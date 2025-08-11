You are Here
‘শ্রেক 5’ রিলিজ ডেড গ্রীষ্মে 2027 এ চলে যায়

ইউনিভার্সাল পিকচারস সোমবার বলেছে এটি ড্রিম ওয়ার্কস অ্যানিমেশনের সরানো হচ্ছে শ্রেক 5 23 ডিসেম্বর, 2026 থেকে বুধবার, 30 জুন, 2027 পর্যন্ত। মূলত, গ্রীষ্মটি সবুজ পরী-গল্প ওগ্রে এবং বন্ধুদের মেগা রিটার্নের জন্য আরও ভাল করিডোর; এই মরসুমে তিনি সর্বদা বাস করেন It এটি আগের 17 বছর পরে প্রতিনিধি শ্রেক সিনেমা, ২০১০ এর চিরকালের পরে শ্রেক।

এছাড়াও, ইউনিভার্সাল আজ বলেছে যে একটি শিরোনামহীন আলোকসজ্জা ইভেন্টের সিনেমা 2027 সালে 30 জুন থেকে 16 এপ্রিল পর্যন্ত চলছে It

শ্রেক রেপারটোয়ারের সদস্য মাইক মায়ার্স, এডি মারফি এবং ক্যামেরন ডিয়াজ যথাক্রমে শ্রেক, গাধা এবং ফিয়োনার স্বাক্ষর ভূমিকার কথা বলতে ফিরে আসছেন, যেমনটি আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, জেন্ডায়া কাস্টে যোগ দিচ্ছেন।

শ্রেক 5 পরিচালনা করবেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভেটেরান্স কনরাড ভার্নন এবং ওয়াল্ট দোহরন। ভার্ননের পরিচালনার ক্রেডিটগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রেক 2 এবং মাদাগাস্কার 2এবং এর মধ্যে জিঞ্জারব্রেড ম্যান (ওরফে জিঙ্গি) এর কণ্ঠস্বর শ্রেক চলচ্চিত্র ডরহান (ট্রলস ফ্র্যাঞ্চাইজি) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে কাজ করেছে শ্রেক লেখক এবং শিল্পী হিসাবে এবং চতুর্থ ছবিতে গল্পের প্রধান হিসাবে চলচ্চিত্রগুলি। দোহরন রম্পেলস্টিলস্কিনের চরিত্রটিও কণ্ঠ দিয়েছেন চিরকালের পরে শ্রেক

ছবিটি প্রযোজক প্রযোজক জিনা শাই দ্বারা প্রযোজনা করেছেন (ট্রলস ফ্র্যাঞ্চাইজি), যিনি উত্পাদন করেছেন চিরকালের পরে শ্রেকএবং আলোকসজ্জার সিইও ক্রিস মেলাদান্দ্রি দ্বারা। পঞ্চম কুইল ব্র্যাড এবিলসন সহ-নির্দেশিত (মাইনস: গ্রু এর উত্থান, সিম্পসনস)।

চার শ্রেক সিনেমাগুলি গ্লোবাল বক্স অফিসে গ্লোবাল লাইভ-ট্যুরিং শো ছাড়াও $ 2.9 বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে; একটি পুরষ্কারপ্রাপ্ত ব্রডওয়ে সংগীত যা আটটি টনি মনোনয়ন এবং 12 নাটক ডেস্ক মনোনয়ন অর্জন করেছে; প্লাস লন্ডনের একটি নিমজ্জনিত, শীর্ষ পর্যটন কেন্দ্র; এবং বিশ্বব্যাপী ইউনিভার্সাল স্টুডিও পার্কগুলিতে জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং আকর্ষণ।

মূল 2001 এর সিনেমাটি সেরা অ্যানিমেটেড বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রথমবারের অস্কার জিতেছে।

