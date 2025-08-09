‘সংকীর্ণ-মনের’: বিশেষজ্ঞরা দাবানলদের উপর কানাডার সমালোচনা রিপাবলিকানদের ছুঁড়ে ফেলেছেন

মিশিগানে রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা হলেন কানাডিয়ান সরকারকে দোষ দেওয়া রাজ্যের দুর্বল বায়ু মানের জন্য, দাবি করে যে সীমান্তের উত্তরে কর্তৃপক্ষগুলি মহাদেশ জুড়ে আকাশে ধোঁয়া ing ালতে দাবানলগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
“মিশিগানের সুন্দর হ্রদ ও শিবিরের মাঠে পারিবারিক ছুটি উপভোগ করার পরিবর্তে, একটানা তৃতীয় গ্রীষ্মের জন্য, মিশিগান্ডাররা কানাডার দাবানল প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফলে বিপজ্জনক বাতাসে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়,” কংগ্রেসের সাত সদস্য বলেছেন, একটি কংগ্রেসে বলেছেন যৌথ বিবৃতি বুধবার।
“এই পুনরাবৃত্তি সংকট জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে পড়ছে,” ইউএস হাউস সদস্যরা বলেছেন। “আমরা কানাডার সরকারকে এই আগুন রোধ করতে এবং ভবিষ্যতের দাবানল রোধে তাত্ক্ষণিক ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।”
তবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কানাডার সমালোচনা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দাবানলের বৃদ্ধির পিছনে মূল চালকের কোনও উল্লেখ প্রকাশ করেছে: জলবায়ু পরিবর্তন।
“এটি আক্ষরিক অর্থে কক্ষের 10,000 পাউন্ডের হাতি,” জলবায়ু পরিবর্তন, দাবানল এবং বায়ু মানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেদ কাপলান বলেছেন।
আইন প্রণেতাদের বক্তব্যটি একটি সিরিজের সর্বশেষতম নিন্দা থেকে উত্তর রাজ্যে রিপাবলিকান প্রাইরিজ ওয়াইল্ডফায়ার ধোঁয়া নিয়ে কানাডার শীর্ষ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে, যা সীমান্ত পেরিয়ে বিলম্ব করেছে এবং উভয় দেশে বায়ু মানের সতর্কতা প্ররোচিত করেছে।
ডেট্রয়েট, মিচ।, এই সপ্তাহের শুরুতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির মধ্যে ছিল, ক র্যাঙ্কিং টরন্টোর মতো সুইস সংস্থা ইকায়ার লিখেছেন।
মিশিগান রিপাবলিকান রেপ। জন জেমস, “জনস্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতার বিষয়ে কানাডার লয়েসেজ-ফায়ার পন্থা কয়েক দশক শুভেচ্ছার এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার অবরুদ্ধ করে তুলছে।” চিঠি গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির কাছে।
“আমেরিকান দমকল দলগুলি কানাডার অব্যবস্থাপনা দ্বারা চালিত আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মোতায়েন করা অগ্রহণযোগ্য নয়, যখন আমাদের নিজস্ব নাগরিকরা বিষাক্ত ধোঁয়ায় চেপে যায়,” জেমস বলেছিলেন।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ফেডারেল সরকার উল্লেখ করেছে যে কানাডিয়ান সম্প্রদায়গুলি “বর্তমানে ধ্বংসাত্মক দাবানলের অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে” এবং এটি মানুষ মারা গেছে এই বছর।
প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা বলেছে, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বছর যে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে তার জন্য কানাডা কৃতজ্ঞ।” “একইভাবে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে কানাডিয়ান ফায়ার এজেন্সিগুলি লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের লড়াইয়ে লড়াইয়ের পক্ষে বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থান ছাড়াও 60০ জনেরও বেশি কর্মী মোতায়েন করেছিল।”
ট্রাম্প প্রশাসন পরিবেশগত বিধিমালা হ্রাস করে, মার্কিন পরিবেশগত সংরক্ষণ সংস্থায় তহবিল এবং কর্মীদের হ্রাস করে এবং জলবায়ু উদ্যোগকে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে কানাডার রিপাবলিকানদের বদনাম আসে।
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু গুণমান এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জেফ্রি ব্রুক বলেছেন, এটি “অত্যন্ত বিদ্রূপ” যে একই রিপাবলিকানরা বায়ু গুণমান সম্পর্কে কানাডায় বার্তা পাঠানোর বার্তা দেয় তারা হ’ল প্রশাসনের প্রচেষ্টা সমর্থন করে।
“সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিধিগুলি কীভাবে দুর্বল করা হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা না করা সত্যিই সংকীর্ণ মনের মত, এবং ভবিষ্যতে আরও সাধারণ এবং আরও খারাপ হয়ে ওঠার জন্য আমাদের এড়াতে আমাদের চেষ্টা করা দরকার,” তিনি বলেছিলেন।
ব্রুক এবং কাপলান উভয়ই বলেছেন যে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা শীতকালীন আরও সংক্ষিপ্ত এবং গ্রীষ্মকে আরও উত্তপ্ত এবং দীর্ঘতর করে তুলেছে, যা কানাডার বিশাল উত্তর বনগুলিকে মাঝে মাঝে কাঠের বাক্সে পরিণত করতে সহায়তা করে।
প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা তার বিবৃতিতে বলেছে, “ওয়াইল্ডফায়ার একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা সহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির জন্য সরাসরি দায়ী।”
“এই কারণেই কানাডা সরকার, এই বছর জি 7 রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়, এর বিকাশের নেতৃত্ব দিয়েছে কানানাস্কিস ওয়াইল্ডফায়ার চার্টার -প্রথম নেতা-স্তরের ওয়াইল্ডফায়ার উদ্যোগটি ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া জানানো এবং পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে। ”
রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা আক্ষরিক অর্থে গাছের জন্য বন অনুপস্থিত ‘
জেমস, কার্নির কাছে তাঁর চিঠিতে দাবি করেছিলেন যে কানাডা “এই দাবানলের স্পষ্ট কারণগুলি – অগ্নিসংযোগ এবং পুরানো বন ব্যবস্থাপনার অনুশীলন” এর উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
তবে জেমসের মতো রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা “আক্ষরিক অর্থে গাছের জন্য বন অনুপস্থিত,” কাপলান বলেছিলেন।
গ্লোবাল সিস্টেম মডেলিংয়ের কানাডা রিসার্চ চেয়ার কাপলান বলেছেন, “আমি অনুমান করি যে এই মিশিগান আইনজীবিদের বেশিরভাগই কানাডার উত্তরে খুব বেশি সময় ব্যয় করেননি এবং ল্যান্ডস্কেপের আকার এবং স্কেলের জন্য সত্যই কোনও প্রশংসা নেই।”
তিনি বলেছেন অনেক মার্কিন দাবানল – যেমন লস অ্যাঞ্জেলেসে যারা – বিমানবন্দর, অবকাঠামো এবং সংস্থানগুলির তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি ঘটবে।
তবে কানাডার উত্তর বোরিয়াল বনগুলি, যেখানে বেশিরভাগ দাবানলগুলি বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে, অবিশ্বাস্যভাবে দূরবর্তী এবং “একেবারে বিশাল,” কাপলান বলেছিলেন।
“এই স্কেলের প্রাকৃতিক দৃশ্যে দাবানলগুলি নিয়ন্ত্রণ করা বা রাখা কেবল যৌক্তিকভাবে সম্ভব নয়” “
ব্রুক উল্লেখ করেছিলেন যে কানাডার বোরিয়াল বন কয়েক মিলিয়ন হেক্টর জুড়ে প্রসারিত।
“সেখানে আগুন লাগার ফলে প্রতিরোধের চেষ্টা করার চেষ্টা করা অসম্ভব। এবং যখন আমরা এগুলি বাইরে রাখি, তখন আমরা জানি যে আমাদের আগুনকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার যা মানুষকে ঝুঁকিতে বা সম্পত্তিতে ঝুঁকিতে ফেলেছে।”
কানাডা কি যথেষ্ট করছে?
ব্রুক বলেছিলেন যে তিনি সীমান্তের দক্ষিণে খুশি নির্বাচিত কর্মকর্তারা বাতাসের গুণমান সম্পর্কে অ্যালার্ম উত্থাপন করছেন।
তিনি বলেন, “তারা অবশ্যই তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং এ সম্পর্কে কিছু করতে চাইছেন তা ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়েছে।” “তবে এটি কানাডায় কী ঘটছে এবং কানাডায় যে দুর্দান্ত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তা সত্যই প্রতিফলিত করছে না” মানুষ এবং স্থানগুলি বাঁচাতে সহায়তা করার জন্য।
প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা বলেছে, “সমস্ত কানাডিয়ান ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার এজেন্সি পুরোপুরি নিযুক্ত রয়েছে, স্বেচ্ছাসেবীরা যারা জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, সহ,” প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা বলেছে। “কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী আগুনের দমন প্রচেষ্টায়ও সমর্থন করছে।”
ফেডারেল বিভাগ আরও সতর্ক করেছিল যে “চলমান খরা এবং সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে উষ্ণতর পূর্বাভাসের কারণে পশ্চিম এবং মধ্য কানাডায় আগামী দুই মাসের জন্য বন্যভূমির আগুনের ক্রিয়াকলাপের মাত্রা সম্ভবত (উন্নত) স্তর রয়েছে।”
কাপলান বলেছিলেন যে কানাডার দক্ষিণ অঞ্চলগুলিতে যেগুলি জনবহুল অঞ্চলের কাছাকাছি, নিয়মিত নিম্ন-তীব্রতার নির্ধারিত পোড়াগুলির মতো আরও কিছু করা যেতে পারে।
“বর্তমানে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম চলছে যেখানে বিশেষত দক্ষিণ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে বিশেষত প্রথম দেশগুলি পদত্যাগ করছে, উদাহরণস্বরূপ, আড়াআড়িটিতে ভাল আগুন ফিরিয়ে আনতে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আন্ডারব্রাশকে পরিষ্কার করতে সহায়তা করে, যা আড়াআড়িগুলিতে থাকা দাবানলের জ্বালানীগুলির পরিমাণ হ্রাস করতে সহায়তা করে।
“এই ধরণের ভাল আগুন সত্যিই আমাদের গ্রীষ্মে থাকা এই বিপর্যয়কর, তীব্র বুনো আগুনের কিছু এড়াতে সহায়তা করতে পারে।”
কাপলান বলেছিলেন, “দেশের বাকী অংশের অরণ্যগুলির জন্য,” সম্ভবত কানাডার সরকারের পক্ষে কানাডার উত্তরের কিছুটা সফরে মিশিগান আইন প্রণেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় এসেছে, “কাপলান বলেছিলেন।
“দেখুন বোরিয়াল ফরেস্টের বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে একটি সামান্য প্রোপেলার বিমানে ছয় বা সাত বা আট ঘন্টা উড়ানোর পরে তারা কেমন অনুভব করছেন এবং তারপরে তারা শেষ পর্যন্ত সমস্যার স্কেলটি বুঝতে শুরু করতে পারেন।”