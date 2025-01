সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে বিবিএল খেলায় চোট পান স্টিভ স্মিথ।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাদের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ খেলার জন্য সাফ হয়ে যাওয়ায় বিরাট উৎসাহ পেয়েছে।

চলমান বিগ ব্যাশ লিগে (BBL) 2024-25 এ সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ফিল্ডিং করার সময় স্মিথ তার ডান কনুইতে আঘাত পেয়েছিলেন। ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে ব্যাক-টু-ব্যাক শতরানের মাধ্যমে বছরব্যাপী সেঞ্চুরির খরা শেষ করে ৩৫ বছর বয়সী সম্প্রতি ফর্মে ফিরেছেন।

এর আগে, স্মিথকে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছিল কারণ প্যাট কামিন্স তার দ্বিতীয় সন্তানের প্রত্যাশিত জন্মের কারণে অনুপলব্ধ।

শ্রীলঙ্কা সফরে স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে ছাড়পত্র পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় উত্সাহ

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সোমবার ঘোষণা করেছে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়ান দলে যোগ দেবেন এই তারকা মিডল অর্ডার ব্যাটার।

4 নং ব্যাটারের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাকে পুনরায় টেস্ট স্কোয়াডে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করতে দুবাই যাবেন তিনি।

স্মিথের প্রাপ্যতা অস্ট্রেলিয়ান শিবিরে বিশাল স্বস্তি দেবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যাটার বিশ্বের সেরা স্পিন খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কা সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023-25 ​​ফাইনালের আগে তাদের শেষ টেস্ট সিরিজ হবে।

শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজের পর, অস্ট্রেলিয়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 এর জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার আগে আইল্যান্ড নেশনে দুটি ওডিআই খেলবে। স্মিথ 2017 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও ছিলেন, যেখানে দলটি গ্রুপ থেকে বাদ পড়েছিল। মঞ্চ

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াড:

স্টিভ স্মিথ (সি), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, ট্র্যাভিস হেড (ভিসি), জোশ ইঙ্গলিস, উসমান খাজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাট কুহনিম্যান, মারনাস লাবুসচেন, নাথান লিয়ন, নাথান ম্যাকসুইনি, টড মারফি, মিচেল স্টার্ক , Beau Webster.

অস্ট্রেলিয়ার শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট সিরিজের ফিক্সচার:

29 জানুয়ারী থেকে 2 ফেব্রুয়ারী – গালে – 10:00 AM IST 04:30 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয়

ফেব্রুয়ারী 6 থেকে 10 ফেব্রুয়ারী – গালে – 10:00 AM IST 04:30 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয়

