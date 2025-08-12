সংগঠিত অপরাধ: “সিনালোয়ায় নিরাপত্তাহীনতার সংকট অব্যাহত রয়েছে”: রুবান রোচা মোয়া

সংগঠিত অপরাধের দুটি গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাতের 11 মাস পরে 1,753 জন মারা গেছে তার ভারসাম্য রেখে গেছে, গভর্নর সিনালোয়ারুবান রোচা মোয়া, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এমনকি যখন সহিংসতার ক্রিয়াকলাপগুলি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, ফেডারেল বাহিনীর সাথে অপারেশন অব্যাহত থাকে।
শান্তি ও আসক্তি “আলতাটা রাশ 2025” এর জন্য রোলিং এবং ক্যারিয়ারের সূচনার কাঠামোর মধ্যে, যেখানে এক হাজারেরও বেশি সাইক্লিস্ট এবং করিডোর স্কেটে অংশ নেয়, রোচা মোয়া বলেছিলেন যে শান্তি ও প্রশান্তি পুনরুদ্ধারে প্রহরীকে হ্রাস করা যায় না।
সিনালোয়েন্সের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “আমরা যে সমস্যাটি অব্যাহত রেখেছি। তারা হ্রাস পেয়েছে (কিছু অপরাধ), হ্যাঁ, তবে আমাদের উচ্চ -অপরাধমূলক অপরাধ রয়েছে যা আমরা এখনও তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা মুলতুবি রয়েছি, এবং অপারেশনগুলি সেগুলি করা বন্ধ করে না,”
তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উচ্চ -প্রতিবন্ধী অপরাধগুলি যেমন দূষিত হোমসাইডস, স্বাধীনতা এবং যানবাহন চুরির বঞ্চনা, ততই সরকারের তিনটি স্তরের মধ্যে যৌথ পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।
“আমাদের এখনও খুব মনোযোগী হতে হবে, বলার কোনও উপায় নেই:” ইতিমধ্যে, এটি শেষ হয়েছে, “গভর্নর বলেছিলেন।
রোচা মোয়া সেনাবাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড, মেরিনা এবং সুরক্ষা ও নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রকের উপাদানগুলির উপস্থিতি সহ ফেডারেল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমর্থনটি তুলে ধরেছেযা বেশ কয়েকটি পৌরসভায় অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাজ্যে মোট শান্তি অর্জন না করা পর্যন্ত এই পদক্ষেপগুলি অব্যাহত থাকবে, সুতরাং ফেডারেল বাহিনীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয় এবং যার অর্জনগুলি অবিচ্ছিন্ন গ্রেপ্তার এবং অস্ত্র ও যানবাহনের আশ্বাসের সাথে নজরে রয়েছে।
তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ওমর গার্সিয়া হারফুচের নেতৃত্বে জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রিসভার সদস্যরা রাজ্যের রাজধানীতে বৈঠক করে, উপস্থাপিত প্রতিটি মামলায় অবলম্বন করার ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত বিনিময় করতে দেয়।
রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে কুলিয়াকান তারা ইতিমধ্যে জাতীয় ছুটির মরসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে এটি সুরক্ষা পরিস্থিতি হবে যা নির্ধারণ করে যে traditional তিহ্যবাহী “চিৎকার” রাজ্য প্রাসাদ থেকে উদযাপিত হয় কিনা।
