মন্ত্রী লিলিয়ান গ্রিনউড বলেছেন, সরকার তার ‘পরবর্তী পদক্ষেপগুলি’ বিবেচনা করছে এবং কাজটি ‘আটকে’ দেওয়া হয়েছে।
স্বল্প ট্র্যাফিক পাড়াগুলি আবাসিক রাস্তায় নেমে গাড়ি ব্লক করে কাজ করে
চিত্র: উত্তর লন্ডনের এনফিল্ডে একটি নিম্ন ট্র্যাফিক পাড়া
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইংল্যান্ডে 20mph গতির সীমা থেকে ঘূর্ণায়মান সম্পর্কে গাইডেন্স পরিবর্তন করার জন্য কোনও ‘বর্তমান পরিকল্পনা’ নেই।
মন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তাদের অঞ্চলে নিম্ন গতির প্রান্তিকগুলি কোথায় উপযুক্ত হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে।
পরিবহণের একজন বিভাগের মুখপাত্র বলেছেন: ‘সরকার পুরোপুরি চালকদের পক্ষে রয়েছে, যাত্রা নিরাপদ ও মসৃণ করার দিকে মনোনিবেশ করে এবং গাড়িচালকদের অর্থ সাশ্রয় করার দিকে মনোনিবেশ করে।
‘একা গত এক বছরে, আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রাস্তাগুলি পুনর্বিবেচনা করতে এবং সাত মিলিয়ন গর্ত ঠিক করতে, যানজট হ্রাস এবং ড্রাইভারদের মেরামত করার জন্য £ 600 ডলার পর্যন্ত সঞ্চয় করতে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত 500 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছি।
‘আমরা যাত্রা উন্নত করতে ব্রিজ, ফ্লাইওভার এবং টানেলগুলি মেরামত করতে এবং 30 টিরও বেশি রোড স্কিমগুলি মেরামত করতে 1 বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছি।
‘এদিকে, আমরা আমাদের রাস্তাগুলি চালানোর জন্য আরও নিরাপদ করে তুলছি এবং যথাযথভাবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রথম রাস্তা সুরক্ষা কৌশলটির জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি তৈরি করব।’
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য লেবার পার্টির সাথে যোগাযোগ করেছেন।